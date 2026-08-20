  • Новость часаЧисло уничтоженных на подлете к Москве дронов достигло 20 штук
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    Великий князь Дмитрий Донской, чьи останки были обнаружены в Архангельском соборе Московского Кремля, известен прежде всего как победитель монголо-татар на Куликовом поле. Однако это не единственный вклад князя в русскую историю. Что еще совершил Дмитрий Донской и как он вообще оказался русским правителем?

    7 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Западные корпорации начали подготовку к возвращению в Россию

    Политики могут сколько угодно имитировать эскалацию, но если транснациональные корпорации, обладающие доступом к закрытой информации, начали массово закреплять свои права в России, это означает: в их моделях вероятность открытия рынка выше, чем принято считать в публичном пространстве.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Лучше бы ГКЧП победил

    СССР мог отойти от края пропасти, сохраниться как единая страна с 300-миллионным рынком, в которой народам не приходится оспаривать друг у друга ни землю, ни историю. Ничто не было предопределено. Всего-навсего должны были найтись руководители, способные проявить волю и идти до конца.

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    20 августа 2026, 06:07 • Новости дня

    Американский стартап Castelion получил 1 млрд долларов на гиперзвуковые ракеты

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американская оборонная компания Castelion привлекла более 1 млрд долларов для ускорения производства гиперзвукового оружия и систем противовоздушной обороны.

    Финансирование поступило от инвестиционной фирмы Carlyle, банка JPMorgan Chase и венчурного фонда Andreessen Horowitz, передает ТАСС со ссылкой на Wall Street Journal.

    Средства направят на ускорение выпуска гиперзвуковых ракет Blackbeard, а также разработку более крупного ударного оружия и массовых систем ПВО.

    Американское военное руководство стремится увеличить запас гиперзвукового оружия для противостояния растущему арсеналу Китая. Одновременно Пентагон просит оборонный сектор нарастить выпуск традиционных систем ПВО, включая комплексы Patriot.

    По данным газеты, необходимость пополнения арсеналов связана с истощением западных запасов ракет на Украине. Кроме того, военные действия США против Ирана довели состояние резервов до уровня, вызывающего серьезные опасения у американской администрации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, запасы американских ракет-перехватчиков Patriot сократились до критического минимума.

    Оборонные компании США начали переходить к конвейерной сборке боеприпасов для быстрого восполнения арсеналов. Вооруженные силы страны готовятся поставить на боевое дежурство первую батарею новейших гиперзвуковых комплексов.

    19 августа 2026, 08:08 • Новости дня
    Ростех передал армии партию модернизированных комплексов «Панцирь»

    Войска получили новые «Панцири» с возможностью применения гиперзвуковых ракет

    Ростех передал армии партию модернизированных комплексов «Панцирь»
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Арсенал российской противовоздушной обороны пополнился новейшими стационарными системами «Панцирь-СМД» и мобильными комплексами, боекомплект которых усилен гиперзвуковыми ракетами.

    Холдинг «Высокоточные комплексы» отправил в войска новую партию самоходных зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С» и стационарных систем «Панцирь-СМД», сообщает пресс-служба госкорпорации «Ростех».

    Эти современные комплексы могут использовать различные типы боеприпасов, включая стандартные, гиперзвуковые зенитные управляемые ракеты и ракеты ближнего перехвата. Боекомплект пусковых установок формируется индивидуально в зависимости от боевых задач и может комбинировать все доступные виды ракетного вооружения.

    Мобильные версии «Панцирь-С» предназначены для надежной защиты объектов и усиления противовоздушной обороны от самолетов, ракет и дронов. Новейшие стационарные системы «Панцирь-СМД» также демонстрируют высокую эффективность в боевых условиях, успешно отражая массированные налеты, в том числе атаки беспилотных аппаратов.

    «На счету комплексов – беспилотники, баллистические и крылатые ракеты, а также другие средства воздушного нападения», – подчеркнули представители госкорпорации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава госкорпорации Сергей Чемезов отметил высокую эффективность новых малогабаритных боеприпасов для комплекса «Панцирь-С».

    Весной холдинг «Высокоточные комплексы» передал армии партию таких систем для перехвата крылатых ракет и беспилотников.

    Перед Днем защитника Отечества предприятие отгрузило в войска стандартные зенитные управляемые ракеты и мини-ЗУР ближнего перехвата.

