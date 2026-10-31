Минздрав: Несколько эвакуированных из Алешек госпитализированы в Симферополе

  • Новость часаМинздрав: Несколько эвакуированных из Алешек госпитализированы в Симферополе
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Страхи Туска поставили Польшу на грань коллапса
    Политолог счел политический кризис в Польше выгодным для всех сторон конфликта
    Токаев предложил сделать Россию наблюдателем в Организации тюркских государств
    Страны Балтии депортировали русскоязычных жителей ночью и без денег
    Эвакуированные жители Алешек прибыли в Гомель
    Дмитриев призвал Европу искупить вину на фоне протестов в Польше
    Путин объяснил свою работоспособность восточным афоризмом
    Медведев назвал сумму долга Европы перед Африкой
    Зенитные комплексы Skyranger провалили испытания с украинскими операторами
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Мировой кризис повлиял на израильский эксперимент

    На протяжении десятилетий Израиль был «витриной Запада» и островком высокоразвитой материальной цивилизации в бушующем море арабского мира. Такой успех был связан с факторами, которые вскоре могут стать достоянием истории. И не по вине израильтян.

    0 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Как Сталина вынесли из мавзолея и к чему это привело

    30 октября 1961 года, в последний день работы ХХII съезда КПСС, повестку заседания внезапно нарушил глава Ленинградского обкома партии Спиридонов. Он предложил вынести тело Сталина из мавзолея и перезахоронить у Кремлевской стены. Делегаты от неожиданности открыли рты.

    4 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Первопричины СВО следует искать на Западе

    Пять лет назад успешно развивающаяся Россия еще надеялась на мирный диалог с Западом, но к концу 2021 года стало понятно, что с нами разговаривать не хотят. Чтобы защитить интересы своей безопасности и возможность развиваться дальше, Россия была вынуждена вступить в открытый конфликт с НАТО и начать СВО.

    5 комментариев
    31 октября 2026, 13:27 • Новости дня

    Минздрав: Несколько эвакуированных из Алешек госпитализированы в Симферополе

    Минздрав: Несколько эвакуированных из Алешек госпитализированы в Симферополе
    @ РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Несколько человек, эвакуированных из Алешек Херсонской области, госпитализированы в больницы Симферополя и получают всю необходимую медицинскую помощь.

    О госпитализации нескольких эвакуированных жителей Алешек Херсонской области рассказал ТАСС помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

    «Несколько человек, эвакуированных из Алешек, госпитализированы в больницы Симферополя. При осмотрах у них выявлены обострения хронических заболеваний, сердечно-сосудистые и хирургические патологии, минно-взрывные травмы. Они получат всю необходимую медицинскую помощь в полном объеме», – сообщил Кузнецов.

    Он уточнил, что накануне врачи провели осмотры граждан в пунктах временного размещения. С эвакуированными работали медицинские психологи и психотерапевты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу медики приступили к обследованию вывезенных из Алешек жителей в пункте временного размещения в Симферополе.

    Накануне уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила о начале посадки жителей Алешек в эвакуационные автобусы и рассказала об организации колонны из 25 автобусов с гуманитарной помощью для Алешек.

    30 октября 2026, 16:23 • Новости дня
    Президент Ганы поблагодарил Путина за поставки «Спутника V»

    Президент Ганы поблагодарил Путина за поставки вакцины «Спутник V»

    Президент Ганы поблагодарил Путина за поставки «Спутника V»
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Ганы Джон Драмани Махама на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Москве выразил благодарность за поставки российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

    Махама отметил солидарность Москвы с Африкой во время деколонизации и борьбы с апартеидом. Он подчеркнул, что Россия всегда поддерживала континент и помогала преодолевать сложные времена, передает РИА «Новости».

    «И также во времена COVID-19 первые вакцины, которые мы получили в Африке, – это была вакцина «Спутник V», которая была поставлена из России», – заявил президент Ганы.

    Кроме того, Махама выразил благодарность за приглашение на третий саммит Россия – Африка. Он уверен, что это мероприятие будет способствовать углублению экономических отношений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Владимир Путин провел в Кремле встречу с участником саммита Россия – Африка президентом Ганы.

    Президент России заявил об успешном развитии отношений Москвы со странами Африканского континента.

    В четверг российский лидер на пленарном заседании саммита назвал неоспоримыми союзнические отношения между Москвой и африканскими государствами.

