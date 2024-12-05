Следующие друг за другом юбилеи (в этом году – 35-летие падения Берлинской стены, в следующем – 35-летие объединения Германии) заставили всех вспомнить эту не самую стандартную в истории мира процедуру – объединение двух когда-то разделенных стран. И выяснилось, что у многих восточных немцев недавняя история до сих пор отзывается болью.2 комментария
Гашек потребовал от спортивных федераций выплатить Украине миллиарды долларов
Доминик Гашек призвал спортивные федерации выплатить сотни миллиардов Украине
Олимпийский чемпион Доминик Гашек заявил, что мировые спортивные федерации должны компенсировать Украине сотни миллиардов долларов за влияние на политику.
Олимпийский чемпион по хоккею Доминик Гашек в ходе пресс-конференции в Киеве сделал заявление о роли мирового спорта в политических процессах, сообщает RT. Гашек обвинил международные спортивные организации, такие как НХЛ, WTA, ATP и федерации фехтования, бокса и борьбы, в поддержке российской пропаганды. По его словам, эти организации обладают значительным влиянием и должны взять на себя ответственность за свои действия.
Гашек считает, что из-за их участия в политических процессах, спортивные лиги и федерации обязаны выплатить Украине сотни миллиардов долларов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Доминик Гашек резко раскритиковал руководство НХЛ за участие российских хоккеистов в матчах. Гашек встречался с членами Европарламента, чтобы призвать их не допускать российских и белорусских спортсменов к соревнованиям в Европе.