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    Ситуация вокруг школьного образования становится наглядным подтверждением того, что признание и уважение – не менее важные измерения неравенства, чем экономические ресурсы. И столь трудно измеримые чувства унижения или обиды становятся катализатором роста социальной напряженности.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Мировой кризис повлиял на израильский эксперимент

    На протяжении десятилетий Израиль был «витриной Запада» и островком высокоразвитой материальной цивилизации в бушующем море арабского мира. Такой успех был связан с факторами, которые вскоре могут стать достоянием истории. И не по вине израильтян.

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    30 октября 1961 года, в последний день работы ХХII съезда КПСС, повестку заседания внезапно нарушил глава Ленинградского обкома партии Спиридонов. Он предложил вынести тело Сталина из мавзолея и перезахоронить у Кремлевской стены. Делегаты от неожиданности открыли рты.

    48 комментариев
    1 ноября 2026, 16:32 • Новости дня

    В собранных немецкими детьми на Хеллоуин сладостях нашли иглы и магниты

    В Германии дети нашли в собранных на Хеллоуин сладостях иглы и магниты

    Tекст: Ольга Иванова

    Опасные посторонние предметы обнаружены в конфетах, собранных детьми во время Хеллоуина в немецких федеральных землях Тюрингия и Рейнланд-Пфальц, сообщили в полиции.

    В ночь на Хеллоуин в Тюрингии и Рейнланд-Пфальце в собранных детьми сладостях и на их упаковках нашли опасные посторонние предметы, передает РИА «Новости» со ссылкой на N-TV.

    В Винцингероде (Тюрингия) дети нашли металлические иглы при распаковке конфет. В Аппенхайме (Рейнланд-Пфальц) девятилетний мальчик обнаружил два магнита в жевательной конфете. Никто не пострадал.

    Правоохранительные органы начали расследование по подозрению в покушении на причинение опасных телесных повреждений. Полиция призвала родителей тщательно проверять собранные детьми сладости.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье жителям Британии пригрозили крупными штрафами за выброшенные после Хеллоуина тыквы.

    В субботу школьница в Иваново попала в реанимацию с отравлением после празднования Хеллоуина.

    В мае суд в Германии признал обманом покупателей уменьшение веса шоколадок Milka.

    1 ноября 2026, 12:40 • Новости дня
    Эксперт объяснил причину молодежных беспорядков в Германии

    Политолог Ткаченко: Протесты во Франции стали спусковым крючком беспорядков в Германии

    Эксперт объяснил причину молодежных беспорядков в Германии
    @ Michael Probst/AP/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Среди немецкой молодежи давно копилось недовольство политикой центральных властей в части экономики и карьерных лифтов. При этом саму эскалацию столкновений в Германии можно считать следствием начавшихся ранее беспорядков во Франции, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее акции протеста охватили более 30 городов Германии.

    «Проблемы молодежи в ряде европейских стран и в Германии в частности обострились в последние годы. Фундаментальных причин у протестов две: рост уровня безработицы среди молодых, а также отсутствие перспектив вертикальной мобильности», – отметил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    Кроме того, добавил он, широкое распространение искусственного интеллекта еще больше затрудняет вход молодежи в широкую номенклатуру профессий. «Недовольству способствует также экономическая стагнация и тот факт, что определенное повышение доходов населения съедается инфляцией», – продолжил собеседник.

    По его словам, французские протесты стали для немецких митингующих своеобразным примером того, как общество может решать свои запросы к власти. «При этом во Франции главным спусковым крючком беспорядков стало недовольство миграционной политикой. Впрочем, эти настроения находят понимание и у части немецких протестующих, например – среди сторонников троцкистских и радикальных социал-демократических идей», – детализировал аналитик.

