На протяжении десятилетий Израиль был «витриной Запада» и островком высокоразвитой материальной цивилизации в бушующем море арабского мира. Такой успех был связан с факторами, которые вскоре могут стать достоянием истории. И не по вине израильтян.9 комментариев
Пушилин заявил о грядущих крупных сражениях за освобождение ДНР
Пушилин анонсировал крупные сражения за освобождение ДНР
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что впереди предстоит провести еще ряд крупных сражений за полное освобождение республики.
«Не скажу, что ситуация близка к финалу, хотя очень хотелось бы так говорить. Ряд крупных сражений нам предстоит пройти чуть-чуть позже», – сказал Пушилин ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Пушилин сообщил о попытках украинских войск контратаковать позиции в районе Святогорских лесов.
В четверг он заявил о продолжении боев на добропольском направлении, а днем ранее Пушилин назвал предстоящие бои за освобождение Славянско-Краматорской агломерации самыми масштабными в Донбассе.