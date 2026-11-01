Новгородская область показала самый низкий уровень безработицы в России

Безработица в Новгородской области в третьем квартале составила 0,6%

Tекст: Катерина Туманова

В июле–сентябре самый низкий уровень безработицы в России был отмечен в Новгородской области и составил 0,6%, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные статистики.

Второе место с показателем 0,8% разделили Нижегородская и Калужская области, а также Ханты-Мансийский автономный округ. На третьей строчке расположился Хабаровский край, где уровень безработицы достиг 0,9%.

В пятерку лидеров по минимальной доле незанятого населения также вошли Хакасия с показателем 1% и Чукотка с 1,1%. В целом по стране безработица среди граждан старше 15 лет в третьем квартале находилась на уровне 2,2%.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Нижегородская и Калужская области заняли лидирующие позиции в рейтинге регионов России по уровню безработицы. Летом показатель безработицы в стране опустился до рекордно низких 2,2%.

При этом в Европе Финляндия стала лидером по уровню безработицы.



