Частные клиники ввели собственные категории врачей для повышения цен

Частные клиники увеличили цены за счет собственных категорий врачей

Tекст: Дмитрий Зубарев

Об этом говорится в исследовании страхового брокера «Нобилис», проведенном на основе опроса 15 крупнейших медицинских сетей России, пишет газета «Ведомости». Названия клиник, участвовавших в исследовании, не раскрываются.

Выяснилось, что клиники, помимо официальной классификации Минздрава, выделяют ведущих врачей, экспертов, заведующих отделениями и специалистов с учеными степенями. Страховщики предупреждают, что такая практика может привести к дальнейшему подорожанию полисов ДМС.

Представители сетей «Медси», «Мать и дитя», Европейский медицинский центр и «СМ-Клиника» отказались от комментариев.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее партия «Единая Россия» сообщила о намерении добиваться оперативного устранения нарушений при необоснованном навязывании платных медицинских услуг.

Также стоматолог-хирург Игорь Кузьмин предупредил россиян о навязанных стоматологических услугах.

Кроме того, страховой эксперт Галина Леонова рассказала о массовом завышении стоимости медицинских услуг для обладателей ДМС.