    Комментарии (0)
    28 октября 2026, 18:31 • Новости дня
    Путин поделился с африканскими лидерами опытом Москвы в цифровой медицине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин на выставке для африканских лидеров рассказал об успешном опыте внедрения цифровых технологий в медицинских учреждениях Москвы.

    Глава государства пояснил, как работает система дистанционного анализа результатов медицинских исследований, отметив, что младший медицинский персонал в клиниках проводит сканирование пациентов. «А информация об исследовании передается в единый центр Москвы», – сказал Путин на видео, опубликованном в канале Кремля в Max.

    По его словам, в центре высококлассные специалисты в режиме реального времени изучают данные и отправляют результаты обратно лечащему врачу, что привело к резкому повышению качества исследований.

    «И там группа специалистов уже высококлассных изучает это исследование и тоже в режиме реального времени сразу назад к лечащему врачу в соответствующую клинику возвращает. Качество исследования резко возросло», – сказал российский лидер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин вместе с главами делегаций стран-участниц третьего саммита Россия – Африка ознакомился с экспозицией выставки «Платформа суверенного развития».

    Тогда глава государства заявил о готовности России делиться со странами Африки современными технологиями и цифровыми ноу-хау.

    Путин также сообщил о разработке отечественными инновационными компаниями передовых технологий для сферы услуг и здравоохранения.

    Комментарии (0)
    31 октября 2026, 12:06 • Видео
    Израиль в тупике: удивительные итоги выборов

    В Израиле подвели окончательные итоги парламентских выборов, но они не отличаются от предварительных: ничья, тупик, никто не сможет составить коалицию. Однако самое удивительное не это.

    Комментарии (0)
    28 октября 2026, 17:11 • Новости дня
    Мурашко заявил о востребованности российских медицинских технологий в Африке

    Мурашко: Российские технологии мобильной медицины востребованы в Африке

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские технологии мобильной медицины и телемедицины пользуются высоким спросом в Африке, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

    «Те компетенции, которые сегодня приобрела страна по мобильным формам работы, телемедицинским форматам, они на африканском континенте очень востребованы, потому что скрининговые исследования для больших сообществ, для населенных пунктов, – это сегодня то, что мы умеем делать и производим для этого в том числе и оборудование, и технологии, и проводим подготовку специалистов», – приводит слова Мурашко РИА «Новости».

    Министр добавил, что современная система здравоохранения России позволяет внедрять новые технологии, сохраняя при этом базовые принципы первичной медико-санитарной помощи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин назвал образование главным направлением сотрудничества между Россией и африканскими государствами.

    Глава Минприроды Александр Козлов предложил странам Африки три направления сотрудничества в сфере недропользования.

    Накануне официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что важнейшим направлением взаимодействия России и Африки является сфера международной безопасности.

    Комментарии (0)
    28 октября 2026, 16:01 • Новости дня
    Голикова призвала сделать ядерную медицину доступной для граждан

    Tекст: Денис Тельманов

    Вице-премьер Татьяна Голикова заявила о необходимости сделать высокотехнологичную ядерную медицину доступной для всех россиян.

    Вице-премьер провела первое заседание межведомственной рабочей группы по координации развития и применения ядерных технологий в области медицины, передает РИА «Новости».

    «Наша ключевая задача – сделать высокотехнологичную ядерную медицину доступной для граждан, укрепить технологический суверенитет страны в этой сфере и обеспечить устойчивое развитие отрасли на годы вперед», – сказала Голикова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом в столичном «Сколково» запустили современный лечебно-диагностический комплекс онкобольницы с мощным амбулаторным центром.

    В мае президент Владимир Путин поручил создать межведомственную рабочую группу для координации развития ядерных технологий в медицине.

    В прошлом году президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев заявил о запуске совместного с Россией проекта по строительству многофункционального Центра ядерной медицины.

    Комментарии (0)
    30 октября 2026, 18:03 • Новости дня
    Минздрав сообщил о росте числа заявлений на бюджетные места в медвузы

    Минздрав: Число заявлений на бюджет в медицинские вузы выросло вдвое

    Tекст: Денис Тельманов

    За последние пять лет количество заявлений абитуриентов на бюджетные места в подведомственных ведомству вузах увеличилось более чем в два раза, сообщило Министерство здравоохранения.

