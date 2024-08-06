Парламент Бангладеш распустили

Звонок Белоусова сорвал провокацию Киева на параде в День ВМФ в Петербурге, где был Путин

Рябков: Киев готовил провокацию на параде в День ВМФ в Петербурге, где присутствовали Путин и Белоусов

Tекст: Ольга Иванова

Замминистра назвал готовившуюся провокацию «очень тревожным» эпизодом, который планировался в привязке «к нашим внутренним событиям, чтобы нанести максимальный урон и получить максимальный медийный эффект, нужный им». «Проехали, слава Богу, то есть сигнал нашего военного руководства и министра обороны американскому коллеге, видимо, возымел действие», – с облегчением заметил Рябков в интервью Ольге Скабеевой.



«Могу сказать, что по некоторым признакам сигнал, который был направлен российской стороной до Вашингтона, – и я так понимаю, не только до Вашингтона, но и до некоторых других столиц, подконтрольных Вашингтону, – дошел. Мы избежали нового эскалационного витка», – заявил Рябков.



На прямой вопрос Скабеевой, готовилось ли что-то на параде, Рябков ответил дипломатично: «Я не хочу в подробности углубляться, но в принципе была определенная увязка и с такого рода событиями». А саму ситуацию, которую удалось избежать, назвал «безумием».

Напомним, в конце июля замглавы МИД Сергей Рябков сообщил, что глава Минобороны России Андрей Белоусов направил очень серьезное предостережение шефу Пентагона Ллойду Остину. России и США тогда удалось предотвратить неуправляемую эскалацию в отношениях. Газета ВЗГЛЯД писала, как работает «телефонная дипломатия» между Москвой и Вашингтоном и к каким джентльменским соглашениям она приводит.