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Частные клиники ввели собственные категории врачей для повышения цен
Частные клиники увеличили цены за счет собственных категорий врачей
Российские частные медицинские сети начали вводить собственные категории врачей, что приводит к увеличению стоимости услуг и изменению условий по полисам ДМС.
Об этом говорится в исследовании страхового брокера «Нобилис», проведенном на основе опроса 15 крупнейших медицинских сетей России, пишет газета «Ведомости». Названия клиник, участвовавших в исследовании, не раскрываются.
Выяснилось, что клиники, помимо официальной классификации Минздрава, выделяют ведущих врачей, экспертов, заведующих отделениями и специалистов с учеными степенями. Страховщики предупреждают, что такая практика может привести к дальнейшему подорожанию полисов ДМС.
Представители сетей «Медси», «Мать и дитя», Европейский медицинский центр и «СМ-Клиника» отказались от комментариев.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее партия «Единая Россия» сообщила о намерении добиваться оперативного устранения нарушений при необоснованном навязывании платных медицинских услуг.
Также стоматолог-хирург Игорь Кузьмин предупредил россиян о навязанных стоматологических услугах.
Кроме того, страховой эксперт Галина Леонова рассказала о массовом завышении стоимости медицинских услуг для обладателей ДМС.