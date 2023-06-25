Экс-звезда НХЛ предложит Европарламенту отстранить россиян от Олимпиады в Париже Экс-вратарь сборной Чехии по хоккею Гашек предложит Европарламенту отстранить россиян от Олимпиады в Париже 25 июня 2023, 09:14 Текст: Алина Власенко

Двукратный обладатель Кубка Стэнли и олимпийский чемпион в составе сборной Чехии по хоккею Доминик Гашек встретится с членами Европарламента и призовет их не допускать российских и белорусских спортсменов к соревнованиям в Европе, сообщает издание aktualne.cz. Выступить в Европарламенте Гашеку предложил депутат от Чехии Томаш Здеховский. Встреча назначена на 11 июля. Планируется, что бывший вратарь поговорит с наиболее влиятельными депутатами от основных фракций и комитетов, а также встретится с главой Европарламента Робертой Метсолой, передает РИА «Новости».

Гашек выступает за отстранение российских и белорусских спортсменов от соревнований, в частности, от участия в летних Олимпийских играх в Париже в 2024 году, сообщает aktualne.cz. «Депутаты Европарламента имеют влияние на свои страны. Они могут обращаться к правительствам своих государств, например, по вопросу убежища для тех спортсменов, которые дистанцируются от России и нуждаются в помощи», – сказал Гашек. Напомним, исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал допускать до соревнований российских спортсменов, не поддерживавших спецоперацию на Украине. Предполагается, что они будут участвовать в нейтральном статусе. Глава российского Олимпийского комитета Станислав Поздняков назвал позицию МОК дискриминацией. Военные корреспонденты и эксперты оценили действия Пригожина

Фото: Эрик Романенко/ТАСС

Удар в спину остается ударом в спину, несмотря на причины его побудившие, использование недостатков армии, как оправдания для вооруженного мятежа является государственной изменой и работой на врага, заявили военкоры и эксперты. Военкор Евгений Поддубный написал в Telegram-канале, что мятеж – не «поход справедливости», а классическая попытка военного переворота, под популистскими лозунгами. «Сейчас нет стороны Пригожина или Шойгу. Есть попытка вооруженного свержения действующей власти. И сторона может быть только одна – законно избранная власть», – считает военкор. Александр Руденко задал вопрос, если из-за действий ЧВК «Вагнер» противник «попрет» по всем направлениям и эта попытка окажется удачной, то кого будет обвинять Пригожин. «Может быть, вначале надо было решить проблему с внешним врагом, а потом решать уже насущные проблемы?» – спросил военкор. Семен Пегов считает, что удар в спину остается ударом в спину, несмотря на причину, послужившую импульсом. «Ну и если считаешь себя в первую очередь солдатом – то прямой приказ Верховного Главнокомандующего является единственным, что не требует обсуждения в тот момент, когда идет контрнаступление врага», – подчеркнул военкор. «Все предельно просто. Речь сейчас идет на самом деле не о том, что один ли генерал или чиновник плох, другой ли. Мятеж, это когда речь идет о сохранении России как таковой. У страны есть Верховный главнокомандующий. Он все сказал», – заявил Андрей Медведев. По словам Ильи Крамника, все недостатки и проблемы вооруженных сил мешают нормальному развитию страны, укреплению ее безопасности и обороноспособности, усложняют жизнь и работу гражданам страны. «Использование этих недостатков как оправдания для вооруженного мятежа является государственной изменой и работой на врага», – считает эксперт. Ранее военкор «Комсомольской правды», член СПЧ Александр Коц заявил, что действия мятежников показывают, что у них есть четкий план действий, который готовился не одну неделю. Захарова призвала запомнить фразу Кулебы Захарова призвала запомнить фразу Кулебы о проблемах в России

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала запомнить фразу главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о проблемах в России. Захарова в своем Telegram-канале привела реакцию Кулебы на ситуацию в Ростове-на-Дону. По его словам, любые проблемы в России отвечают интересам Киева. «Каждый должен запомнить эту фразу. Лучше не скажешь, потому что хуже не сделаешь», – считает дипломат. Ранее спикер МИД России Мария Захарова заявила, что в России только один главнокомандующий, россиянам нужно объединиться, чтобы не допустить междоусобицы, которой ожидает враг. Новости СМИ2 Пригожин принял предложение Лукашенко о шагах по деэскалации Евгений Пригожин принял предложение президента Белоруссии Александра Лукашенко об остановке движения ЧВК «Вагнер»

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Текст: Вера Басилая

Президент Белоруссии Александр Лукашенко договорился с главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным о шагах по деэскалации, сообщили в пресс-службе белорусского президента. В пресс-службе белорусского президента сообщили, что Путин рассказал Лукашенко о ситуации на юге России с частной военной компанией «Вагнер». Главы государств договорились о совместных действиях.