    По данным ведомства, в этом году количество поданных заявок на бесплатное обучение в медицинские университеты превысило 550 тыс., передает РИА «Новости».

    Кадровый потенциал отрасли здравоохранения обсудили на общем собрании Ассоциации «Совет ректоров медицинских и фармацевтических высших учебных заведений». Мероприятие состоялось в пятницу на площадке Сеченовского университета.

    «Устойчивый интерес молодежи к медицинским специальностям: за пять лет число заявлений на бюджетные места в подведомственных Минздраву вузах выросло более чем вдвое и в этом году превысило 550 тыс.», – говорится в сообщении министерства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Координационный совет при правительстве России одобрил объем бюджетных мест в вузах на 2027/28 учебный год с приоритетом для медицинских специальностей.

    Комментарии (0)
    29 октября 2026, 17:23 • Новости дня
    Мурашко заявил о росте числа медсестер в России

    Мурашко: Кадровый дефицит медсестер в России преодолен

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Ситуацию с количеством медицинских сестер в России удалось изменить к лучшему, зафиксировав приток кадров в профессию, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

    Министр выступил в четверг на пленарном заседании Госдумы в рамках обсуждения государственного бюджета, передает РИА «Новости». «По сестрам переломилась ситуация, идет положительный рост. Люди приходят в специальность, люди приходят в отрасль. И это реальные результаты бюджета, законодательства изменений и многое другое», – сказал Мурашко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил о нехватке медицинских кадров в регионе.

    В Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья сообщили об острой нехватке врачей и среднего медперсонала в российских санаториях.

    Президент Владимир Путин обратил внимание на необходимость предоставления жилья для решения проблемы дефицита врачей во Владимирской области.

    Комментарии (0)
    29 октября 2026, 18:44 • Новости дня
    Глава Роспотребнадзора сообщила о создании новых тестов и вакцин для Африки

    Попова: Россия разрабатывает новые тесты и вакцины для Африки

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия разрабатывает новые тесты и вакцины для африканских стран, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

    «Мы со своей стороны очень быстро разрабатываем для них тесты, разрабатываем новые вакцины, которые столь востребованы в Африке, и чем раньше мы научимся это делать, тем меньше рисков, что такие инфекции возникнут у нас», – приводит РИА «Новости» комментарий Поповой для «Известий».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг глава Роспотребнадзора Анна Попова и министр экономики и финансов Мали Алуссени Сану подписали соглашение о сотрудничестве в области санитарно-эпидемиологического благополучия.

    Попова заявила о лидерстве России в организации эпидемиологического надзора.

    В среду президент Владимир Путин отметил самоотверженную помощь российских врачей жителям Африки в борьбе с опасными инфекциями.

    Комментарии (0)
    29 октября 2026, 05:15 • Новости дня
    Минздрав предложил пополнить программу госгарантий новыми методами лечения

    Минздрав предложил включить 33 новых метода лечения в программу госгарантий

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Министерство здравоохранения разработало проект по включению 33 новых методов высокотехнологичной медицинской помощи в программу государственных гарантий на 2027–2029 годы.

    Минздрав разработал проект программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи на 2027 год, а также на плановый период 2028 и 2029 годов, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    «В программу предлагается погрузить 33 новых метода высокотехнологичной медицинской помощи по профилям «онкология», «нефрология», «травматология и ортопедия», «оториноларингология» и «эндокринология», «офтальмология», «сердечно-сосудистая хирургия», «гематология», «нейрохирургия», – сообщили в министерстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца пресс-служба Минздрава сообщила об увеличении финансирования лечения онкологических заболеваний по ОМС.

    В прошлом месяце министерство запланировало существенный рост объема средств на территориальные программы страхования.

    В марте ведомство предложило включить в программу бесплатной медпомощи вакцины от рака.

    Комментарии (0)
    29 октября 2026, 16:03 • Новости дня
    Россия и Мали подписали соглашение о борьбе с инфекциями

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава Роспотребнадзора Анна Попова и министр экономики и финансов Мали Алуссени Сану подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия.

    В рамках документа российское ведомство приступит к проведению научных исследований в африканской республике, подготовке профильных специалистов и укреплению лабораторных возможностей, передает РИА «Новости».

