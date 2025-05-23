Чемпион ОИ Тихонов призвал перекрыть газ Чехии после слов Гашека о России

Tекст: Дарья Григоренко

Тихонов прокомментировал заявление Гашека, который предложил на законодательном уровне запретить гражданам Чехии работу в России. По словам Тихонова, Гашек «городит ерунду», а такие предложения объяснил последствиями травм, полученных спортсменом на льду, передает портал «Sport.ru».

«Гашеку шайба не раз прилетела в лоб, поэтому он и городит всякую ерунду. Европейцы без России никуда не денутся. Если им перекрыть газ, то они замерзнут как последние собаки. Плюс ко всему – в Европе остановится металлургия. Я бы уже давно это сделал, а у нас в этом какие-то половинчатые решения», – приводит слова Тихонова «ВсеПроСпорт».

Он добавил, что раньше уважал Гашека как спортсмена, но теперь считает его «абсолютно сумасшедшим». Также Тихонов выразил мнение, что России важно сосредоточиться на возвращении в международные спортивные федерации, а не реагировать на негативные высказывания.

Поводом для заявления Гашека стал новый контракт хоккеиста Либора Шулака с «Адмиралом». Гашек призвал чешских законодателей запретить своим гражданам работать «во вражеской стране».

Как писала газета ВЗГЛЯД, двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев призвал лечить от паранойи вратаря сборной Чехии Доминика Гашека из-за его реакции на ироничные слова замглавы Совбеза Дмитрия Медведева. Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов выразил недовольство заявлениями Гашека о недопуске сборной России на Олимпиаду 2026 года в Италии, а сам Гашек потребовал от спортивных федераций выплатить Украине миллиарды долларов компенсации.

В мае Международная федерация хоккея решила рассмотреть жалобу Гашека по поводу высказываний Медведева на своем ближайшем заседании.