    Однако политолог оценивает немецкий революционный потенциал ниже французского. «Массовые выступления во Франции, а также Италии или Испании могли бы привести к правительственному кризису. В Германии такое прогнозировать пока трудно. Если канцлер Фридрих Мерц в ближайшее время покинет пост, то причинами будут далеко не только беспорядки в ряде городов», – резюмировал Ткаченко.

    Ранее во Франкфурте вспыхнули беспорядки после разгона силовиками изначально мирной акции, одним из организаторов которой было движение «Поколение Z решает». Полиция оцепила район вокруг торговой улицы Цайль. Были арестованы 30 человек, разбиты витрины магазинов, разграблены торговые точки, сообщает портал Hessenschau.

    В ходе столкновений бунтовщики запускали в полицию фейерверки, а также бросали камни и бутылки. Правоохранители помимо водометов и бронетехники задействовали вертолет и беспилотники. Также были вызваны подразделение специального назначения (SEK) и федеральная полиция.

    Премьер-министр земли Гессен Борис Рейн заявил, что он «шокирован беспределом насилия». «Любой, кто ведет себя подобно нападавшим во Франкфурте, не является частью нашего общества», – отметил политик. Председатель профсоюза местной полиции Йенс Морхерр указал: «Развитие событий не оставляло силовикам иного выбора, кроме как разогнать демонстрацию».

    Беспорядки были зафиксированы и в Гамбурге, где в районе центрального вокзала предположительно взорвалась крупная петарда. Местная полиция призвала собравшихся разойтись и также начала задерживать манифестантов.

    Всего в субботу акции протеста охватили более 30 городов Германии, для участия в них зарегистрировались свыше 177 тыс. человек. Основными требованиями протестующих стали отказ от возвращения к обязательной военной службе, проведение реформы образования и борьба с ростом стоимости жизни. Организаторы заявляли о мирном характере митингов и выражали солидарность с молодежными движениями во Франции, Бельгии и Испании.

    При этом сейчас в ФРГ активно стекаются многочисленные ультралевые активисты из других европейских стран. Политолог Александр Камкин объяснял газете ВЗГЛЯД, что Германия может стать для радикалов идеальной площадкой для эскалации насилия.

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    1 ноября 2026, 05:55 • Новости дня
    Граждане ФРГ стали лидерами среди европейцев по запросу убежища в России

    МВД: Граждане ФРГ чаще других европейцев просили убежище в России

    Tекст: Катерина Туманова

    С начала 2026 года в России чаще всего просили временное убежище граждане Германии среди представителей стран Европейского союза.

    С января по сентябрь 2026 года ходатайства о предоставлении временного убежища в России подали 49 граждан Германии, что стало наибольшим показателем среди иностранцев из стран Евросоюза, передает ТАСС со ссылкой на материалы МВД.

    Второе и третье места по числу обращений заняли граждане Латвии (36 человек) и Литвы (12). За убежищем также обращались граждане Италии и Эстонии (по 7 человек), Франции (6), Болгарии и Чехии (по 4) и Греции (3).

    Граждане ФРГ удерживают лидирующие позиции не первый год. В 2025 году они подали 93 заявления, в 2024-м – 116, а в 2023 году – 111.

    В общей сложности за три квартала 2026 года за предоставлением убежища в России обратились 3 802 иностранца.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре проживающие в ФРГ россияне заинтересовались участием в госпрограмме по переселению в Россию.

    В августе посольство России в Берлине сообщило о росте интереса соотечественников к возвращению из Германии.

    В мае генконсул России Черкашин рассказал о значительном росте спроса на переезд в Россию среди жителей Австрии и Германии.

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    1 ноября 2026, 11:25 • Видео
    Миллиарды для Украины найдены. Понятно, кем

    Деньги, срочно необходимые для военного бюджета Украины, Киев не смог найти ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе, ни в Париже, ни в Берлине. Однако в Лондоне найти их получилось. Как?

