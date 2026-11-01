На протяжении десятилетий Израиль был «витриной Запада» и островком высокоразвитой материальной цивилизации в бушующем море арабского мира. Такой успех был связан с факторами, которые вскоре могут стать достоянием истории. И не по вине израильтян.9 комментариев
Глава «ЛизаАлерт» предупредил о смертельной опасности новогодних корпоративов
Глава «ЛизаАлерт» заявил об опасности новогодних корпоративов
В период новогодних корпоративов поисково-спасательные отряды часто получают заявки на поиск людей, ушедших с праздников, и их не всегда удается спасти, заявил председатель поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев.
«Каждый год мы получаем заявки на людей, которые ушли с праздничного мероприятия в состоянии сильно измененного сознания, и далеко не всегда нам удается их спасти», – заявил председатель отряда ТАСС.
Сергеев призвал к бдительности во время праздничных мероприятий и корпоративов. Он отметил, что замерзших людей находили в полях после того, как они выходили из такси между населенными пунктами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Сергеев посоветовал заблудившимся людям спасаться от переохлаждения толстой подстилкой из елового лапника и костром.
Поисковики рассказали о главных правилах выживания в лесу. Сергеев в 2025 году назвал недооценку рисков главной причиной исчезновения людей.