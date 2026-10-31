Полиция Гамбурга применила перцовый газ против демонстрантов

Welt: Полиция применила перцовый газ на митинге молодежи в Гамбурге

Tекст: Мария Иванова

В ходе протестов в Гамбурге правоохранительные органы в отдельных случаях распыляли перцовый газ, а также тушили горящие пластиковые строительные ограждения с помощью водометов, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Welt.

Представитель оргкомитета движения «Поколение Z решает» (Gen Z regelt) оценила численность демонстрантов в городе примерно в 6–7 тыс. человек. Всего для участия в субботних акциях по всей Германии зарегистрировались свыше 177 тыс. человек. Ожидается, что самые массовые митинги пройдут в Кельне и Франкфурте-на-Майне.

Активисты требуют провести реформу образования, принять меры по борьбе с ростом стоимости жизни и отказаться от возвращения обязательной военной службы в ФРГ. Организаторы заявляют об исключительно мирном и надпартийном характере демонстраций, при этом протестующие открыто выражают солидарность с молодежными движениями во Франции, Бельгии и Испании.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу тысячи человек присоединились к акциям протеста молодежного движения в нескольких немецких городах.

В центре Берлина объединенный протест левых сил, пропалестинских активистов и молодежи обернулся массовыми беспорядками и столкновениями с правоохранительными органами.

Политолог Александр Камкин назвал ФРГ идеальной площадкой для эскалации насилия со стороны европейских активистов.