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    31 октября 2026, 18:03 • Новости дня
    Тысячи человек вышли на протесты против милитаризации в Германии

    Тысячи человек присоединились к протестам молодежи в Германии

    Tекст: Вера Басилая

    Тысячи человек присоединились к акциям протеста молодежного движения «Поколение Z решает» (Gen Z regelt) в нескольких немецких городах, сообщают местные СМИ.

    Участники акции протеста в центре Берлина требуют от правительства ФРГ пересмотра бюджетной политики и призывают отказаться от наращивания военного бюджета за счет сокращения социальных программ, передает РИА «Новости».

    В Гамбурге началось шествие с участием более 2 тыс. человек. К акции в Штутгарте присоединилось около 3 тыс. человек. Также сообщается о демонстрации в Ганновере, где манифестанты призывают канцлера Германии Фридриха Мерца уйти в отставку.

    На улицах Кельна также собралось несколько тысяч человек. Во Франкфурте-на-Майне началось шествие, в котором участвуют от 2,5 тыс. до 3 тыс. человек.

    Помимо Берлина, акции протеста проходят более чем в 30 городах Германии. Предварительно для участия в них зарегистрировались в общей сложности более 177 тыс. человек.

    Среди основных требований участников к властям Германии заявлены реформа образования, борьба с ростом стоимости жизни и отказ от возвращения в ФРГ обязательной военной службы. Участники солидаризируются с молодежным протестным движением во Франции, Бельгии и Испании.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в Германии начались масштабные демонстрации молодежи более чем в 30 городах.

    В центре Берлина участники акции протеста выступили с призывами к отставке канцлера ФРГ Фридриха Мерца.

    В пятницу люксовые магазины на одной из главных торговых улиц Берлина начали закрывать витрины деревянными щитами.

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    31 октября 2026, 21:25 • Новости дня
    В Германии начались задержания участников молодежных протестов

    Полиция применила газ и водометы на молодежных протестах в Германии

    Tекст: Мария Иванова

    Немецкая полиция применила перцовый газ и начала задерживать участников молодежных протестов в Берлине и Гамбурге, во Франкфурте-на-Майне применен водомет.

    Массовые шествия с участием левых и пропалестинских активистов переросли в столкновения с полицией в центре Берлина. Участники многотысячной акции начали забрасывать правоохранителей пустыми бутылками и петардами, в ответ сотрудники применили перцовый газ и приступили к задержаниям, передает РИА «Новости».

    Во Франкфурте-на-Майне полиция пустила в ход водомет против участников протестного движения «Поколение Z решает» (Gen Z regelt). Правоохранители по громкоговорителю потребовали от прохожих разойтись и задержали часть демонстрантов, которые использовали пиротехнику, сообщает агентство со ссылкой на портал Hessenschau.

    Беспорядки зафиксированы и в Гамбурге, где в районе центрального вокзала предположительно взорвалась крупная петарда. Местная полиция призвала собравшихся разойтись и также начала задерживать манифестантов, пишет Bild.

    Всего в субботу акции протеста охватили более 30 городов Германии, для участия в них зарегистрировались свыше 177 тыс. человек. Основными требованиями протестующих стали отказ от возвращения к обязательной военной службе, проведение реформы образования и борьба с ростом стоимости жизни. Организаторы заявляли о мирном характере митингов и выражали солидарность с молодежными движениями во Франции, Бельгии и Испании.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу тысячи человек присоединились к акциям протеста молодежного движения «Поколение Z решает» в нескольких немецких городах.

    Сотрудники полиции применили перцовый газ против участников акции в Гамбурге.

    В четверг активисты молодежного протеста забаррикадировали мебелью главный вход в Университет прикладных наук имени Алисы Саломон в Берлине.

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    1 ноября 2026, 07:57 • Новости дня
    Дмитриев назвал беспорядки во Франкфурте-на-Майне «хаосом Мерца»

    Глава РФПИ Дмитриев назвал беспорядки в Германии «хаосом Мерца»

    Tекст: Катерина Туманова

    Спецпредставитель президента России, глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал беспорядки в немецком Франкфурте-на-Майне результатом неспособности канцлера Фридриха Мерца принимать и исправлять ошибки.

