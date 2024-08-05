Несмотря на ритуальную частоту употреблений выражения «порядок, основанный на правилах» и почти религиозный восторг, с которым эту формулу произносят, смысл ее не очевиден. О каком порядке идет речь? Откуда берутся правила?10 комментариев
Посольство в Дакке рекомендовало россиянам покинуть Бангладеш
Посольство России в Дакке призвало граждан РФ по возможности покинуть Бангладеш и вернуться на родину, данное сообщение* было опубликовано в Telegram-канале диппредставительства.
Предупреждение связано с вероятным продолжением протестов во время формирования переходного правительства в Бангладеш, говорится в тексте сообщения.
Также посольство советует обращать внимание на личную безопасность, избегать мест массовых скоплений и акций протеста. «Всегда имейте при себе личные документы и заряженный мобильный телефон для экстренной связи. Поддерживайте дома достаточный запас воды, еды и медикаментов», – добавили в дипмиссии.
Ранее в Бангладеш решили ввести комендантский час в связи с обострением социальной ситуации.
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