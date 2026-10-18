Иракский Курдистан десятилетиями воспринимается как нечто близкое к Афганистану – земля, где всегда кто-то с кем-то воюет. Но регион, долгие годы бывший территорией войны, постепенно становится точкой развития в самом сердце Ближнего Востока. И уход коалиции во главе с американцами лишь подчеркнул эту перемену.0 комментариев
Женщина и трое детей пострадали при падении обломков дрона в Ленобласти
Дрозденко: Четыре человека пострадали при атаке БПЛА на Ленинградскую область
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что женщина и трое детей госпитализированы с отравлением угарным газом после пожара, вызванного падением обломков беспилотника во Всеволожском районе.
«Во Всеволожском районе после падения на жилой дом обломков БПЛА произошло возгорание, госпитализированы 4 человека – женщина и трое детей, все с симптомами токсического действия окиси углерода», – заявил Дрозденко в Max.
Губернатор уточнил, что обломки также упали на многоквартирный дом в Гатчине, а в поселке Новоселье Ломоносовского района повреждены 55 припаркованных автомобилей. В этих районах пострадавших нет.
Кроме того, из-за атаки произошли аварийные отключения электричества. В Янино обесточены две трансформаторные подстанции, без света остаются 50 многоквартирных домов, в которых проживают около 20 тыс. человек. Специалисты оперативно восстанавливают электроснабжение.
Силы противовоздушной обороны ликвидировали 126 беспилотных летательных аппаратов над территорией Ленинградской области,
Центр обработки данных компании VK в Ленинградской области подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов.
Из-за атаки БПЛА начался пожар на «Петербургском нефтяном терминале».
Кроме того, зафиксированы короткие перебои электроэнергии, связанные с падением обломков БПЛА на линии электропередач.