    «Вот хаос, вызванный неспособностью Мерца признавать ошибки и исправлять их», – написал он в соцсети Х.

    Так Дмитриев прокомментировал беспорядки во Франкфурте-на-Майне, видеозапись которых добавил к посту, позаимствовав у предпринимателя Марио Навфаля. На видео спецназ полиции «бегает наперегонки» с подростками, которые бросаются в полицейских бутылками и разбегаются по улицам города.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ходе ночных беспорядков во Франкфурте-на-Майне и Берлине правоохранительные органы задержали около 180 человек. В субботу немецкая полиция применила перцовый газ и начала задерживать участников молодежных протестов в Берлине и Гамбурге.

    Масштабные демонстрации и протестные акции молодежи начались более чем в 30 городах Германии по призыву инициативы «Поколение Z решает».

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    31 октября 2026, 23:17 • Новости дня
    Во Всеволожске произошел пожар в торговом центре

    Во Всеволожске Ленинградской области загорелся торговый центр

    Tекст: Катерина Туманова

    В городе Всеволожске Ленинградской области загорелся второй этаж торгового центра, пожар локализован на площади 2250 кв. метров.

    Возгорание произошло в торговом центре во Всеволожске, огонь охватил второй этаж здания, сообщает Max-канал МЧС Ленинградской области.

    На месте работают расчеты нескольких пожарных частей. Пожар удалось локализовать на площади 2250 кв. метров.

    Из здания и прилегающих жилых домов были эвакуированы 65 человек, в том числе 20 детей. Развернут оперативный штаб. Информации о пострадавших не поступало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, возгорание в котельной на производственном объекте в Тосненском районе Ленинградской области распространилось на площадь 600 кв. м.

    Губернатор региона Дрозденко сообщил о госпитализации женщины и троих детей после пожара во Всеволожском районе.

    В конце сентября месяца огнеборцы ликвидировали возгорание на крыше торгового центра «Белые ночи» в Воркуте.

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    31 октября 2026, 19:17 • Новости дня
    Полиция применила водометы против молодежи на акции в Кельне

    T-Online: Полиция Кельна разогнала водометами митинг молодежного движения

    Tекст: Мария Иванова

    Сотрудники полиции немецкого города Кельн применили водометы против участников акции молодежного движения «Поколение Z решает», произошли столкновения.

    После того как полиция отменила шествие участников акции по улицам города, между сотрудниками правоохранительных органов и демонстрантами начались столкновения, и полиция применила водометы, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал T-Online.

    Представитель полиции сообщила, что участникам разрешили продолжить протест в форме митинга на одном месте.

    Отмечается, что для участия в молодежных демонстрациях по всей Германии зарегистрировались более 177 тыс. человек, самые многочисленные митинги ожидаются в Кельне и Франкфурте-на-Майне. Среди требований участников – реформа образования, борьба с ростом стоимости жизни и отказ от возвращения обязательной военной службы в ФРГ.

    Организаторы заявляют о мирном характере демонстраций и выражают солидарность с молодежными протестами во Франции, Бельгии и Испании.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу более чем в 30 городах Германии начались масштабные демонстрации молодежи по призыву инициативы «Поколение Z решает». Тысячи человек присоединились к акциям протеста движения.

    Политолог Александр Камкин заявил о превращении Германии в идеальную площадку для эскалации насилия из-за стекающихся в страну ультралевых активистов.

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    31 октября 2026, 20:15 • Новости дня
    Участники митинга в Берлине забросали полицию бутылками и петардами

    В Берлине акция левых и пропалестинских активистов переросла в беспорядки

    Tекст: Мария Иванова

    В центре Берлина объединенный протест левых сил, пропалестинских активистов и молодежного движения «Поколение Z решает» обернулся массовыми беспорядками и столкновениями с правоохранительными органами.

