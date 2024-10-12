Премьер Японии признал роль США в бомбардировках Хиросимы

Премьер Японии публично напомнил, что атомные бомбы на страну сбросили ВС США

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба в ходе дебатов глав политических партий озвучил свое стремление к созданию мира без ядерного оружия, сообщает РИА «Новости». Вспоминая о трагедии Хиросимы и Нагасаки, он прямо заявил, что атомные бомбы на эти города были сброшены Соединенными Штатами Америки. Исиба поделился воспоминаниями о шоке, который испытал, будучи школьником, увидев последствия атомной бомбардировки.

Трансляцию дебатов, в которых премьер-министр озвучил свои взгляды на ядерное сдерживание и отказ от оружия, вел телеканал NHK. Исиба подчеркнул важность обсуждений о том, как совместить меры сдерживания с отказом от ядерного оружия. Это заявление прозвучало на фоне ранее озвученной идеи о возможности совместного использования ядерного оружия.

Напомним, в августе 1945 года американские пилоты сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. В результате в Хиросиме погибли 140 тыс. человек из 350-тысячного населения, в Нагасаки – 74 тыс. людей. Подавляющее большинство жертв были мирными жителями. В годовщину этих событий ежегодно проводятся «Церемонии мира», на которых обычно не упоминается, что бомбардировки были осуществлены США, что делает заявление Исиба особенно примечательным.

Накануне Nihon Hidankyo, объединяющая выживших после бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, была удостоена Нобелевской премии мира 2024 года.



Лауреаты призвали страны мира отказаться от ядерного оружия.

Между тем ранее на ежегодной церемонии памяти жертв атомной бомбардировки Хиросимы японские политики не стали упоминать Соединенные Штаты как страну, сбросившую атомную бомбу на город.