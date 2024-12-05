  • Новость часаEquinor и Shell создали крупнейшую нефтегазовую компанию Британии
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    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Германия окончательно не объединилась до сих пор

    Следующие друг за другом юбилеи (в этом году – 35-летие падения Берлинской стены, в следующем – 35-летие объединения Германии) заставили всех вспомнить эту не самую стандартную в истории мира процедуру – объединение двух когда-то разделенных стран. И выяснилось, что у многих восточных немцев недавняя история до сих пор отзывается болью.

    2 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Мир скучающих эгоистов спасут праведники

    Эгоисты могут договариваться о деловом партнерстве или взаимном обмене услугами – но уж точно никакой жертвенной любви, как в семье. Никто не станет за вас умирать – или даже бодрствовать у вашей кровати, если вы заболеете. Вы не настолько драгоценны для кого бы то ни было.

    3 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Франция становится для России бесполезной

    Показатель упадка Франции – стремительно убывающее влияние в Африке. Все больше правительств континента, ранее лояльных Парижу, заявляют о нежелании видеть французские войска на своей территории.

    3 комментария
    5 декабря 2024, 12:58 • Новости дня

    Гашек потребовал от спортивных федераций выплатить Украине миллиарды долларов

    Доминик Гашек призвал спортивные федерации выплатить сотни миллиардов Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Олимпийский чемпион Доминик Гашек заявил, что мировые спортивные федерации должны компенсировать Украине сотни миллиардов долларов за влияние на политику.

    Олимпийский чемпион по хоккею Доминик Гашек в ходе пресс-конференции в Киеве сделал заявление о роли мирового спорта в политических процессах, сообщает RT. Гашек обвинил международные спортивные организации, такие как НХЛ, WTA, ATP и федерации фехтования, бокса и борьбы, в поддержке российской пропаганды. По его словам, эти организации обладают значительным влиянием и должны взять на себя ответственность за свои действия.

    Гашек считает, что из-за их участия в политических процессах, спортивные лиги и федерации обязаны выплатить Украине сотни миллиардов долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Доминик Гашек резко раскритиковал руководство НХЛ за участие российских хоккеистов в матчах. Гашек встречался с членами Европарламента, чтобы призвать их не допускать российских и белорусских спортсменов к соревнованиям в Европе.

    4 декабря 2024, 21:22 • Новости дня
    Шольц просил Зеленского заставить украинцев работать

    N-TV: Шольц призвал украинцев в Германии работать или возвращаться

    Шольц просил Зеленского заставить украинцев работать
    @ IMAGO/Frederic Kern/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Канцлер Германии Олаф Шольц выразил мнение, что украинцы в Германии должны активнее искать работу или возвращаться на родину.

    Как пишет издание «Страна» со ссылкой на телеканал N-TV, в своем выступлении в Бундестаге Шольц отметил, что многие украинцы находятся в стране уже достаточно долго, и пришло время начать действовать.

    Канцлер ФРГ подчеркнул, что Германия должна стремиться к тому, чтобы как можно больше украинцев и других беженцев после прохождения языковых курсов и других программ начали искать работу.

    По словам Шольца, он обсудил этот вопрос с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Канцлер рассказал, что Зеленский намерен создать украинское агентство в Германии и Польше, которое будет помогать украинцам либо возвращаться на родину, либо устраиваться на работу в Германии. Шольц подчеркнул, что это может поспособствовать совместному движению в данном направлении.

    Ранее Шольц заявил, что Германия не будет поставлять ракеты Taurus Украине, чтобы избежать эскалации конфликта заявил, а также подчеркнул, что не допустит использования поставленного оружия против России. В понедельник он посетил Киев впервые за два с половиной года.

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    4 декабря 2024, 21:44 • Новости дня
    Джорджеску пообещал остановить транзит украинского зерна и военную помощь Киеву

    Reuters: Кандидат в президенты Румынии Джорджеску пообещал прекратить военную помощь Киеву

    Tекст: Валерия Городецкая

    Победитель первого тура выборов президента Румынии Кэлин Джорджеску намерен запретить транзит украинского зерна и остановить военную помощь Украине, пишет агентство Reuters.