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    19 августа 2026, 18:45 • Новости дня
    MWM: Москва выстроила непробиваемое кольцо ПВО против украинских дронов
    MWM: Москва выстроила непробиваемое кольцо ПВО против украинских дронов
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские военные развернули вокруг столицы масштабную сеть защитных башен с комплексами «Панцирь», успешно перехватывающими беспилотники противника.

    Вооруженные силы России оперативно возводят в столичном регионе сеть вышек с установленными системами ПВО малой дальности «Панцирь», передает Иносми со ссылкой на Military Watch Magazine.

    В других частях страны также оборудуются дополнительные позиции, что демонстрирует адаптацию Москвы к масштабным налетам украинских дронов дальнего радиуса действия.

    Размещение зенитных ракетно-пушечных комплексов на возвышенностях позволяет радарам избегать «слепых зон», создаваемых зданиями и рельефом местности.

    Это особенно важно для своевременного обнаружения низколетящих целей и ведения огня с упреждением на подступах к столице.

    Семейство «Панцирь-С1» эволюционирует в крупную платформу для борьбы с беспилотниками. Новейшая модификация «С1М» способна обнаруживать цели на расстоянии до 80 километров.

    Важным достижением стало внедрение ракет «Гвоздь» дальностью семь километров. Боевой модуль вмещает до 48 таких ракет, что критически важно для отражения атак роев дронов и снижения стоимости перехвата.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска получили новейшие стационарные системы противовоздушной обороны «Панцирь-СМД».

    Госкорпорация «Ростех» отметила высокую эффективность новых малогабаритных боеприпасов для борьбы с беспилотниками.

    Для прикрытия гражданских и военных объектов от атак с воздуха военные задействовали более 50 таких боевых машин.

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    19 августа 2026, 21:00 • Видео
    Новый министр обороны Украины. Главное о Хмаре

    Верховная Рада Украины утвердила на посту министра обороны Евгения Хмару. Этому выходцу из спецслужб приписывают организацию громких терактов в России. При этом Зеленский сильно рискует, назначая такого министра.


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    19 августа 2026, 09:56 • Новости дня
    Эсминец США сломался в Тихом океане

    Американский эсминец Benfold с экипажем из 300 моряков сломался в Тихом океане

    Эсминец США сломался в Тихом океане
    @ Mass Communication Specialist 2nd Class Sarah Myers/US Navy/Wikipedia

    Tекст: Мария Иванова

    Американский военный корабль столкнулся с серьезной аварией генераторов, оставив экипаж без электричества, воды и кондиционеров на четыре дня.

    Эсминец ВМС США Benfold с экипажем из примерно 300 человек перенес крупную поломку в Тихом океане в июле 2026 года, передает Associated Press.

    Представитель ВМС Мэтью Комер сообщил, что 24 июля корабль «сообщил об инженерной аварии с генераторами, повлекшей потерю электроэнергии».

    Из-за инцидента моряки несколько дней оставались без питьевой воды, горячего питания, работающих туалетов и кондиционеров. Комер подчеркнул, что никто из экипажа не пострадал, однако судну потребовалась помощь от ударной группы авианосца George Washington. Крейсер Robert Smalls обеспечил пострадавших питанием.

    В итоге эсминец отбуксировали для ремонта на Филиппины, куда он прибыл 28 июля. Экипажу предоставили жилье и еду на берегу. Восьмого августа корабль покинул порт с полностью исправными системами. Инцидент стал известен общественности лишь в августе после публикации USNI News.

    Авария произошла на фоне дискуссий в Пентагоне о качестве жизни на флоте и проблемах со снабжением. Законодатели-демократы уже требуют расследовать условия на авианосце Abraham Lincoln, который провел в море рекордные 250 дней без перерыва, столкнувшись с нехваткой продуктов и проблемами с психическим здоровьем экипажа.

    Тем временем корабли группы George Washington направились на Ближний Восток для замены авианосца Lincoln. Это оставит тихоокеанские воды без присутствия американских авианосцев на неопределенный срок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский эсминец Benfold остался без электроснабжения в Южно-Китайском море.

    Сенатор США Ричард Блюменталь потребовал от Пентагона отчета о проблемах на авианосце Abraham Lincoln.

