Великий князь Дмитрий Донской, чьи останки были обнаружены в Архангельском соборе Московского Кремля, известен прежде всего как победитель монголо-татар на Куликовом поле. Однако это не единственный вклад князя в русскую историю. Что еще совершил Дмитрий Донской и как он вообще оказался русским правителем?7 комментариев
Американский стартап Castelion получил 1 млрд долларов на гиперзвуковые ракеты
Американская оборонная компания Castelion привлекла более 1 млрд долларов для ускорения производства гиперзвукового оружия и систем противовоздушной обороны.
Финансирование поступило от инвестиционной фирмы Carlyle, банка JPMorgan Chase и венчурного фонда Andreessen Horowitz, передает ТАСС со ссылкой на Wall Street Journal.
Средства направят на ускорение выпуска гиперзвуковых ракет Blackbeard, а также разработку более крупного ударного оружия и массовых систем ПВО.
Американское военное руководство стремится увеличить запас гиперзвукового оружия для противостояния растущему арсеналу Китая. Одновременно Пентагон просит оборонный сектор нарастить выпуск традиционных систем ПВО, включая комплексы Patriot.
По данным газеты, необходимость пополнения арсеналов связана с истощением западных запасов ракет на Украине. Кроме того, военные действия США против Ирана довели состояние резервов до уровня, вызывающего серьезные опасения у американской администрации.
Как писала газета ВЗГЛЯД, запасы американских ракет-перехватчиков Patriot сократились до критического минимума.
Оборонные компании США начали переходить к конвейерной сборке боеприпасов для быстрого восполнения арсеналов. Вооруженные силы страны готовятся поставить на боевое дежурство первую батарею новейших гиперзвуковых комплексов.