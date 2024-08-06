Лауреат Нобелевской премии стал главой временного правительства Бангладеш

Лауреат Нобелевской премии мира Юнус возглавил временное правительство Бангладеш

Tекст: Антон Антонов

Абедин сообщил, что президент Шахабуддин Чуппу встретился с лидерами движения «Студенты против дискриминации». После встречи было принято решение о назначении Юнуса. После обсуждений с политическими партиями назначат остальных членов правительства, передает ТАСС со ссылкой на Dhaka Tribune.

Тем временем Daily Observer сообщает, что во вторник в аэропорту Дакки при попытке покинуть страну был задержан Хасан Махмуд – глава МИД Бангладеш из правительства ушедшей в отставку с поста премьера Шейх Хасины. Махмуд передан армии.

Напомним, протестующие разгромили резиденцию премьер-министра страны и ворвались в здание парламента. Ушедшая в отставку Хасина попросила убежище в Британии. Президент распустил парламент, чтобы сформировать временное правительство.

83-летний экономист Юнус, получивший Нобелевскую премию мира 2006 года за свою деятельность в интересах экономического развития, получил признание, когда начал давать микрокредиты беднякам в сельских районах Бангладеш через Grameen Bank, который он основал в 1983 году. Позже он вступил в конфликт с премьер-министром Хасиной, обвинившей Юнуса в финансовом закабалении крестьян. В январе 2024 года его приговорили к шести месяцам заключения по делу о нарушении трудового законодательства.