    Ожидается, что развитие российско-малийского взаимодействия в этой сфере укрепит возможности Мали и всего региона Сахеля по предупреждению вспышек инфекций и оперативному реагированию на них.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о работе отечественных мобильных лабораторий в 11 странах Африки.

    В среду президент Владимир Путин сообщил о передаче восьми африканским государствам 15 мобильных противоэпидемиологических лабораторий.

    В августе Россия предложила Мали заключить межведомственное соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения.

    Комментарии (0)
    30 октября 2026, 17:40 • Новости дня
    Мурашко сообщил об увеличении числа медиков в России

    Мурашко: Число медиков в России увеличилось более чем на 3,5 тыс. за год

    Tекст: Валерия Городецкая

    Численность специалистов в медицинской отрасли в России увеличилась более чем на 3,5 тыс. человек по сравнению с прошлым годом, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

    По его словам, в России зафиксированы позитивные изменения в обеспечении здравоохранения кадрами, передает РИА «Новости». «На открытии общего собрания Ассоциации министр здравоохранения Михаил Мурашко отметил позитивные изменения в обеспечении отрасли медицинскими кадрами: по сравнению с прошлым годом численность специалистов увеличилась более чем на 3,5 тыс. человек», – сообщили в Минздраве.

    Заявление министра прозвучало в Сеченовском университете, где прошло общее собрание Ассоциации «Совет ректоров медицинских и фармацевтических высших учебных заведений».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о притоке кадров в профессию медицинской сестры в России.

    Министерство здравоохранения разработало проект по включению 33 новых методов высокотехнологичной медицинской помощи в программу государственных гарантий.

    В прошлом месяце президент России Владимир Путин отметил проблему нехватки медицинских кадров в Псковской области.

    Комментарии (0)
    29 октября 2026, 08:33 • Новости дня
    Хирург рассказал о морпехе с осколком в голове от виска до щеки

    Морпех выжил после ранения прошедшим от виска до щеки осколком

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российский морпех получил ранение головы, при котором осколок прошел от виска до щеки, не вызвав тяжелых последствий, рассказал врач-хирург 37-го отдельного медицинского батальона морской пехоты группировки «Центр» с позывным Бурый.

    Хирург отметил, что морпеху в значительной степени повезло, передает РИА «Новости».

    По его словам, осколок прошел вблизи височной кости, пересек верхнечелюстную пазуху и застрял в левой щечной области. Несмотря на характер ранения, у военнослужащего не наблюдалось опасных для жизни симптомов.

    «Осколок, по сути, прошел вот здесь за ухом, слева, около височной кости, височного отростка. И получается, сквозь почти всю голову дошел до лица и застрял в левой щечной области», – рассказал Бурый.

    Траектория осколка прошла рядом с черепной коробкой, и даже небольшое отклонение могло привести к гораздо более тяжелым последствиям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее фонд «Защитники Отечества» рассказал о передаче участникам СВО с тяжелыми ранениями специально оборудованных машин.

    Также ветеран СВО Виталий Назимов поделился опытом восстановления после тяжелого ранения.

    Российский актер Олег Протасов сообщил о ранении в руку осколком на передовой в зоне спецоперации.

    Комментарии (0)
    31 октября 2026, 07:15 • Новости дня
    Минздрав разработал стандарт лечения мозолей с помощью лазера и мочевины

    Минздрав подготовил новый стандарт амбулаторного лечения мозолей

    Tекст: Катерина Туманова

    Министерство здравоохранения России подготовило проект стандарта медицинской помощи взрослым при мозолях, включающий применение лазера и препаратов с мочевиной.

    Проект приказа ведомства предусматривает использование электрокоагуляции, лазерного удаления пораженных тканей кожи и препаратов с мочевиной, передает РИА «Новости».

    «Утвердить стандарт медицинской помощи взрослым при мозолях и омозолелостях (диагностика и лечение) согласно приложению», – говорится в документе.

    Помощь будет оказываться амбулаторно и в плановой форме. Средняя продолжительность лечения составит 39 дней. Для диагностики пациентам потребуется пройти осмотр у врача-дерматовенеролога и сдать микробиологическое исследование на чувствительность к антибактериальным и противогрибковым препаратам.

    Также предусмотрены консультации хирурга.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперт предупредила об опасности постоянного ношения кроссовок. Специалисты посоветовали выбирать кроссовки с амортизирующей подошвой для безопасной ходьбы. Остеопат Дмитрий Симкин предупредил об опасности обуви с тонкой подошвой для поясницы.

