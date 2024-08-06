Сейчас очень модно говорить о деколонизации. Причем в тех смыслах, которые не имеют ничего общего с тем, что вкладывалось в него изначально. То призывают деколонизировать Россию, то посмертно обвиняют СССР в колониальной эксплуатации. Давайте разберемся, откуда растут ноги у этих идей.2 комментария
Парламент Бангладеш распустили
Президент Бангладеш Шахабуддин Чуппу распустил парламент, чтобы сформировать временное правительство после отставки премьер-министра Шейх Хасины.
Как говорится в пресс-релизе, распространенном администрацией главы государства, на основании решения по итогам встречи президента с лидерами политических партий главами трех видов вооруженных сил, представителями гражданского общества и лидерами движения «Студенты против дискриминации» решено распустить национальный парламент, передает ТАСС.
Ранее посольство России в Дакке призвало граждан РФ по возможности покинуть Бангладеш и вернуться на родину.