Лукашенко провел переговоры с руководителем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. В результате он принял предложение Лукашенко об остановке движения вооруженных лиц компании «Вагнер» на территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряжения. Был согласован «абсолютно выгодный и приемлемый вариант развязки ситуации», с гарантиями безопасности для бойцов «Вагнера», отметили в пресс-службе белорусского лидера. Между тем, Пригожин в своем Telegram-канале заявил, что понимает ответственность за то, что будет пролита русская кровь с одной из сторон, поэтому решил развернуть свои колонны и вернуться в полевые лагеря согласно плану.

Напомним, штаб ЮВО был захвачен силами «Вагнера» ночью, около здания стоит бронетехника. В отношении главы ЧВК Евгения Пригожина возбуждено уголовное дело. Попытку мятежа осудили в российском обществе.

Командир «ШтормZ» рассказал о ситуации на запорожском направлении после мятежа ЧВК «Вагнер»

Фото: Виталий Невар/РИА Новости

Текст: Вера Басилая

Мятеж руководства ЧВК «Вагнер» никак не отразился на военной ситуации на запорожском направлении, и в будущем никак не повлияет, сообщил командир подразделения «ШтормZ» с позывным Али. Военный уверен, что ВС России бьет и будет бить противника, как и прежде. Он также от имени своего личного состава заявил, что поддерживает «великую Родину» во главе с верховным главнокомандующим, передает ТАСС. Ранее вооруженный мятеж владельца ЧВК «Вагнер» жестко осудили в российском обществе. Новости СМИ2 Ходаковский рассказал об обмане Пригожиным рядовых бойцов ЧВК «Вагнер»

Фото: Эрик Романенко/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Большая часть состава «Вагнера» не была посвящена в планы командования: бойцам сказали, что их перебрасывают на защиту Белгородской области, сообщил замначальника управления Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский. Он написал в своем Telegram-канале, ссылаясь на источник внутри ЧВК «Вагнер», что многие бойцы были очень удивлены дальнейшим ходом событий, когда вместо Белгородской области попали в Ростов-на-Дону. Вместе с тем, бывший боец ЧВК «Вагнер» с позывным «Зубоскал», воевавший 7 месяцев заявил, что те, кто действует от имени «вагнеровцев» в Ростове-на-Дону творит террор и беззаконие. Боец считает, что он и его братья никогда бы не взяли оружие и не пошли бы воевать против России, «они погибли и воевали не за личные амбиции Пригожина или каких-то личностей». «Если мне просто скажут, куда подойти и получить оружие, я готов стрелять в тех, кто прикрывается мирными жителями, несет зло и горе, кто предал светлую память погибших и честное имя живых. Как бы они ни называли себя, и что бы ни говорили, для меня они такие же кровожадные звери, как и те, с кем мы воевали. А бешеных зверей надо отстреливать!» – заявил боец. С осуждением действий главы ЧВК «Вагнер» выступил руководитель экс-руководитель аналитической службы Пригожина Вячеслав Тарасов, который обратил внимание на то, что все, что транслирует Пригожин через общение с журналистами или через Telegram-каналы, не соответствует реальности, передает «Readovka». «Евгений Викторович, идеология у вас одна – это страх и обман. Единственное ваше искреннее желание – это власть. Безраздельная и абсолютная. За вами нет правды. Вы пытаетесь залить Россию кровью в своей гордыне», – заключил Тарасов. Ранее военкор «Комсомольской правды», член СПЧ Александр Коц заявил, что действия сторонников Пригожина показывают, что у них есть четкий план действий, который готовился не одну неделю. Напомним, штаб ЮВО был захвачен силами «Вагнера» ночью, около здания стоит бронетехника. В отношении главы ЧВК Евгения Пригожина возбуждено уголовное дело. В ФСБ призвали бойцов не выполнять приказы Пригожина. Президент России Владимир Путин в обращении призвал граждан России отбросить распри в период спецоперации, заявив, что судьба страны в данный момент требует единения всех сил. Военкоры объяснили взрыв у штаба ЮВО в Ростове-на-Дону Военкоры: Взрыв у штаба ЮВО в Ростове-на-Дону оказался пакетом для разгона толпы

