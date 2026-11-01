Депутат напомнил о праве на бесплатную стоматологию в частных клиниках

По ОМС можно бесплатно лечить зубы в частных клиниках

Tекст: Катерина Туманова

«В регионе, где человек зарегистрирован, его обязаны принять и оказать помощь в любой государственной клинике. Но при этом медицинскую стоматологическую помощь по полису можно получить не только в госклиниках, но и в частных – если они работают в системе ОМС», – заявил он РИА «Новости».

Однако набор стоматологических услуг по полису в частной клинике может быть ограничен.

Депутат посоветовал уточнять эту информацию перед записью в конкретное учреждение – в страховой компании или в регистратуре.

Как писала газета ВЗГЛЯД, частные медицинские сети ввели собственные категории врачей для повышения стоимости услуг.

Ранее Куринный объяснил порядок получения налогового вычета за оплату лечения.

В сентябре в Федеральном фонде ОМС сообщили о бесплатном лечении кариеса, удалении зубов и экстренной помощи при острой боли в рамках системы ОМС.