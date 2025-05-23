Казалось бы, в своих намерениях завершить русско-украинский конфликт Трамп должен получить полную и безусловную поддержку европейских стран. Однако вместо этого Брюссель и лидеры ключевых стран – членов ЕС не желают заканчивать уже проигранную ими украинскую войну, потому что тогда за поражение нужно будет отвечать перед своими избирателями.3 комментария
Чемпион ОИ Тихонов призвал перекрыть газ Чехии после слов Гашека о России
Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону и бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Тихонов высказался в адрес хоккеиста Доминика Гашека после его призыва запретить чехам работать в России, заявив, что Европа не сможет обойтись без российского газа.
Тихонов прокомментировал заявление Гашека, который предложил на законодательном уровне запретить гражданам Чехии работу в России. По словам Тихонова, Гашек «городит ерунду», а такие предложения объяснил последствиями травм, полученных спортсменом на льду, передает портал «Sport.ru».
«Гашеку шайба не раз прилетела в лоб, поэтому он и городит всякую ерунду. Европейцы без России никуда не денутся. Если им перекрыть газ, то они замерзнут как последние собаки. Плюс ко всему – в Европе остановится металлургия. Я бы уже давно это сделал, а у нас в этом какие-то половинчатые решения», – приводит слова Тихонова «ВсеПроСпорт».
Он добавил, что раньше уважал Гашека как спортсмена, но теперь считает его «абсолютно сумасшедшим». Также Тихонов выразил мнение, что России важно сосредоточиться на возвращении в международные спортивные федерации, а не реагировать на негативные высказывания.
Поводом для заявления Гашека стал новый контракт хоккеиста Либора Шулака с «Адмиралом». Гашек призвал чешских законодателей запретить своим гражданам работать «во вражеской стране».
Как писала газета ВЗГЛЯД, двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев призвал лечить от паранойи вратаря сборной Чехии Доминика Гашека из-за его реакции на ироничные слова замглавы Совбеза Дмитрия Медведева. Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов выразил недовольство заявлениями Гашека о недопуске сборной России на Олимпиаду 2026 года в Италии, а сам Гашек потребовал от спортивных федераций выплатить Украине миллиарды долларов компенсации.
В мае Международная федерация хоккея решила рассмотреть жалобу Гашека по поводу высказываний Медведева на своем ближайшем заседании.