    Комментарии (0)
    29 октября 2026, 13:12 • Новости дня
    Мурашко пообещал включить вакцину от ВПЧ в календарь прививок в 2027 году

    Мурашко сообщил о включении вакцины от ВПЧ в календарь прививок в 2027 году

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в 2027 году российская вакцина от вируса папилломы человека будет включена в национальный календарь профилактических прививок.

    В следующем году препарат от вируса папилломы человека станет доступен для граждан и начнет распределяться по регионам страны, передает РИА «Новости».

    «Мы будем расширять национальный календарь прививок, включая в том числе вакцинацию от папилломавирусной инфекции. Со следующего года российский препарат будет доступен и будет, соответственно, поступать в регионы», – сказал Мурашко.

    Соответствующее заявление министр сделал во время сессии «Здоровье как общая цель: Россия и Африка на пути суверенного развития» на полях экономического и гуманитарного форума Россия – Африка в Москве, пишет ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил о высоком спросе на российские технологии мобильной медицины в Африке.

    В понедельник президент Владимир Путин поручил Министерству здравоохранения до июня 2027 года расширить национальный календарь профилактических прививок вакцинацией против вируса папилломы человека.

    Ранее Михаил Мурашко заявил о планах включить вакцинацию от ВПЧ в национальный календарь в 2027 году.

    Комментарии (0)
    29 октября 2026, 20:41 • Новости дня
    Путин заявил о планах нарастить поставки лекарств в Африку

    Путин: Россия будет наращивать поставки эффективных лекарств в Африку

    Tекст: Вера Басилая

    Россия планирует увеличить поставки эффективных лекарственных препаратов на Африканский континент, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита Россия – Африка.

    «Будем наращивать поставки эффективных лекарственных препаратов, развивать мобильные лаборатории, проводить совместные учения по реагированию на вспышки инфекций», – приводит слова Путина РИА «Новости».

    Глава государства добавил, что Россия взяла в работу предложения африканских партнеров о важности развития сотрудничества в сферах здравоохранения и борьбы с эпидемиями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Путин заявил о намерении нарастить российско-африканский товарооборот.

    Путин назвал Россию стабильным поставщиком продовольствия на африканский рынок.

    В среду Владимир Путин сообщил о передаче восьми странам Африки 15 мобильных противоэпидемиологических лабораторий.

    Комментарии (0)
    31 октября 2026, 09:21 • Новости дня
    ВОЗ заявила о росте риска распространения в мире нового штамма коронавируса

    ВОЗ: Риск распространения нового штамма COVID-19 в мире возрастает

    Tекст: Мария Иванова

    Риск распространения в мире нового штамма коронавируса PJ.2.1 возрастает, однако данных о его более тяжелых последствиях нет, сообщили в российском офисе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

    «С момента своего первого обнаружения в мае 2026 года этот вариант распространился по нескольким континентам, и по мере продолжения трансграничных перемещений людей риск его проникновения в страны только возрастает», – заявили в организации, передает РИА «Новости».

    В ВОЗ добавили, что в настоящее время нет опубликованных клинических данных, которые бы указывали на то, что инфекция, вызванная новым штаммом, приводит к более тяжелым последствиям по сравнению с другими недавно выявленными вариантами SARS-CoV-2.

    По информации газеты «Известия», штамм PJ.2.1 циркулирует в Канаде, США и Европе, и в ближайшее время может появиться в России или уже распространяется в стране. Этот вариант коронавируса обладает более высокой способностью проникать в клетки человека и быстро накапливает мутации для ухода от иммунного ответа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил об отсутствии пандемического потенциала у нового варианта коронавируса PJ.2.1.

    Во вторник в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили об отсутствии зарегистрированных случаев заражения новым штаммом в России.

    На прошлой неделе Роспотребнадзор сообщил о наблюдении за вариантом коронавирусной инфекции XFG.

