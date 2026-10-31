Жители Польши предложили выслать украинцев из страны

Pronews: Жители Польши предложили выдворить украинских беженцев из страны

Tекст: Вера Басилая

В ходе уличного опроса журналистка спросила молодых людей о желаемых изменениях в государстве, на что один из респондентов не раздумывая предложил выгнать граждан Украины, передает «Царьград» со ссылкой на греческий портал Pronews.

Короткий видеоролик с ответом поляка моментально получил широкий отклик среди пользователей социальных сетей. На фоне ухудшающихся отношений с местными жителями украинские беженцы все чаще задумываются о возвращении на родину или переезде.

По информации издания Myśl Polska, некоторые переселенцы выражают недовольство из-за недоброжелательного отношения и чувства изоляции. К августу 2026 года количество людей с временной защитой в Польше уменьшилось на 13 тыс. человек, составив 939 тыс., тогда как в Германии и Чехии этот показатель увеличился.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца окружная прокуратура сообщила о задержании украинского студента за подготовку убийства случайной жертвы на почве расовой ненависти.

Бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер заявил о необходимости возвращения молодых украинцев на родину для отправки на фронт.

В прошлом месяце европейские СМИ зафиксировали рост преступлений против украинцев в Польше на 30%.