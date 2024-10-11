Лауреаты Нобелевской премии мира призвали отказаться от ядерного оружия

Лауреат Нобелевской премии мира организация Nihon Hidankyo призвала отказаться от ядерного оружия

Tекст: Вера Басилая

Член представительного комитета ассоциации, 81-летний Тосиюки Мимаки призвал мировое сообщество отказаться от ядерного оружия. «Пожалуйста, избавьтесь от ядерного оружия, пока живы мы», – цитирует его ТАСС.

Организация Nihon Hidankyo получила награду за свои усилия по достижению мира, свободного от ядерного оружия, и за демонстрацию того, что ядерное оружие никогда не должно быть использовано.

Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, которые привели к созданию ассоциации «Хиданке», были осуществлены США в самом конце Второй мировой войны. Их официальной целью было ускорение капитуляции Японии. Это остаются единственными в истории примерами боевого применения ядерного оружия. Однако Соединенные Штаты до сих пор не признают моральную ответственность за бомбардировки, считая их военной необходимостью.

Нобелевскую премию мира 2024 года присудили японской организации Nihon Hidankyo, объединяющей выживших после бомбардировки Хиросимы и Нагасаки.

Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов отметил, что Нобелевский комитет решил включиться в дискуссию о роли ядерного оружия.

До этого правительства Японии и США договорились подготовить совместный документ, закрепляющий обязательство американской стороны защищать Японию от внешнего агрессора с возможным применением ядерного оружия.

