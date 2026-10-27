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Дроны группировки «Центр» сорвали снабжение передовых подразделений ВСУ
Минобороны: Беспилотники группировки «Центр» сорвали снабжение ВСУ
Операторы беспилотников российской группировки войск «Центр» пресекли попытки логистического обеспечения передовых подразделений украинской армии на Днепропетровском направлении, сообщило Министерство обороны.
Расчеты беспилотных летательных аппаратов российской армии оставили передовые подразделения украинских войск без снабжения.
«Лавочка закрыта», – сообщает Минобороны.
Операторы дронов группировки войск «Центр» сорвали логистику противника на Днепропетровском направлении.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник военнослужащие группировки войск «Центр» задействовали прибор «Совенок» для поражения украинских беспилотников на Днепропетровском направлении.
В понедельник операторы ударных беспилотников российской группировки «Восток» ликвидировали опорные пункты украинской армии в Запорожской области.