    Родственники моряков с этого корабля сообщили о попытках суицида среди членов экипажа.

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    19 августа 2026, 18:23 • Новости дня
    Российские дроны уничтожили украинский сухогруз с боеприпасами

    ВС России уничтожили сухогруз с боеприпасами в порту Черноморска

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Ударные беспилотники ВС России атаковали портовую инфраструктуру Украины в Одесской области, поразив транспортное судно с военным грузом и склады снабжения украинской армии, сообщило Минобороны.

    Вооруженные силы России нанесли новые удары по объектам морской инфраструктуры на Украине, задействованным в интересах армии противника. Основной целью стали логистические узлы, обеспечивающие снабжение войск, сообщает Минобороны.

    В течение дня военные применили ударные беспилотные аппараты по целям в порту Черноморска. В результате атаки было успешно поражено судно класса «сухогруз», на борту которого находились вооружение и боеприпасы.

    Кроме того, огневому воздействию подверглись портовые склады. Там хранилось различное военное имущество, предназначенное для обеспечения нужд украинских подразделений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в акватории Черного моря российские военные также поразили другой сухогруз с имуществом военного назначения.

    Несколькими днями ранее армия России ликвидировала крупный резервуар с горюче-смазочными материалами в порту Одессы. До этого высокоточное оружие уничтожило топливные хранилища в гавани Черноморска.

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    19 августа 2026, 06:36 • Новости дня
    Япония решила построить гиперзвуковые ракеты с подводным стартом

    Киодо: Япония собирается строить гиперзвуковые ракеты с подводным стартом

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Японское военное ведомство намерено приступить к созданию гиперзвукового оружия для подводных лодок и недорогих ударных беспилотников дальнего действия, сообщают японские СМИ со ссылкой на военный бюджет страны.

    Министерство обороны Японии планирует начать разработку гиперзвуковых ракет подводного базирования и дешевых ударных дронов, передает РИА «Новости» со ссылкой на Киодо.

    Инициативы отражены в проекте оборонного бюджета страны на 2027 финансовый год, который начнется 1 апреля 2027 года.

    Ожидается, что гиперзвуковое оружие для субмарин станет одним из ключевых средств нанесения ответного удара по базам противника. Такие ракеты обладают высокой вероятностью преодоления вражеской противоракетной обороны.

    Также военные рассматривают возможность оснащения беспилотных подводных аппаратов пусковыми установками для ракет большой дальности. При создании ударных беспилотников планируется использовать гражданские компоненты, что позволит снизить их стоимость и наладить массовое производство.

    В проекте бюджета данные направления указаны как «требования по отдельным пунктам» без конкретизации сумм. Общий объем запрашиваемых средств на оборону оценивается в 8,9 трлн иен (55,8 млрд долларов), однако с учетом более 150 дополнительных проектов итоговый бюджет может достичь 10 трлн иен (62,7 млрд долларов).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне министры обороны Японии и Австралии договорились об испытаниях гиперзвукового оружия на австралийских полигонах.

    В июне японские военные впервые продемонстрировали пусковую установку для скоростных ракет большой дальности.

    В прошлом году глава японского оборонного ведомства Синдзиро Коидзуми анонсировал обсуждение перехода страны на атомные подводные лодки.

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    19 августа 2026, 14:56 • Новости дня
    Российские войска зачистили 400 зданий в Водянском

    ВС России проверили и зачистили около 400 зданий в Водянском в ДНР

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В ходе освобождения населенного пункта Водянское в ДНР российские штурмовые группы проверили и очистили от противника около 400 строений населенного пункта.

    Бойцы группировки войск «Центр» успешно провели зачистку населенного пункта Водянское в Донецкой народной республике. В результате операции от украинских боевиков было освобождено около 400 зданий и сооружений, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны.

    «Военнослужащие 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады им. А.В. Захарченко 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Центр» в ходе боевой работы на Добропольском направлении специальной военной операции освободили населенный пункт Водянское в Донецкой народной республике. <…> Всего в ходе зачистки штурмовыми группами было проверено и освобождено от украинских боевиков около 400 зданий и строений», – говорится в сообщении ведомства.

