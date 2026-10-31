Валенса поддержал действия правительства Туска в Конституционном суде Польши

Экс-президент Польши Валенса поддержал действия правительства Туска в КС

Tекст: Мария Иванова

«Премьер-министр Туск, у нас нет выбора. Наша родина нуждается в поддержке! Я с вами, в первых рядах, несмотря ни на какие обстоятельства. Я призываю друзей из движения солидарности поддержать наши стремления!» – заявил Валенса.

Как передает РИА «Новости», политический кризис вокруг Конституционного суда Польши обострился после попытки властей отстранить председателя суда Богдана Свенчковского и вице-председателя Бартломея Соханьского. Министр юстиции Вальдемар Журек запросил снятие с них неприкосновенности для привлечения к ответственности за якобы препятствование правосудию.

В пятницу на сайте суда появилась информация о приостановке полномочий Свенчковского и Соханьского, а также о переходе руководства к Анне Корвин-Петровской. Однако на странице суда в соцсети X (бывший Twitter) заявили о незаконном захвате сайта, подчеркнув, что Свенчковский остается председателем.

Протестующие окружили здание суда, пытаясь прорваться внутрь. Корвин-Петровская заявила об угрозе жизни судей, полиция провела задержания. Президент Польши Кароль Навроцкий прервал визит за границу и вернулся в Варшаву, а лидер оппозиции Ярослав Качиньский назвал происходящее этапом госпереворота. Утром в субботу Навроцкий заявил о созыве срочного совещания всех политических сил.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу президент Польши Кароль Навроцкий сообщил о нарушении конституционного порядка в стране и насильственном захвате Конституционного суда, потребовав вывести правительственные силы из здания.

Он созвал срочное совещание с участием всех политических сил для разрешения кризиса.

Послы Польши в Румынии и Китае заявили о своей отставке на фоне ситуации вокруг Конституционного суда.