    Комментарии (0)
    Главное
    Медведев назвал события в Польше конституционным переворотом
    Bild: Глава МИД Германии опозорился из-за совместного фото на G20
    В Киеве сложилась критическая ситуация с электроснабжением
    В Германии назвали безумием решение ЕК по российскому газу
    Польские пограничники начали проверять фото в телефонах въезжающих украинцев
    Освобожденный Россией американский наемник Хаббард рассказал о возвращении домой
    Аргентинский банк Galicia заблокировал счета переехавших в страну россиян

    Европу ждет газовая агония образца пятилетней давности

    Европу ждет почти копия газового кризиса пятилетней давности с теми же историческими пиками цен и аналогичными последствиями для промышленности и экономики. Стоимость газа в ЕС уже выросла до неподъемных 1,2 тыс. долларов за тысячу кубометров. Однако это еще может оказаться сказкой. Потому что зимой возможны все 2,5 тыс. долларов. Такой прогноз сделал глава Газпрома Алексей Миллер. Подробности

    Перейти в раздел

    Новый созыв Госдумы расширил защиту прав граждан

    Первый месяц работы новой Госдумы оказался насыщенным: обновленный почти наполовину состав сразу приступил к обсуждению федерального бюджета – депутаты уже одобрили его в первом чтении. При этом параллельно шла работа и над другими законами, направленными на защиту детей, прав потребителей, заемщиков и других категорий граждан. Поэтому для новичков депутатского корпуса знакомство с парламентской практикой сразу перешло в работу над конкретными задачами, связанными в том числе с реализацией стратегических поручений президента. Подробности

    Перейти в раздел

    В Киеве переизобрели военную доктрину Гитлера

    Пророссийское подполье на Украине раскрыло список городов, которые по указу Владимира Зеленского переходят в режим «круговой обороны». Эту идею украинцы подсмотрели у гитлеровцев и уже практиковали прежде. На сей раз масштаб совершенно другой. А вот финал, вероятно, будет тот же. Подробности

    Перейти в раздел

    Страхи Туска поставили Польшу на грань коллапса

    В Польше разворачивается беспрецедентный конституционный кризис. Полиция заблокировала Конституционный трибунал, оппозиция заявляет о госперевороте, а президент лично прорвал оцепление. По мнению экспертов, это противостояние вышло за рамки обычных политических споров. Почему грядущие выборы стали для премьера Дональда Туска и лидера оппозиции Ярослава Качиньского вопросом физической свободы и каковы возможные сценарии выхода из тупика? Подробности

    Перейти в раздел

    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Израиль в тупике: удивительные итоги выборов

      В Израиле подвели окончательные итоги парламентских выборов, но они не отличаются от предварительных: ничья, тупик, никто не сможет составить коалицию. Однако самое удивительное не это.

    • Зачем Китай наказал звезд мирового футбола

      Китай дал понять, что принял извинения Килиана Мбаппе, который ранее неудачно высказался об основателе КНР. До того звезду мирового футбола наказали показательно и жестоко. Но есть в этой истории одна странность...

    • После СВО нашел семью и новую жизнь

      Денис Махметов уходил на СВО добровольцем, не имея своего места в жизни. На передовой он многое понял про себя, преодолел страх и пережил тяжелое ранение. А затем начал новую жизнь в Москве.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Как отдыхаем на День народного единства в ноябре 2026 года: выходные, рабочие дни и 4 ноября

      В 2026 году День народного единства, 4 ноября, выпадает на среду и будет нерабочим праздничным днем. Длинных выходных в начале ноября не получится: 2 ноября, понедельник, и 5–6 ноября, четверг и пятница, остаются рабочими. Зато во вторник, 3 ноября, рабочий день сокращается на один час как предпраздничный. Рассказываем, как отдыхаем в ноябре 2026 года, сколько будет рабочих и выходных дней, как оплачивается работа 4 ноября и можно ли присоединить к празднику несколько дней отпуска.

    • Поверка счетчиков воды в 2026 году: сроки, как проверить в «Аршине» и что будет за просрочку

      Счетчики холодной и горячей воды нужно поверять до окончания межповерочного интервала, установленного для конкретного прибора. Если срок пропустить, показания счетчика перестанут учитывать по обычной схеме: первые три расчетных периода для жилого помещения плату в общем случае рассчитывают по среднемесячному потреблению, а затем переходят на норматив с повышающим коэффициентом. В 2026 году для холодной воды коэффициент составляет 3, тогда как для горячей воды сохраняется коэффициент 1,5. Рассказываем, как узнать срок поверки, проверить результат во ФГИС «Аршин», выбрать аккредитованную организацию и что делать, если поверка уже просрочена.

    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

    Перейти в раздел

    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации