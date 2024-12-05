Доминик Гашек призвал спортивные федерации выплатить сотни миллиардов Украине

Tекст: Дмитрий Зубарев

Олимпийский чемпион по хоккею Доминик Гашек в ходе пресс-конференции в Киеве сделал заявление о роли мирового спорта в политических процессах, сообщает RT. Гашек обвинил международные спортивные организации, такие как НХЛ, WTA, ATP и федерации фехтования, бокса и борьбы, в поддержке российской пропаганды. По его словам, эти организации обладают значительным влиянием и должны взять на себя ответственность за свои действия.

Гашек считает, что из-за их участия в политических процессах, спортивные лиги и федерации обязаны выплатить Украине сотни миллиардов долларов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Доминик Гашек резко раскритиковал руководство НХЛ за участие российских хоккеистов в матчах. Гашек встречался с членами Европарламента, чтобы призвать их не допускать российских и белорусских спортсменов к соревнованиям в Европе.