    В интервью Reuters Джорджеску заявил, что в случае своей победы на президентских выборах он запретит экспорт украинского зерна через территорию Румынии. Он также отметил, что не намерен предоставлять новую военную помощь Украине.

    Кроме того, политик подчеркнул, что Румыния не обязана соблюдать обязательства по расходам на оборону, принятые в рамках НАТО. Он указал на необходимость первоочередного учета интересов Румынии, добавив, что считает европейское финансирование неэффективным.

    В понедельник сообщалось, что Конституционный суд Румынии утвердил результаты первого тура президентских выборов. Напомним, независимый кандидат Кэлин Джорджеску одержал победу в первом туре президентских выборов в Румынии, получив почти 23% голосов и выйдя во второй тур вместе с Еленой Ласкони.

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    4 декабря 2024, 21:10 • Видео
    Что случилось в Южной Корее

    Южная Корея удивила весь мир, попытавшись вернуться на 30 лет назад, когда в стране правили, сменяя одна другую, военные диктатуры. Новая, однако, продержалась всего шесть часов. Кому это было нужно? И причем здесь Ким Чен Ын?

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    4 декабря 2024, 14:47 • Новости дня
    Генсек НАТО: Россия наступает на Украине в сторону Запада

    Генсек НАТО Марк Рютте признал продвижение России и призвал к усилению помощи Украине

    Генсек НАТО: Россия наступает на Украине в сторону Запада
    @ IMAGO/M. Popow/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Россия идет вперед по всей линии фронта на Украине, заявил генсек НАТО Марк Рютте, отметив, что движение направлено в сторону Запада и требует увеличения поставок оружия Киеву.

    Россия продвигается по всей линии фронта на Украине, заявил генсек НАТО Марк Рютте на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран альянса в Брюсселе, передает ТАСС. Он подчеркнул, что фронт «движется на Запад», и призвал страны альянса увеличить поставки оружия Киеву, чтобы поддержать украинские позиции.

    Генсек также сообщил, что новое командование НАТО в Висбадене, предназначенное для координации поставок оружия Украине, заработает до конца года. Первоначально планировалось, что это случится осенью, заменив формат «Рамштайн», в котором координацией занимались США.

    Марк Рютте выразил надежду, что страны НАТО смогут «поставить Украину в позицию силы, когда придет время для переговоров». Он подчеркнул необходимость усиления помощи в условиях продвигающегося на Запад фронта.

    Ранее глава Минобороны ФРГ Борис Писториус заявлял, что миссия НАТО по содействию безопасности и тренировке персонала для Украины в Висбадене с января возьмет на себя координацию помощи альянса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в среду, генсек НАТО Марк Рютте предложил отложить мирные переговоры с Россией до укрепления позиций Украины.

    Министр иностранных дел Британии Дэвид Лэмми сообщил, что 99% военной помощи Украине поступает от стран НАТО, и призвал союзников продолжать поддержку Киева.

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    4 декабря 2024, 21:59 • Новости дня
    Блинкен назвал срок получения Украиной 50 млрд долларов из активов России

    Tекст: Ольга Иванова

    Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о скором поступлении Украине 50 млрд долларов из замороженных российских активов, что станет частью скоординированного плана США и ЕС по поддержке украинской экономики.

    На брифинге, как передает «Российская газета», госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что в ближайшие недели Украина получит 50 млрд долларов из замороженных российских активов. «Сейчас мы на основе замороженных российских активов должны получить 50 млрд долларов, которые пойдут на Украину. Эти деньги уйдут от нас в следующие недели, а также от Европы, и это поддержит Украину на время в следующем году», – отметил он.

    Блинкен подчеркнул необходимость обеспечения Украины финансами и ресурсами для поддержки экономики и обороны. По его словам, союзники работают над тем, чтобы убедиться, что Украина имеет все необходимое, включая боеприпасы, ПВО, ракеты и бронетехнику. «Мы работаем очень решительно, чтобы убедиться, что на многие месяцы вперед Украина будет иметь то, что ей нужно. Соединенные Штаты делают все, что могут», – добавил Блинкен.