    В ходе шествия у станции метро «Розенталер-плац» участники митинга начали взрывать петарды, передает РИА «Новости». Позже акция переросла в беспорядки, протестующие стали бросать в полицию бутылки и пиротехнику, сообщает ТАСС.

    В ответ на агрессивные действия правоохранительные органы временно остановили движение колонны. Для разгона толпы полиция подготовила водометы.

    К протестам присоединились представители молодежного движения «Поколение Z решает». Собравшиеся потребовали от правительства Германии отказаться от наращивания военного бюджета за счет сокращения социальных программ. Демонстранты скандировали антифашистские лозунги и выражали открытую солидарность с участниками молодежных протестов во Франции, Бельгии и Испании.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу тысячи человек присоединились к акциям протеста молодежного движения «Поколение Z решает» в нескольких немецких городах. Участники митинга в центре Берлина выступили с призывами к отставке канцлера ФРГ Фридриха Мерца. Масштабные демонстрации начались более чем в 30 городах Германии.

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    1 ноября 2026, 04:59 • Новости дня
    Полиция задержала более 100 участников беспорядков во Франкфурта-на-Майне

    В ходе протестов в Германии задержали около 180 человек

    Tекст: Катерина Туманова

    В ходе ночных беспорядков во Франкфурте-на-Майне и Берлине правоохранительные органы задержали около 180 человек и задействовали спецназ для восстановления порядка на улицах.

    В центре Франкфурта-на-Майне более тысячи полицейских были дислоцированы для подавления ночных беспорядков, передает РИА «Новости» со ссылкой на Hessenschau.

    Участники акций разбили витрину оружейного магазина, на улицах города зажгли костры. Полки магазинов после их набегов опустели.

    «На данный момент до выяснения обстоятельств задержаны более 30 человек. Полицейские мероприятия продолжаются. В настоящее время нас поддерживают силы других полицейских управлений земли Гессен, в том числе спецотряд полиции (SEK)», – заявили в правоохранительных органах Франкфурта-на-Майне.

    Позднее франкфуртская полиция сообщила о задержании еще 100 человек для проверки личностей, а также четверых несовершеннолетних, которые пытались вывезти украденные вещи.

    В Берлине также прошли задержания более 50 участников демонстраций, сообщило агентство DPA со ссылкой на представителя полиции города Йорна Иффлендера.

    В субботу молодежные протестные акции охватили 34 города Германии, для участия в них зарегистрировались 184,4 тыс. человек. Демонстранты потребовали провести реформу образования, принять меры против роста стоимости жизни и отказаться от возвращения обязательной военной службы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу немецкая полиция начала задерживать участников молодежных протестов в Берлине и Гамбурге с применением перцового газа.

    Тысячи человек присоединились к акциям молодежного движения «Поколение Z решает» в нескольких городах страны.

    В центре Берлина объединенный протест обернулся массовыми беспорядками и столкновениями с правоохранителями.

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    31 октября 2026, 20:41 • Новости дня
    Полиция Гамбурга применила перцовый газ против демонстрантов

    Welt: Полиция применила перцовый газ на митинге молодежи в Гамбурге

    Tекст: Мария Иванова

    Сотрудники полиции применили перцовый газ против участников акции немецкого молодежного движения «Поколение Z решает» в Гамбурге.

    В ходе протестов в Гамбурге правоохранительные органы в отдельных случаях распыляли перцовый газ, а также тушили горящие пластиковые строительные ограждения с помощью водометов, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Welt.

    Представитель оргкомитета движения «Поколение Z решает» (Gen Z regelt) оценила численность демонстрантов в городе примерно в 6–7 тыс. человек. Всего для участия в субботних акциях по всей Германии зарегистрировались свыше 177 тыс. человек. Ожидается, что самые массовые митинги пройдут в Кельне и Франкфурте-на-Майне.

