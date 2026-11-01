Пушилин заявил о грядущих крупных сражениях за освобождение ДНР

Пушилин анонсировал крупные сражения за освобождение ДНР

Tекст: Катерина Туманова

«Не скажу, что ситуация близка к финалу, хотя очень хотелось бы так говорить. Ряд крупных сражений нам предстоит пройти чуть-чуть позже», – сказал Пушилин ТАСС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Пушилин сообщил о попытках украинских войск контратаковать позиции в районе Святогорских лесов.

В четверг он заявил о продолжении боев на добропольском направлении, а днем ранее Пушилин назвал предстоящие бои за освобождение Славянско-Краматорской агломерации самыми масштабными в Донбассе.