    Госсекретарь также указал, что текущая поддержка является частью более широкого плана скоординированных действий с европейскими партнерами, направленных на стабилизацию ситуации на Украине и обеспечение ее экономической устойчивости.

    Напомним, Блинкен уже обещал, что США и страны «Большой семерки» завершают процесс выделения 50 млрд долларов Украине из замороженных российских активов.

    Ранее Евросоюз и Украина подписали меморандум о предоставлении Киеву 18,1 млрд евро в виде макрофинансовой помощи для покрытия неотложных нужд. Ожидается, что заем погасят прибылью от замороженных активов России.

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    4 декабря 2024, 21:57 • Новости дня
    Шольц счел проявлением слабости отказ от разговора с Путиным

    Шольц заявил о политической слабости в случае отказа от диалога с Путиным

    Tекст: Евгения Караваева

    Канцлер Германии Олаф Шольц подчеркнул важность диалога с президентом РФ Владимиром Путиным, назвав отказ от общения с ним проявлением слабости.

    «Все знают, что было бы абсурдом и свидетельством невероятной политической слабости, если бы мы в Германии и Европе сейчас ждали, пока другие проводили бы эти телефонные разговоры, а мы затем в некотором смысле комментировали бы новости по телевизору», – отметил Шольц в выступлении в Бундестаге, сообщает ТАСС.

    Шольц подчеркнул, что важно поддерживать диалог как на двустороннем уровне, так и по обсуждению международной ситуации. Он напомнил, что 15 ноября он позвонил Путину, чтобы обсудить ряд актуальных вопросов, среди которых были ситуация на Украине, проблемы на Ближнем Востоке и двусторонние отношения Москвы и Берлина. По итогам беседы стороны договорились о поддержании связи на уровне помощников.

    До этого лидеры общались 2 декабря 2022 года. Шольц считает, что диалог между Германией и Россией должен оставаться открытым, чтобы обе стороны могли своевременно обмениваться мнениями и информацией по важным международным вопросам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в среду, канцлер Германии Олаф Шольц вновь заявил, что не допустит использования оружия против России, и отказался от поставок ракет Taurus Украине, чтобы избежать эскалации конфликта; также сообщалось, что Шольц исключил отправку немецких войск на Украину, заявив, что такой сценарий не рассматривается.

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    5 декабря 2024, 08:47 • Новости дня
    ВС России ликвидировали группу ВСУ на огнеупорном заводе в Часовом Яре

    ВС России ликвидировали украинских солдат на огнеупорном заводе в Часовом Яре

    ВС России ликвидировали группу ВСУ на огнеупорном заводе в Часовом Яре
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Группа украинских военнослужащих была уничтожена на позициях в огнеупорном заводе Часового Яра, где ведется зачистка территории от остатков противника.

    Группа ВСУ ликвидирована на позиции, оборудованной на северо-восточной окраине огнеупорного завода в Часовом Яре, передает ТАСС. Это предприятие использовалось как крупный укрепрайон вооруженных сил Украины. В настоящее время российские силы продолжают зачистку территории от оставшихся противников.

    Представители силовых структур сообщили о гибели значительного числа военнослужащих ВСУ на этом участке фронта. Кроме того, они отметили, что среди украинских солдат на заводе было много беглецов.

    Огнеупорный завод в Часовом Яре уже несколько месяцев служит укрепленной позицией для украинских войск. Его стратегическое расположение делает его важным объектом в ходе военных действий. В результате последней операции российским силам удалось нанести значительный урон противнику.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска продолжают наступление на нескольких направлениях в ДНР, включая продвижение к дороге Курахово – Красноармейск.

    Ранее сообщалось, что вооруженные силы Украины пытались усилить оборону в Часовом Яре, перебросив элитные подразделения в промзону огнеупорного завода.

    Тем не менее украинские войска в районе Часова Яра испытывают нехватку личного состава и боеприпасов, что усугубляет их положение на передовой.