    Успешному продвижению штурмовых групп способствовала слаженная работа воздушной и наземной разведки. Взаимодействие с артиллерийскими расчетами и операторами ударных дронов позволило оперативно уничтожать выявленные позиции противника, обеспечив условия для последовательной зачистки территории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Центр» освободили населенный пункт Водянское в Донецкой народной республике.

    Накануне российские войска заняли Красноподолье и Ореховатку. А в июне штурмовые отряды очистили от противника 114 зданий в Константиновке.

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    19 августа 2026, 21:59 • Новости дня
    ВС России ликвидировали 20 бразильских наемников в зоне СВО

    Российские силовики сообщили об уничтожении 20 бразильских наемников ВСУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские военные уничтожили 20 граждан Бразилии, воевавших на стороне украинской армии на различных направлениях в зоне проведения специальной военной операции.

    Российские силовые структуры подтвердили ТАСС ликвидацию 20 бразильских наемников Вооруженных сил Украины на разных участках фронта в зоне спецоперации.

    «Идентифицированы очередные иностранные наемники, уничтоженные в зоне СВО. Речь идет о 20 гражданах Бразилии, которые были ликвидированы на разных участках фронта», – сообщил собеседник агентства.

    По данным источника, большая часть уничтоженных боевиков была завербована через социальные сети. После установления контакта они прибывали в Колумбию, где подписывали контракты на службу в украинских вооруженных силах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной группа латиноамериканских наемников самовольно покинула позиции украинской национальной гвардии у Купянска.

    В марте российские военнослужащие уничтожили трех бразильских боевиков на рубцовском направлении. Между тем, офицер в запасе ВМС Бразилии Робинсон Фариназу оценил общие потери своих соотечественников в рядах ВСУ в 60–70 человек.

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    19 августа 2026, 18:17 • Новости дня
    Самолет с освобожденными российскими военными приземлился в Подмосковье

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Транспортный борт с бойцами Вооруженных сил России, вызволенными из украинского плена, успешно завершил полет и совершил посадку на территории Московской области.

    Самолет Ил-76МД с российскими военнослужащими, вернувшимися домой после обмена пленными с Украиной, приземлился в Подмосковье, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны сообщило о возвращении 103 российских военнослужащих с подконтрольной Киеву территории.

    Омбудсмен Яна Лантратова заявила о наличии ранений у 31 освобожденного бойца.

    В мае Россия и Украина при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов провели обмен пленными по формуле «205 на 205».

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    19 августа 2026, 23:15 • Новости дня
    В ДНР ликвидирован участник атаки на Курскую область капитан СБУ Коринковский

    В ДНР ликвидирован капитан СБУ Коринковский

    Tекст: Катерина Туманова

    Капитан Службы безопасности Украины (СБУ) Петр Коринковский, который принимал участие в нападении на приграничные регионы России, уничтожен в ДНР российскими силами.

    «В ДНР был ликвидирован капитан СБУ Петр Коринковский. Националист участвовал в боевых действиях в Артемовске, а также в «курской авантюре»», – рассказал представитель российских силовых структур ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, комбат теробороны ВСУ Ливенко ликвидирован на Сумском направлении. Начальник штаба батальона ВСУ был уничтожен на запорожском направлении. ВС России ликвидировали 20 бразильских наемников в зоне СВО.


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    19 августа 2026, 12:49 • Новости дня
    Швейцария решила потратить 1,2 млрд долларов на срочные закупки систем ПВО

    Кабмин Швейцарии запросил 1,2 млрд долларов на срочные закупки систем ПВО

    Tекст: Мария Иванова

    Швейцарское руководство намерено выделить дополнительные 970 млн франков (около 1,2 млрд долларов) для максимально быстрого приобретения оборонительных комплексов на фоне растущих угроз безопасности.

    Федеральный совет европейского государства планирует форсировать инвестиции в оборонную сферу из-за нестабильной обстановки, передает РИА «Новости».

    Ожидается, что на эти цели направят около 1,2 млрд долларов.

    «Для соблюдения графиков поставки средств ПВО правительство запросит у парламента дополнительные средства в размере 970 млн швейцарских франков», – указывается в официальном заявлении кабмина.

    Власти объясняют такую необходимость усугублением потенциальных угроз и долгим ожиданием поставок военной техники. Местный парламент должен рассмотреть соответствующую инициативу во время осенней сессии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, начальник по оборонным закупкам Швейцарии сообщил о способности устаревших систем ПВО прикрыть лишь малую часть территории страны.