Текст: Вера Басилая

Взрыв в Ростове-на-Дону оказался взрывпакетом для разгона толпы у штаба ЮВО, сообщили военкоры. По данным военкора RT Романа Косарева, у штаба ЮВО в Ростове-на-Дону прогремел взрыв. Жители города бросились бежать от места ЧП. Между тем, в Telegram-канале «Военкоры Русской Весны» сообщается, что силы ЧВК потребовали от мирных жителей отойти на 2 км от места оцепленного ими штаба. Взрыв, прогремевший возле штаба ЮВО, был взрывпакетом для разгона толпы, сообщили военкоры. По словам Косарева, на въезде в город установлены блокпосты, вероятно, их установил ЧВК «Вагнер», предположил военкор. Напомним, штаб ЮВО был захвачен силами «Вагнера» ночью, около здания стоит бронетехника. В отношении главы ЧВК Евгения Пригожина возбуждено уголовное дело. В ФСБ призвали бойцов не выполнять приказы Пригожина. Новости СМИ2 Политолог: Мятеж Пригожина будет подавлен Политолог Баширов: Своими действиями Пригожин разрушает Россию

Фото: Эрик Романенко/ТАСС

Текст: Андрей Резчиков

Мятеж Пригожина – это антироссийское действие, которое на руку нашим врагам, сила России – в единстве народов, разных родов войск, мятеж надо подавлять, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов. Так он отреагировал на действия руководителя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, который поднял военный мятеж. «Президент очень четко расставил акценты – это мятеж, это удар в спину России. Вместо того чтобы воевать за Россию, они разрушают Россию. Сила России – в единстве разных народов, разных родов войск в конце концов, в том числе тех, которых мы называем ЧВК», – считает Марат Баширов, политолог, профессор ВШЭ. Эксперт подчеркивает, что мятеж Пригожина – это антироссийское действие, «которое на руку нашим врагам, и они сейчас будут использовать это». «Слава богу, что этот мятеж случился не в первые дни того, что называют контрнаступлением вооруженных сил Украины, а сейчас, когда мы отбили уже очень многие атаки, иначе вообще был бы ужас – один фронт спереди, а другой со спины», – считает Баширов. По его словам, мятеж надо подавлять. «Очевидно, это будет сделано в ближайшее время. Но большинство тех людей, которые оказались в составе групп, захватывающих органы власти РФ, не знали, куда их везут. Они сидели в казармах, а затем им поступил приказ брать оружие, грузиться в машину и куда-то ехать. Вот этим людям надо дать возможность выйти, не совершать этого преступления. Как правильно было сказано, эти люди были введены в заблуждение, президент обозначил это очень четко», – пояснил Баширов. Ранее в субботу президент России Владимир Путин назвал сложной ситуацию в Ростове-на-Дону из-за угрозы вооруженного мятежа, который поднял владелец ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Глава государства пообещал сделать все, чтобы отстоять страну. Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело в отношении Пригожина по ст. 279 Уголовного кодекса РФ по факту организации вооруженного мятежа. Военкор: Подготовка к мятежу шла явно не одну неделю Военкор Коц: Мятежники действуют по подготовленному не одну неделю плану

Фото: Эрик Романенко/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Действия сторонников Пригожина показывают, что у них есть четкий план действий, который готовился не одну неделю, заявил военкор «Комсомольской правды», член СПЧ Александр Коц. Военкор написал в своем Telegram-канале, что не верит, что детонатором ситуации с «пригожинцами» стал ракетный обстрел их тыловых лагерей. Коц считает, что видео «последствия обстрела» постановочное, что «видно невооруженным глазом». «Последствий ракетного удара на нем нет», – пишет военкор. Он подчеркнул, что мятежники действуют по четкому плану с распределением всех ролей и типов вооружений, который явно готовился не за час после «ракетного удара». Напомним, штаб ЮВО был захвачен силами «Вагнера» ночью, около здания стоит бронетехника. В отношении главы ЧВК Евгения Пригожина возбуждено уголовное дело. В ФСБ призвали бойцов не выполнять приказы Пригожина. Президент России Владимир Путин в обращении призвал граждан России отбросить распри в период спецоперации, заявив, что судьба страны в данный момент требует единения всех сил. Новости СМИ2 Кабанов: То, что сейчас происходит с ЧВК Вагнер, это самый опасный сценарий