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    5 декабря 2024, 09:45 • Новости дня
    Российские войска перерезали трассу Курахово – Запорожье

    Вооруженные силы России перекрыли единственную дорогу для выхода ВСУ из Курахово

    Российские войска перерезали трассу Курахово – Запорожье
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Военные силы России фактически отрезали путь отступления вооруженным силам Украины, перекрыв трассу Курахово – Запорожье, которая была единственной дорогой для выхода из Курахово.

    Вооруженные силы России перерезали трассу, ведущую из Курахово. Как сообщает ТАСС, это единственная дорога, по которой украинские военные могли покинуть город. Силовики в Донецке сообщили, что оборона противника к северу от Курахово была продавлена, что привело к фактической блокировке трассы Курахово – Запорожье.

    По словам представителей силовых структур, у вооруженных сил Украины теперь практически нет шансов покинуть Курахово. Это событие имеет значительное стратегическое значение, так как оставляет украинские войска без основных путей отступления.

    Напомним, накануне российские войска провели операцию по зачистке поселка Старые Терны у Кураховского водохранилища в Донецкой народной республике, фактически обеспечив контроль над этой территорией. При этом на Кураховском направлении в западной части ДНР ВС России почти раскололи украинскую группировку на несколько частей, а украинская группировка на трубном заводе в Курахово оказалась фактически окружена, испытывая давление российских войск с трех направлений, что исключает возможность безопасного отхода.


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    5 декабря 2024, 11:01 • Новости дня
    Мерц: Украина должна победить, а Россия – потерпеть поражение

    Кандидат в канцлеры ФРГ Мерц заявил, что Россия должна «потерпеть поражение»

    Мерц: Украина должна победить, а Россия – потерпеть поражение
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Кандидат в канцлеры от ХДС/ХСС Фридрих Мерц считает, что Украина должна «восстановить территориальную целостность», а Россия должна «потерпеть поражение» в войне.

    Мерц заявил о важности «победы Украины» и «поражения России» в текущем конфликте, сообщает Deutche Welle (внесено в список иноагентов).

    На выступлении в Федеральной академии политики безопасности он подчеркнул, что победа Украины возможна при восстановлении ее территориальной целостности и демократически легитимированном правительстве. По мнению Мерца, поражение России наступит, когда она утратит возможность продолжать войну.

    Мерц отметил, что обладание ядерным оружием не гарантирует победы, приведя в пример Советский Союз и Америку, которые проиграли войны в Афганистане и Вьетнаме соответственно.

    Он подчеркнул, что для достижения победы Украине необходимо усилить свою военную мощь, чтобы эффективно отражать атаки России. Политик призвал увеличить поставки вооружений Киеву, чтобы лишить Россию возможности продолжать конфликт.

    Лидер немецкой парламентской оппозиции также акцентировал внимание на важности демонстрации силы.

    По его словам, сила отпугивает агрессию, а слабость – приглашение к ней. Мерц предложил увеличить бюджетные расходы на оборону и вернуться ко всеобщей воинской повинности в Германии, считая, что способность защищаться должна быть приоритетом.

    Напомним, в Бундестаге раскритиковали заявления об отправке немецких солдат на Украину. Мерц также назвал безответственными спекуляции относительно возможной отправки миротворческих сил ФРГ на Украину. Новый верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила о возможной необходимости отправки европейских войск на Украину для контроля за соблюдением перемирия.

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    5 декабря 2024, 10:15 • Новости дня
    WSJ: Украина начала переговоры с командой Трампа о прекращении войны с Россией
    WSJ: Украина начала переговоры с командой Трампа о прекращении войны с Россией
    @ President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Высокопоставленные украинские чиновники начали переговоры с командой Трампа о мирном урегулировании конфликта с Россией, стремясь уменьшить разногласия перед инаугурацией нового президента США, пишет The Wall Street Journal.

