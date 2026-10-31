На протяжении десятилетий Израиль был «витриной Запада» и островком высокоразвитой материальной цивилизации в бушующем море арабского мира. Такой успех был связан с факторами, которые вскоре могут стать достоянием истории. И не по вине израильтян.2 комментария
Расчеты беспилотников морской пехоты уничтожили цели в ДНР
Минобороны: Расчеты беспилотников морской пехоты уничтожили цели в ДНР
Расчеты беспилотных систем 61-й бригады морской пехоты группировки «Центр» ликвидировали воздушные и наземные цели в Донецкой народной республике.
«Точечную ликвидацию» целей на земле и в небе осуществили расчеты беспилотных систем 61-й бригады морской пехоты группировки войск «Центр», сообщает Минобороны.
Расчет российского беспилотника «Герань-4 сикер» центра «Рубикон» успешно поразил радиолокационную станцию украинских войск П-18 «Малахит» в Запорожской области.
Во вторник операторы беспилотников группировки «Центр» пресекли попытки логистического обеспечения передовых подразделений украинской армии на днепропетровском направлении.
Военнослужащие группировки войск «Центр» задействовали прибор «Совенок» для поражения украинских ударных беспилотников.