    Активисты требуют провести реформу образования, принять меры по борьбе с ростом стоимости жизни и отказаться от возвращения обязательной военной службы в ФРГ. Организаторы заявляют об исключительно мирном и надпартийном характере демонстраций, при этом протестующие открыто выражают солидарность с молодежными движениями во Франции, Бельгии и Испании.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу тысячи человек присоединились к акциям протеста молодежного движения в нескольких немецких городах.

    В центре Берлина объединенный протест левых сил, пропалестинских активистов и молодежи обернулся массовыми беспорядками и столкновениями с правоохранительными органами.

    Политолог Александр Камкин назвал ФРГ идеальной площадкой для эскалации насилия со стороны европейских активистов.

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    1 ноября 2026, 11:49 • Новости дня
    В ФРГ начали расследование заявления об ответственности за поджог Rheinmetall

    Tекст: Вера Басилая

    Полиция Германии расследует заявление об ответственности за поджог строительной техники на площадке немецкого оборонного концерна Rheinmetall в аэропорту Кассель-Кальден.

    Заявление об ответственности было опубликовано на платформе, которую Федеральное ведомство по охране конституции ФРГ относит к леворадикальным. Правоохранители рассматривают версию о преднамеренном поджоге, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал Deutschlandfunk.

    В ночь на пятницу в аэропорту Кассель-Кальден на западе Германии произошел пожар, в результате которого пострадало несколько единиц строительной техники.

    Rheinmetall намеревался построить на этом месте логистический и учебный центр, а также центр испытаний беспилотников. В проект планировалось инвестировать свыше 260 млн евро.

    Министр внутренних дел Гессена Роман Позек расценил инцидент как целенаправленную атаку, отметив, что это не первый случай правонарушений в регионе, возможно, совершенных по леворадикальным мотивам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу правоохранительные органы федеральной земли Гессен начали расследовать возможный поджог строительной техники на площадке будущего логистического центра немецкого оборонного концерна Rheinmetall.

    В середине октября группа протестующих заблокировала автомобильное движение в берлинском районе Веддинг перед территорией концерна Rheinmetall.

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    1 ноября 2026, 14:25 • Новости дня
    Глава МВД Германии обвинил левых радикалов и мигрантов в беспорядках

    МВД Германии назвало мигрантов и левых радикалов виновниками беспорядков

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр внутренних дел ФРГ Александр Добриндт заявил, что левые группировки и выходцы из эмигрантской среды спровоцировали массовые беспорядки на мирных молодежных акциях.

    Мирные демонстрации в немецких городах переросли в столкновения с полицией из-за действий готовых к насилию радикалов и дебоширов, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Bild.

    «Готовые к насилию левые группировки и дебоширы из мигрантской среды воспользовались мирными демонстрациями, проходившими днем, и захватили их под свой контроль», – заявил Добриндт.

    Он поблагодарил сотрудников полиции, чьи действия позволили предотвратить вспышки насилия по примеру Парижа. По словам министра, участников погромов устанавливают по видеозаписям для привлечения к суровой ответственности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу объединенный протест левых сил и молодежных движений в Берлине обернулся массовыми беспорядками.

    Немецкая полиция начала задерживать участников молодежных протестов с применением перцового газа.

    В тот же день масштабные демонстрации по призыву инициативы «Поколение Z решает» охватили более 30 городов Германии.

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    1 ноября 2026, 16:22 • Новости дня
    Дмитриев объяснил беспорядки в Германии отказом ЕС от газа из России

    Дмитриев связал протесты в Германии с отказом Евросоюза от российского газа

    Tекст: Вера Басилая

    Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, глава РФПИ Кирилл Дмитриев связал высокие цены на энергоносители в Евросоюзе и беспорядки в Германии с отказом Европы от российского газа.

    Дмитриев прокомментировал новость о разграблении магазинов в немецком Франкфурте во время протестов из-за повышения стоимости жизни, передает РИА «Новости».