    Украинские официальные лица ведут серьезные переговоры с будущей администрацией Дональда Трампа о достижении соглашения по прекращению войны Украины с Россией, пишет The Wall Street Journal. Встреча состоялась до вступления Трампа в должность, чтобы минимизировать разногласия.

    По данным источников, на днях в Вашингтон прибыл главный помощник президента Украины Владимира Зеленского. Он провел встречу с Китом Келлогом, назначенным Трампом специальным посланником по России и Украине, а также с Майком Уолцем, будущим советником по нацбезопасности. Эти переговоры проходят на фоне неопределенности относительно намерений новоизбранного президента США, подчеркивает издание.

    Целью встречи является обсуждение возможных путей выхода из конфликта через дипломатические каналы, а также прояснение позиции администрации Трампа по ключевым вопросам, связанным с дальнейшими отношениями Киева и Москвы. Ожидается, что обе стороны продолжат диалог для достижения конкретных результатов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, избранный президент США Дональд Трамп и его команда не проявили интереса к идее вступления Украины в НАТО, несмотря на поддержку поставок оружия Киеву.

    Ранее руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак встретился в Вашингтоне с будущими представителями администрации избранного президента США Дональда Трампа. Советники Дональда Трампа предложили план урегулирования конфликта на Украине, предусматривающий уступку территорий России и отказ от членства Украины в НАТО.

    Москва готова изучить предложения от избранного президента США Дональда Трампа по разрешению кризиса на Украине, но не готова поступаться своими национальными интересами, отметил замглавы МИД Сергей Рябков.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова считает, что план Кита Келлога, предложенный кандидатом на должность спецпосланника по Украине от избранного президента США Дональда Трампа, не является официальным документом и требует более детального рассмотрения.

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    5 декабря 2024, 00:25 • Новости дня
    Захарова объяснила решение Зеленского ввести санкции против Грузии

    Захарова связала решение Зеленского ввести санкции против Грузии с отказом Тбилиси от украинского сценария

    Захарова объяснила решение Зеленского ввести санкции против Грузии
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский решил ввести санкции против Грузии, поскольку его, вероятно, «злоба заела» из-за отказа Грузии от украинского сценария, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    «Выродок, угробивший свой народ, решил между затяжками поиграть в мирового судью», – заявила Захарова в Telegram.

    Как предположила Захарова, Зеленского разозлило то, что Грузия смогла «отказаться от украинского сценария».

    Напомним, Зеленский заявил, что Украина собирается ввести санкции против властей Грузии из-за «позорных» действий «против народа». В Тбилиси продолжаются протесты сторонников оппозиции, центр города взят под охрану полицией и спецназом

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    5 декабря 2024, 02:23 • Новости дня
    США подтвердили использование Украины для подготовки к будущим войнам

    Помощник Байдена Салливан признал использование Вашингтоном украинского конфликта для подготовки к будущим войнам

    США подтвердили использование Украины для подготовки к будущим войнам
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Антон Антонов

    Вашингтон использует украинский конфликт для оценки военных технологий и подготовки к будущим войнам, сообщил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

    Салливан заявил, что американский военно-промышленный комплекс использует конфликт на Украине для анализа эффективности различных военных технологий. Салливан отметил, что это позволяет США создавать новые военные технологии и готовиться к будущим конфликтам, передает ТАСС.

    В качестве примера он указал на использование Украиной БПЛА, которые, по его словам, «являются одними из самых инновационных на планете». Он добавил, что современные БПЛА «на порядок ниже по себестоимости, чем традиционные боеприпасы».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва указывала, что США превратили Украину в полигон для военных экспериментов. В самих США также признавали пользу от конфликта на Украине. CNN назвал Украину испытательным полигоном для вооружений США. Другие страны Запада тоже используют Украину в этих целях. Даже сам Киев сам признавал, что Украина стала полигоном для западных вооружений.