Фото: Эрик Романенко/ТАСС

Самым опасным и недопустимым сценарием развития событий назвал председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов происходящее с ЧВК Вагнер. «То, что сейчас происходит с ЧВК Вагнер, – это самый опасный и недопустимый сценарий развития событий. Патриоты России сегодня должны быть в едином ударном кулаке. Никак иначе», – написал председатель Национального антикоррупционного комитета, член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов в своем Telegram-канале. «Разбираться внутри с различными сволочами надо, но не так, – заметил он. – Враг у границы! Нельзя давать нашим врагам даже малейших поводов для радости». Напомним, ранее в экстренном обращении к гражданам президент Владимир Путин охарактеризовал происходящее, как измена и предательство своей страны. Он пообещал, что действия против мятежников будут жесткими. Ростовчане начали интересоваться у бойцов «Вагнера», почему те не на фронте

Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости

Текст: Кристина Цыцура

Возле штаба Южного военного округа в Ростове, который оцепили бойцы «Вагнера», собрались местные жители, который задают вопросы вооруженным людям о происходящем. Ростовчане интересуются, что те здесь делают и почему не на фронте, один из бойцов ЧВК заявил в ответ о проводящихся учениях, передает РИА «Новости». На пересечении Буденновского проспекта и Пушкинской улицы дежурит военная техника, обстановка спокойная. Автомобильное движение заблокировано, но пешеходов пропускают. Все близлежащие магазины, кафе и ларьки закрыты. Напомним, штаб ЮВО был захвачен силами «Вагнера» ночью, около здания стоит бронетехника. В отношении главы ЧВК Евгения Пригожина возбуждено уголовное дело. В ФСБ призвали бойцов не выполнять приказы Пригожина. Новости СМИ2 Песков: Дело против Пригожина будет прекращено, он уедет в Белоруссию

Фото: кадр из видео

Текст: Ольга Никитина

Возбужденное в отношении основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу будет прекращено, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Песков сообщил, что Пригожин «уйдет в Беларусь», передает ТАСС. «Если вы спрашиваете, какая именно гарантия того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, – это слово президента России», – отметил Песков. При этом пресс-секретарю российского лидера не известно, кем будет работать Пригожин в Белоруссии. Представитель Кремля рассказал также о достигнутой договоренности, что «Вагнер» вернется в свое расположение. Часть бойцов, которые того пожелают, смогут в дальнейшем заключить контракты с Минобороны, сообщил Песков, уточнив, что распространяется это на тех из них, кто не участвовал в этом «походе». Песков назвал 24 июня «тяжелым днем», буквально полным трагических событий». Он подчеркнул, что ситуацию удалось разрешить без дальнейших потерь и без повышения уровня напряженности. Ситуация с мятежом, заверил представитель Кремля, ни в коем случае не повлияет на ход специальной военной операции, СВО будет продолжена. Российские бойцы на передней линии проявляют героизм, «весьма и весьма эффективно» отражают контрнаступление ВСУ, подчеркнул Песков. Также Песков сообщил, что «вагнеровцев», которые принимали участие в субботних событиях, преследовать не будут с учетом их заслуг на фронте. Уважение к их заслугам не будет забыто, передает РИА «Новости» слова Пескова. Вопрос о том, были ли погибшие российские военнослужащие в ходе мятежа участников ЧВК «Вагнер», Песков переадресовал в Минобороны. Он сообщил, что отвечать на такие вопросы не имеет права. Всю субботу президент Владимир Путин работал в Кремле, сообщил Песков, добавив, что в графике главы государства не планируется никаких новых обращений. Напомним, Пригожин после переговоров с главой Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что решил развернуть свои колонны и вернуться в полевые лагеря согласно плану. Президент Владимир Путин выразил Лукашенко благодарность за проделанную работу. Путин: Действия против мятежников будут жесткими Российский лидер Путин пообещал принятие жестких мер против мятежников

