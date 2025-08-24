Когда украинские националисты стали поднимать голову и в моем родном Харькове, то мне поначалу хотелось уехать в Россию на ПМЖ. Но я задал себе вопрос: а почему, собственно, я должен оставлять Харьков, где подавляющее большинство населения считает себя русскими?3 комментария
Роспотребнадзор не обнаружил превышений радиации возле Курской АЭС
Радиационная обстановка в районе Курской АЭС остается стабильной, лабораторные замеры показывают отсутствие превышений установленных нормативов.
Роспотребнадзор осуществляет постоянный контроль радиационной ситуации в Курске после атаки беспилотников на атомную электростанцию, передает РИА «Новости». Специалисты проводят замеры каждые два часа в населенных пунктах, находящихся в тридцатикилометровой зоне от границ Курской АЭС.
Ведомство подчеркнуло, что лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области» не выявлено превышения гигиенических нормативов радиационного фона. Мониторинг продолжается, ситуация находится на особом контроле Роспотребнадзора.
Напомним, ночью над Курской АЭС был сбит украинский беспилотник, при падении и взрыве которого началось локальное возгорание. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание. В результате атаки блок № 3 был разгружен на 50%.