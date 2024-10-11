Объявлена лауреат Нобелевской премии мира 2024 года

В Стокгольме объявили лауреата Нобелевской премии мира 2024 года

Tекст: Вера Басилая

Норвежский нобелевский комитет объявил лауреата Нобелевской премии мира, она будет вручена японской организации Nihon Hidankyo, которая объединяет выживших после бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, передает ТАСС.

Премия организации присуждена «за свои усилия по созданию мира, свободного от ядерного оружия, и за демонстрацию того, что ядерное оружие никогда больше не должно использоваться».

Nihon Hidankyo объединяет людей, переживших атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, известные как «хибакуся». Ассоциация награждена за стремление к миру без ядерного оружия и предупреждение о его недопустимости.

Движение было основано в 1956 году и в настоящее время активно действует во всех 47 префектурах Японии. Главные цели организации включают предотвращение ядерной войны и полную ликвидацию ядерного оружия. Ассоциация также призывает государство к выплате компенсаций пострадавшим от бомбардировок и улучшению политики по отношению к «хибакуся».

США осуществили атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки в конце Второй мировой войны. Это стали единственными в истории примерами боевого применения ядерного оружия. В результате бомбардировки Хиросимы в августе 1945 года погибло до 100 тыс. человек. К концу того года число жертв достигло 140 тыс.

На сегодняшний день, по разным оценкам, общее число жертв бомбардировок превысило 350 тыс. человек. Список погибших и выживших пополняется ежегодно, когда умирают новые «хибакуся» или подтверждаются новые смерти.

Нобелевская премия мира может быть присуждена как отдельным лицам, так и организациям. Их кандидатуры предлагают члены Нобелевского комитета, парламентарии, лауреаты премии и другие уважаемые деятели. Процесс номинации проходит с сентября по январь. Хотя имена номинантов держатся в тайне, иногда информация становится известна общественности через организации, выдвинувшие кандидатов.

С 1901 года премию получили 111 человек, включая таких известных личностей, как Мартин Лютер Кинг и Нельсон Мандела, и 27 организаций. Среди соотечественников, получивших награду в этой номинации – академик Андрей Сахаров (1975), президент СССР Михаил Горбачев (1990), журналист Дмитрий Муратов* (2021; признан в РФ иноагентом). Единственным лауреатом, отказавшимся от награды, стал Ле Дык Тхо, не принявший премию 1973 года из-за продолжения войны во Вьетнаме.

Решения Комитета иногда вызывали споры, как в случае награждения Барака Обамы в 2009 году, когда США вели войны в Ираке и Афганистане, или Европейского союза в 2012 году в разгар кризиса. В 2024 году на премию выдвинуто 286 кандидатов, что значительно меньше рекорда 2016 года в 376 номинаций.

Ранее Нобелевскую премию мира 2023 года присудили иранской правозащитнице Наргес Мохаммади за борьбу против угнетения женщин.

Между тем временное правительство Бангладеш возглавил лауреат Нобелевской премии мира 2006 года Мухаммад Юнус.

