Несмотря на ритуальную частоту употреблений выражения «порядок, основанный на правилах» и почти религиозный восторг, с которым эту формулу произносят, смысл ее не очевиден. О каком порядке идет речь? Откуда берутся правила?10 комментариев
В Бангладеш введен комендантский час
Бангладеш решил ввести комендантский час в ночь на вторник в связи с обострением социальной ситуации, однако уже утром все государственные и частные учреждения возобновят свою работу, сообщили в межведомственной службе по связям с общественностью страны.
В Бангладеш введен кратковременный комендантский час. Как указала пресс-служба, ограничение на передвижение будет действовать с полуночи вторника по местному времени (21:00 мск) до 6 утра (03:00 мск), передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что участники антиправительственных протестов в Бангладеш ворвались в здание парламента страны в Дакке.
В понедельник протестующие разгромили резиденцию премьер-министра страны. Ушедшая в отставку глава правительства Бангладеш Шейх Хасина попросила убежище в Британии.