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    5 декабря 2024, 06:25 • Новости дня
    В Бундестаге раскритиковали заявления об отправке немецких солдат на Украину

    В Бундестаге призвали не спекулировать на теме возможного участия Германии в миротворческой операции на Украине

    В Бундестаге раскритиковали заявления об отправке немецких солдат на Украину
    @ Monika Skolimowska/DPA/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    В настоящее время нет оснований для миротворческой миссии и размещения сухопутных войск НАТО на Украине, следует воздержаться от спекуляций, заявила уполномоченный парламента Германии по вопросам обороны Ева Хегль.

    «Сейчас неуместно спекулировать о возможном участии бундесвера», – приводит слова Хегль ТАСС со ссылкой на Funke и ARD.

    Хегль отметила, что текущая задача бундесвера заключается в максимально возможной поддержке Украины. Это включает материальную помощь и обучение украинских военных.

    Кандидат на пост канцлера Германии от оппозиционного консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов Фридрих Мерц также назвал безответственными спекуляции относительно возможной отправки миротворческих сил ФРГ на Украину. Он заявил: «На данный момент этим вопросом никто не задается».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по данным СВР, Запад готовится к возможному «замораживанию» украинского конфликта. Для этого Западу требуется фактически оккупировать Украину, что будет сделано под видом развертывания в стране «миротворческого контингента».

    Новый верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила о возможной необходимости отправки европейских войск на Украину для контроля за соблюдением перемирия.

    Глава МИД Германии Анналена Бербок допустила возможность отправки германских миротворческих сил на Украину в случае достижения перемирия. Однако канцлер Олаф Шольц заявил, что отправка немецких военнослужащих не рассматривается.

    Коментарии (3)
    4 декабря 2024, 14:49 • Новости дня
    На Украине ликвидировали старейшее издательство «Научная мысль»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Национальная академия наук (НАН) Украины решила закрыть издательство «Научная мысль», существующее более века, об этом в академии объявили во вторник.

    Издательство «Научная мысль» основано в 1922 году, оно является старейшим в стране, передает ТАСС.

    Представители НАН пояснили, что закрытие связано с необходимостью оптимизации процессов подготовки и выпуска научно-издательской продукции. Там указали, что «Научная мысль» являлась хозрасчетным предприятием без собственной полиграфической базы, что увеличивало стоимость изданий и продлевало сроки их выхода.

    Академия планирует передать издательские проекты одному юридическому лицу, что, как ожидается, повысит эффективность благодаря использованию современного оборудования.

    На сайте «Научной мысли» сообщается, что магазин издательства прекратит работу с 3 декабря 2024 года, а интернет-магазин закроется 10 декабря. В октябре начался процесс банкротства издательства.

    Ранее суд на Украине признал банкротом Харьковский велосипедный завод, задолжавший более 1 млн долларов кредиторам.

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    4 декабря 2024, 21:34 • Новости дня
    Россия запросила заседание СБ ООН о поставках оружия Украине
    Россия запросила заседание СБ ООН о поставках оружия Украине
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия намерена обсудить на заседании СБ ООН поставки западного оружия Украине и применение ракет ATACMS.

    Россия запросила проведение заседания Совета Безопасности ООН 20 декабря, чтобы обсудить поставки оружия Украине, сообщает ТАСС. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя подчеркнул, что на заседании будет обсуждаться решение США о предоставлении Украине тактических баллистических ракет ATACMS, которые могут быть использованы для ударов вглубь России.

    Небензя отметил, что данный шаг Соединенных Штатов серьезно меняет характер украинского конфликта и может привести к опасной эскалации, угрожая прямым столкновением ядерных держав. Он также подчеркнул, что США и их союзники используют информационные фальшивки для отвлечения внимания от своих собственных эскалационных действий.

    По его словам, в последние годы в ООН неоднократно поднималась тема, касающаяся якобы похищаемых Россией украинских детей. Небензя указал, что США и их союзники подняли этот вопрос снова, чтобы отвлечь внимание от актуальных действий по поддержке украинских властей. Обсуждение обострения ситуации, вызванное западными поставками вооружений, пройдет на отдельном заседании 20 декабря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил в интервью телеканалу CNN, что США планируют предоставить Украине все возможные ресурсы для усиления ее позиций на поле боя и за будущим столом переговоров в оставшиеся 50 дней работы администрации Байдена.