    Из-за задержки американских поставок Берн рассмотрел возможность приобретения итало-французских зенитных комплексов SAMP-T.

    Позже верхняя палата швейцарского парламента согласовала выделение дополнительных средств на покупку американских истребителей F-35.

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    19 августа 2026, 16:17 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении летевших на Москву беспилотников

    Собянин сообщил об уничтожении четырех летевших на Москву беспилотников

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские военные успешно отразили очередную атаку на столицу, ликвидировав четыре вражеских дрона, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Очередная попытка удара по главному городу страны была предотвращена силами противовоздушной обороны. Мэр столицы Сергей Собянин подтвердил ликвидацию аппаратов в своем канале в Max.

    «Четыре беспилотника, летевших на Москву, уничтожены силами ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал градоначальник.

    Всего с начала текущих суток на подлете к мегаполису было уничтожено 37 вражеских дронов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 17 августа российские системы противовоздушной обороны ликвидировали четыре летевших на Москву беспилотника.

    13 августа мэр столицы сообщил об уничтожении двух направлявшихся к городу аппаратов. 4 августа силы ПВО уничтожили еще четыре дрона на подлете к столице.

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    19 августа 2026, 14:04 • Новости дня
    ВС России ликвидировали два укрытия ВСУ в Донбассе

    Российская артиллерия уничтожила два укрытия ВСУ в ДНР

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские артиллеристы ликвидировали два пункта временной дислокации украинских войск вместе с личным составом в районе населенного пункта Алексеево-Дружковка в ДНР.

    Операторы беспилотных систем шестой мотострелковой дивизии Южной группировки войск обнаружили укрытия противника в ходе разведки. Об успешном поражении целей в районе населенного пункта Алексеево-Дружковка в ДНР пишет РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны.

    «После выявления местонахождения цели было передано расчету 130-мм орудия М-46. В результате нескольких попаданий артиллерии ПВД вместе с живой силой был уничтожен», – заявили в военном ведомстве.

    Второй пункт временной дислокации украинских военнослужащих был успешно ликвидирован огнем расчета 152-мм орудия 2А65.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июля первые штурмовые отряды Вооруженных сил России зашли на окраину Алексеево-Дружковки.

    Ранее начальник Генштаба Валерий Герасимов заявил об активных боестолкновениях в этом населенном пункте. А глава ДНР Денис Пушилин сообщил о безуспешных попытках противника сдержать наступление с помощью авиации.

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    19 августа 2026, 08:14 • Новости дня
    SCMP: Китай защитит острова Южно-Китайского моря роями беспилотников

    SCMP: Китай превратит спорные острова в роботизированные крепости

    Tекст: Мария Иванова

    Власти Китая планируют защитить острова в Южно-Китайском море с помощью единой многоступенчатой сети из автоматических боевых систем и роев беспилотников.

    Специалисты Береговой охраны Китая предложили преобразовать острова в Южно-Китайском море в автономные роботизированные крепости, передает ТАСС со ссылкой на газету South China Morning Post.

    Эксперты из Академии береговой охраны и Морского электротехнического колледжа Даляньского морского университета разработали план защиты акватории.

    Согласно проекту, острова будут защищены единой сетью, включающей беспилотные летательные аппараты, а также надводные и подводные безэкипажные системы. «Это предложение появилось на фоне стремления Пекина нейтрализовать растущую угрозу со стороны роев недорогих дронов – асимметричного оружия, которое изменило военно-морские сражения, поскольку традиционные, управляемые человеком системы обороны становятся все более уязвимыми для беспилотных [и безэкипажных] воздушных и морских группировок», – отмечает издание.

    Разработчики подчеркивают, что узкие проходы у островов и рифов создают обширные слепые зоны. Это делает традиционные методы обороны с участием экипажей недостаточно эффективными против быстрого применения роев беспилотников противником. Новая система предполагает использование скоординированного роя машин вместо солдат.

    На первом этапе планируется создать широкомасштабную сеть наблюдения. Беспилотники будут сканировать воздушное пространство, надводные аппараты – слепые зоны, а подводные системы – мелководные проливы. Информация будет анализироваться искусственным интеллектом для оценки угроз. Средства обороны развернут тремя кольцами, и любые угрозы, достигшие внутреннего кольца, будут уничтожаться дронами-камикадзе и аппаратами ближнего боя

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель КНР Си Цзиньпин объявил о планах по созданию интеллектуализированной военной системы на базе беспилотных технологий.

