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Собчак с иронией ответила на запрет въезда в Латвию
Собчак призвала власти Латвии объяснить запрет на въезд
Журналистка Ксения Собчак иронично отреагировала на решение властей Латвии запретить ей и режиссеру Константину Богомолову въезд в страну, назвав этот шаг демонстрацией бессилия.
Собчак написала в Max, что давно не посещает прибалтийскую республику, и попросила предъявить основания для включения ее семьи в черный список.
«Вместо спасибо русским за то, что они деньги годами вкладывали, экономику затухающую прибалтийскую тянули… какая-то глупая демонстрация. Говорящая лишь о бессилии», – заявила журналистка.
Собчак предположила, что решение латвийского внешнеполитического ведомства могло стать результатом желания устроить пиар на борьбе с «русской угрозой».
«Храбрые латышские стрелки», – иронично отметила Собчак.
«Мне в ваши края точно не нужно, мне в своей стране прекрасно. Будем теперь наблюдать – кто следующий? Познер, Венедиктов (признан иностранным агентом)?» – добавила телеведущая.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу министр иностранных дел Латвии Байба Браже объявила о бессрочном запрете на въезд в страну для Собчак и Богомолова. В прошлом месяце официальный представитель МИД России Мария Захарова разглядела фрейдистские мотивы в решении Браже запретить въезд российскому хоккеисту Александру Овечкину. В прошлом году латвийские власти закрыли въезд на свою территорию российскому актеру Павлу Прилучному и телеведущей Екатерине Андреевой.