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    5 декабря 2024, 02:57 • Новости дня
    МИД Италии заявил, что Зеленскому придется «принять некоторые условия»

    Глава МИД Италии Таяни заявил о необходимости для Зеленского «пойти на уступки» из-за российского наступления

    Tекст: Антон Антонов

    Если российские войска продолжат наступать, украинскому лидеру Владимиру Зеленскому «придется пойти на уступки», чтобы ситуация не ухудшилась, заявил глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни.

    По словам Таяни, «Зеленскому придется принять некоторые условия», передает РИА «Новости» со ссылкой на Rai1.

    «Посмотрим, что произойдет и какова будет ситуация, когда начнется диалог», – сказал вице-премьер.

    Он добавил, что мир должен быть достигнут в 2025 году, передает ТАСС.

    Напомним, план возможного спецпосланника Дональда Трампа по Украине Кита Келлога предусматривает, что Украина должна отказаться от рассмотрения вопроса о членстве в НАТО на 10 лет.

    Зеленский заявлял, что Украина может заключить соглашение о прекращении огня, если контролируемые ею территории будут защищены под «зонтом НАТО». Ранее он настаивал на том, что не допустит передачи России территории, которую прежде контролировал Киев.

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    Страны и партнеры БРИКС поднимут авторитет Московской биржи

    Президент предложил не давать льготные кредиты тем крупным компаниям, которые не хотят выходить на биржу и остаются непубличными. Это должно поддержать фондовый рынок, сделать его более масштабным и тем самым привлечь инвесторов из стран БРИКС, а также ОАЭ, Саудовской Аравии и Катара. Получится ли у России удвоить капитализацию российского фондового рынка к 2030 году? Подробности

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    Джо Байден вернулся к традиционным ценностям

    То, что уходящий президент США Джо Байден помиловал своего сына Хантера по всем предъявленным обвинениям, вызвало в Америке шок и моральную панику. Многие делают вид, будто удивлены поступком главы государства, но Байден вряд ли мог поступить иначе. Он для такого недостаточно сошел с ума. Подробности

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    Армия России выдавливает в Донбассе ВСУ в степь

    Российские войска вбили очередной клин в оборону ВСУ. На этот раз подразделения группировки «Восток» освободили Новодаровку на стыке Запорожской области и ДНР, тем самым создавая предпосылки для выхода на границы Приднепровья. По мнению экспертов, такой шаг может свидетельствовать об изменении тактики ВС России в Донбассе, которая упростит освобождение региона. Подробности

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    Почему проиграла ставка Украины на «гарантии Запада»

    Ровно 30 лет назад, 5 декабря 1994 года, был подписан так называемый Будапештский меморандум, на который сегодня постоянно ссылается киевский режим. В Киеве утверждают, что меморандум гарантировал украинскую безопасность в ответ на отказ страны от ядерного оружия. Что в этом документе говорилось на самом деле и кто на самом деле мог бы дать Украине реальные гарантии безопасности? Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Что случилось в Южной Корее

      Южная Корея удивила весь мир, попытавшись вернуться на 30 лет назад, когда в стране правили, сменяя одна другую, военные диктатуры. Новая, однако, продержалась всего шесть часов. Кому это было нужно? И причем здесь Ким Чен Ын?

    • Шольц привез в Киев чемодан разочарований

      Канцлер Германии Олаф Шольц совершил неожиданный визит в Киев и привез Владимиру Зеленскому обещание о поставках оружия на 650 млн евро и некий блестящий чемоданчик. В то же самое время глава МИД Германии Анналена Бербок прилетела в Китай, где речь тоже зашла об Украине. В чем план немцев?

    • Детская революция в Грузии

      Протесты в Тбилиси, направленные на свержение грузинской власти, однозначно поддержаны Западом – Евросоюзом и США. Но эта ставка, кажется, проигрывает. Несмотря на то, что в бой не постеснялись бросить даже детей. И благодаря тому, что, помимо детей, желающих бунтовать немного.

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    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

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    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

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