    Экипажи российских и китайских боевых кораблей отработают применение безэкипажных катеров в ходе совместных военно-морских маневров.

    Вооруженные силы Китая провели патрулирование акватории вокруг спорных островов в Южно-Китайском море.

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    19 августа 2026, 20:44 • Новости дня
    Системы ПВО за день сбили 438 украинских дронов над 12 регионами России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские системы противовоздушной обороны в течение дня успешно отражали массированные атаки ВСУ, уничтожив почти 440 вражеских летательных аппаратов самолетного типа, сообщили в Минобороны.

    Дежурные средства ПВО с 8.00 до 20.00 мск перехватили и уничтожили 438 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщает Минобороны.

    Вражеские дроны были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Вологодской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской и Тульской областей. Кроме того, атаки отражены в Московском регионе, Краснодарском крае, Республике Крым и над акваторией Черного моря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник российские силы ПВО отразили массовый запуск 316 украинских беспилотников самолетного типа.

    В ночь на 15 августа дежурные средства противовоздушной обороны перехватили 598 вражеских дронов над 20 регионами страны. Днем ранее специалисты уничтожили 553 аппарата над 19 российскими субъектами и акваториями Черного и Азовского морей.

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    20 августа 2026, 02:11 • Новости дня
    Пленный ВСУ сообщил о запугивании мобилизованных неминуемой гибелью

    Пленный ВСУ сообщил о запугивании мобилизованных смертью

    Tекст: Катерина Туманова

    Пленный украинский военнослужащий Юрий Немченко рассказал подробности обучения новобранцев, которых командиры открыто готовят к неминуемой гибели на передовой.

    Попавший в плен боевик ВСУ отметил крайне суровые условия содержания прибывших в январе новобранцев. Территория палаточного лагеря оказалась обнесена колючей проволокой, напоминая настоящую тюрьму, передает РИА «Новости».

    Обучение солдат проходило по распечатанным из интернета материалам. При этом командиры оказывали на людей тяжелое психологическое давление.

    «Инструкторы пугали, что мы готовимся на смерть, на мясо», – сказал пленный.

    Киевские власти из-за острой нехватки личного состава на фронте требуют больше людей от сотрудников военкоматов, которые регулярно провоцируют громкие скандалы и массовые протесты граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пленный рассказал о насильственной мобилизации с диагнозами ВИЧ и гепатит. Эксперт Марочко объяснил причины «мясных штурмов» Драпатого. Пленный ВСУ рассказал о сбегавших в леса из центра обучения мобилизованных.

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    Украинское зерно достанется грызунам и воронам

    Украинские аграрии оказались в ловушке. Черноморский коридор закрыт для экспорта зерновых, а Восточная Европа не хочет пускать украинское зерно даже транзитом. Хранить внутри страны миллионы тонн нет возможности, а через месяц еще пойдет урожай кукурузы. Куда это все девать? Подробности

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    Литва придумала ограничения против «блуждающих по стране» россиян

    В Литве предложили сократить с 24 до шести часов время, отведенное россиянам на транзитный проезд через территорию республики на автомобилях в Калининградскую область или обратно. Законопроект уже внесен в Сейм, его авторы объясняют инициативу «рисками для национальной безопасности». Какими рычагами располагает Россия в ответ и насколько далеко может зайти Вильнюс в ужесточении транзитного режима? Подробности

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    Россия и Украина обрели разные символы духа

    Во вторник в Москве патриарх Кирилл провел молебен в ознаменование второго обретения мощей Дмитрия Донского. Останки святого были обнаружены в Архангельском соборе Московского Кремля во время противоаварийных работ. В тот же день в Киеве состоялась церемония перезахоронения главы ОУН Евгения Коновальца, которую эксперты сравнили с магическими ритуалами Третьего рейха. По их мнению, сейчас, когда Украина поклоняется костям нацистов, Россия получает поддержку от истинных святых. Подробности

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    Поляки перевоспитывают украинцев кулаками