    «Как и ожидалось, высокие цены ЕС на энергоносители из-за безответственного отказа от российского газа означают деиндустриализацию, беспорядки и мародерство. Эта причинно-следственная связь также обусловлена суицидальными миграционными мерами и упорным нежеланием исправлять ошибки», – отметил глава РФПИ.

    В субботу молодежные протестные акции прошли в 34 городах Германии. В них зарегистрировались более 180 тыс. человек. Они требовали провести реформу образования, бороться с ростом стоимости жизни и отказаться от возвращения обязательной военной службы в ФРГ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье политолог Станислав Ткаченко назвал эскалацию столкновений в Германии следствием беспорядков во Франции. В тот же день Дмитриев назвал беспорядки во Франкфурте-на-Майне результатом неспособности канцлера Фридриха Мерца принимать и исправлять ошибки. В субботу Дмитриев заявил о неблагополучной ситуации в Европе на фоне протестов в Польше.

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    1 ноября 2026, 16:21 • Новости дня
    В Бундестаге предупредили об отсутствии страхового запаса газа в Германии

    Bild: У Германии практически не осталось страховых запасов газа на зиму

    Tекст: Ольга Иванова

    Германия практически не имеет страхового запаса природного газа на предстоящую зиму из-за пустых хранилищ, заявил депутат Бундестага от партии «Зеленые» Михаэль Келльнер.

    «Газовые хранилища настолько пусты, что у Германии практически нет страхового запаса на зиму. Поэтому каждый холодный фронт, каждый небольшой сбой в цепочке поставок будет немедленно приводить к росту цен на газ», – заявил политик. Он также раскритиковал министра экономики Катерину Райхе. На 1 ноября немецкие хранилища оказались заполнены лишь на 61,4% при минимальной норме в 70%, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Bild.

    Федеральное сетевое агентство Германии называет ситуацию со снабжением стабильной. Власти делают ставку на трубопроводный газ из Норвегии и других европейских государств, а также на поставки сжиженного природного газа через СПГ-терминалы.

    Представитель объединения операторов газовых хранилищ INES Себастьян Хайнерманн предупредил о начале отопительного сезона с пониженными резервами безопасности. Риски могут возрасти при сильных морозах или перебоях с импортом. Низкий уровень запасов ограничивает суточные объемы извлечения топлива, из-за чего ситуация рискует стать критической в феврале или марте в случае затяжных холодов. Даже при наличии достаточных объемов газа сохраняется угроза роста цен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье вице-премьер России Александр Новак назвал отдельной историей зимовку европейцев с низкими запасами газа.

    Заполненность европейских подземных хранилищ по итогам октября составила рекордно низкие с 2011 года 74,68%.

    В субботу немецкий политик Маркус Фронмайер назвал безумием решения Европейской комиссии о закупках газа у России.

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    1 ноября 2026, 16:26 • Новости дня
    Бастрыкин запросил доклад по делу о коме ребенка в Ленинградской области

    Tекст: Ольга Иванова

    Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования уголовного дела, заведенного в связи с тем, что пятилетний ребенок в Ленинградской области больше месяца находится в коме.

    В СМИ появилась информация, что в Ленинградской области пятилетний мальчик находится в коме больше месяца. По мнению матери ребенка, причиной этого могли стать ненадлежащие действия врачей, сообщает СК РФ в Мах.

    «Председатель СК России поручил исполняющему обязанности руководителя следственного управления СК России по Ленинградской области Митяеву Д.Ю. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», – заявили в ведомстве.

    Следственное управление СК по Ленинградской области расследует дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах расследования уголовного дела по факту смерти четырехмесячной девочки в краевой детской больнице Перми.

    В сентябре он потребовал представить доклад об обстоятельствах гибели двухлетнего пациента в инфекционном отделении медучреждения Нижнего Тагила.

    В августе Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела после сообщений о пятерых детях в антисанитарных условиях в Самарской области.

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