Фото: Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Текст: Александра Юдина

Действия против мятежников будут жесткими, они понесут неминуемое наказание, заявил российский лидер Владимир Путин. «Это удар по России, по нашему народу. И наши действия по защите Отечества от такой угрозы будут жесткие. Все, кто сознательно встал на путь предательства, кто готовил вооруженный мятеж, встал на путь шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ответят и перед законом, и перед нашим народом», – приведены слова президента на сайте Кремля. Также президент добавил, что ВС России и другие госорганы получили все необходимые приказы в Москве, Московской области и ряде других регионов. Он заверил, что решительные действия будут приняты по стабилизации ситуации в Ростове-на-Дону. Новости СМИ2 Песков объяснил, почему Лукашенко вел переговоры с Пригожиным Песков: Лукашенко предложил себя в качестве переговорщика, он знаком с Пригожиным 20 лет

Фото: Bai Xueqi/XinHua/Global Look Press

Текст: Ольга Никитина

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сам предложил себя в качестве переговорщика в ситуации с ЧВК «Вагнер», поскольку уже более двух десятков лет знаком с основателем военной компании Евгением Пригожиным, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Песков сказал, что «Александр Григорьевич давно, лично знаком с Пригожиным, около 20 лет, и это было его личное инициативное предложение, которое было согласовано с президентом Путиным», передает ТАСС. Представитель Кремля акцентировал, что Москва высоко ценит посреднические усилия главы Белоруссии. По его словам, Россия признательна президенту Белоруссии. Высшая цель прошедших переговоров заключалась в том, чтобы избежать кровопролития и внутренней конфронтации, столкновений с непредсказуемыми результатами, пояснил Песков. Именно в этом была цель посреднических усилий Лукашенко, сказал представитель Кремля, добавив, что соответствующие решения принял президент Владимир Путин. Также Песков сообщил, что уголовное дело в отношении Пригожина будет прекращено. По его словам, Пригожин «уйдет в Беларусь». В ЕС отреагировали на происходящие в России В ЕС назвали происходящие в России события ее внутренним делом

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency

Текст: Кристина Цыцура

Европейский союз считает события в России, происходящие вокруг Евгения Пригожина, внутренним делом страны, заявил представитель Еврокомиссии (ЕК). «Мы мониторим ситуацию», – передает ТАСС его слова. Глава Евросовета Шарль Мишель позже заявил, что находится в контакте с лидерами стран ЕС и G7 по ситуации в России. «Это явно внутреннее дело России», – сказал Мишель. Ранее президент России Владимир Путин назвал сложной ситуацию в Ростове из-за угрозы вооруженного мятежа. Глава РФ пообещал сделать все, чтобы отстоять страну. Новости СМИ2 Корреспонденты рассказали о происходящем у штаба ЮВО

Фото: Эрик Романенко/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Люди в форме со знаками отличия ЧВК «Вагнер» уложили на асфальт двух человек рядом со штабом ЮВО в Ростове-на-Дону, сторонники Пригожина замечены на крыше здания, сообщили корреспонденты. Корреспондент RT Роман Косарев заявил о «задержании» двух человек бойцами ЧВК «Вагнер». О причинах задержания неизвестно, отмечено, что сторонники Пригожина дежурят на крыше здания штаба ЮВО в Ростове-на-Дону. Также сообщается, что на въезде в город «вагнеровцы» установили противотанковые мины. На кадрах можно заметить стоящих рядом бойцов и грузовик с боеприпасами. Среди оружия можно разглядеть, предположительно, трубу гранатомета. Ранее возле штаба Южного военного округа в Ростов-на-Дону, который оцепили бойцы «Вагнера», собрались местные жители, который задают вопросы вооруженным людям о происходящем. Позже возле штаба ЮВО прогремел взрыв. Напомним, штаб ЮВО был захвачен силами «Вагнера» ночью, около здания стоит бронетехника. В отношении главы ЧВК Евгения Пригожина возбуждено уголовное дело. В ФСБ призвали бойцов не выполнять приказы Пригожина. Президент России Владимир Путин в обращении призвал граждан России отбросить распри в период спецоперации, заявив, что судьба страны в данный момент требует единения всех сил.