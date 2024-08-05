В Бангладеш введен комендантский час

Tекст: Дарья Григоренко

В Бангладеш введен кратковременный комендантский час. Как указала пресс-служба, ограничение на передвижение будет действовать с полуночи вторника по местному времени (21:00 мск) до 6 утра (03:00 мск), передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что участники антиправительственных протестов в Бангладеш ворвались в здание парламента страны в Дакке.

В понедельник протестующие разгромили резиденцию премьер-министра страны. Ушедшая в отставку глава правительства Бангладеш Шейх Хасина попросила убежище в Британии.