    «Конец солидарности». Так польские СМИ описывают всплеск насилия в отношении украинцев на территории Польши. Их оскорбляют, бьют, требуют уезжать домой. Полиция говорит о резком росте числа пострадавших, включая женщин и детей. У такого положения дел несколько причин, включая страх поляков за свое будущее. Подробности

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    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

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    • Дмитрий Губин Дмитрий Губин
      Дмитрий Донской вернул русским самоуважение

      Великий князь Дмитрий Донской, чьи останки были обнаружены в Архангельском соборе Московского Кремля, известен прежде всего как победитель монголо-татар на Куликовом поле. Однако это не единственный вклад князя в русскую историю. Что еще совершил Дмитрий Донской и как он вообще оказался русским правителем?

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    • Глеб Простаков Глеб Простаков
      Западные корпорации начали подготовку к возвращению в Россию

      Политики могут сколько угодно имитировать эскалацию, но если транснациональные корпорации, обладающие доступом к закрытой информации, начали массово закреплять свои права в России, это означает: в их моделях вероятность открытия рынка выше, чем принято считать в публичном пространстве.

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    • Игорь Караулов Игорь Караулов
      Лучше бы ГКЧП победил

      СССР мог отойти от края пропасти, сохраниться как единая страна с 300-миллионным рынком, в которой народам не приходится оспаривать друг у друга ни землю, ни историю. Ничто не было предопределено. Всего-навсего должны были найтись руководители, способные проявить волю и идти до конца.

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    • Новый министр обороны Украины. Главное о Хмаре

      Верховная Рада Украины утвердила на посту министра обороны Евгения Хмару. Этому выходцу из спецслужб приписывают организацию громких терактов в России. При этом Зеленский сильно рискует, назначая такого министра.

    • Маленький сын не понимает, что я не вижу – мы даже в прятки играем

      Ветеран СВО Вадим Шарипов, получивший орден Мужества за участие в отражении украинского «контрнаступа» в 2023 году, рассказал о том, что вернуло ему присутствие духа после потери зрения из-за тяжелого ранения.

    • Мерц опять пробил дно

      Рейтинги одобрения и неодобрения канцлера Германии Фридриха Мерца обновили рекорды. Новый скандал вокруг него косвенно связан с движением «Талибан», но лишь косвенно: немцам не нравится то, что их руководство плохо во всем.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Запрет на выезд за границу в 2026 году: как проверить ограничение и снять его

      В 2026 году запрет на выезд за границу чаще всего связан с исполнительным производством у судебных приставов: ограничение может появиться из-за долгов по алиментам, штрафам, налогам, кредитам, ЖКУ и другим обязательствам. Проверить риски перед поездкой можно через Госуслуги, банк данных исполнительных производств ФССП и уведомления от приставов, а снять ограничение обычно можно после оплаты долга и вынесения приставом постановления об отмене запрета. Рассказываем, как узнать, есть ли запрет на выезд из России, при какой сумме долга его могут установить, как быстро снимают ограничение и что делать, если вылет уже скоро.

    • Как купить или продать квартиру через Госуслуги в 2026 году: онлайн-сделка, биометрия и электронная подпись

      С 2026 года россияне могут подавать документы на регистрацию недвижимости онлайн с использованием подтвержденной биометрии. Это позволяет оформить сделку купли-продажи квартиры через Госуслуги без специальной отметки в ЕГРН о возможности электронной регистрации, если документы подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью, а личность правообладателя подтверждена через Единую биометрическую систему. Рассказываем, как купить или продать квартиру через Госуслуги в 2026 году, кому нужна биометрия, где получить электронную подпись, какие документы понадобятся и когда все равно лучше идти к нотариусу, в МФЦ или Росреестр.

    • Больничный во время отпуска в 2026 году: продлевается ли отдых и как его перенести

      Если работник заболел во время ежегодного оплачиваемого отпуска, отпуск должен быть продлен или перенесен на другой срок с учетом пожеланий сотрудника, а дни болезни оплачиваются по больничному листу. Но это правило касается болезни самого работника и ежегодного оплачиваемого отпуска: при больничном по уходу за ребенком, отпуске за свой счет или учебном отпуске порядок может быть другим. Рассказываем, когда больничный во время отпуска продлевает отдых, когда отпуск переносят, как сообщить работодателю и что делать после закрытия электронного листка нетрудоспособности.

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    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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