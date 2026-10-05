В Алешки я не смогла попасть. Украинцы жгут абсолютно все машины, не разбирая – гражданские они или военные. Но мы с друзьями ездили в соседнюю с Алешками Голую Пристань – город чуть ниже по течению Днепра.0 комментариев
«Аэрофлот» внедрил российскую систему управления расписанием рейсов
«Аэрофлот» импортозаместил систему управления расписанием полетов
Российская авиакомпания «Аэрофлот» внедрила новую производственную платформу отечественной разработки для управления расписанием полетов и обеспечения пересадок пассажиров.
«Аэрофлот ввел в промышленную эксплуатацию новую информационную систему управления производством – Единую производственную платформу на базе программного обеспечения Ops Dynamics», – сообщили в авиакомпании, передает РИА «Новости».
Отмечается, что новая система заменяет собой разрозненные системы и упрощает взаимодействие структурных подразделений авиакомпании на разных этапах – от планирования рейса в расписании до его выполнения. Программа разработана специалистами ООО «Центурион-Инновации».
Платформа автоматизирует бизнес-процессы, обладает современным интерфейсом и позволяет более эффективно управлять производством за счет бесшовного обмена данными.
В авиакомпании добавили, что в конце октября планируется запустить блок обеспечения стыковок, который автоматизирует переоформление трансферных пассажиров, не попавших на стыковочные рейсы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, «Аэрофлот» экстренно изменил расписание рейсов над регионами России.
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