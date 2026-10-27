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    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Протесты в Европе – следствие завышенных ожиданий

    Европейская политика строилась на неписаном обещании, что каждое новое поколение будет жить лучше предыдущего. Деградация возможностей европейского населения в сочетании с нереалистичными потребностями становится политическим ядерным коктейлем.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Грядки умеют ждать

    Связывать занятие садом-огородом с возрастом общепринято, но не вполне верно. А как тогда быть с дачниками-зумерами? Но ведь они есть, а уж увидеть миллениала на огороде – проще простого. Видимо, зов огорода притягателен для людей разных поколений, потому что с ним ассоциируются правильные ценности.

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    Андрей Манчук Андрей Манчук Как бороться с медвежьей напастью

    История с распространением медведей почти во всем Северном полушарии заставляет задуматься о некоторых вещах, которые казались раньше неочевидными. Мы видим, что «очищение» природы, которое так приветствовали у нас после коронавирусной пандемии, несет в себе не только бонусы и плюсы.

    14 комментариев
    27 октября 2026, 08:39 • Новости дня

    Частные клиники ввели собственные категории врачей для повышения цен

    Частные клиники увеличили цены за счет собственных категорий врачей

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские частные медицинские сети начали вводить собственные категории врачей, что приводит к увеличению стоимости услуг и изменению условий по полисам ДМС.

    Об этом говорится в исследовании страхового брокера «Нобилис», проведенном на основе опроса 15 крупнейших медицинских сетей России, пишет газета «Ведомости». Названия клиник, участвовавших в исследовании, не раскрываются.

    Выяснилось, что клиники, помимо официальной классификации Минздрава, выделяют ведущих врачей, экспертов, заведующих отделениями и специалистов с учеными степенями. Страховщики предупреждают, что такая практика может привести к дальнейшему подорожанию полисов ДМС.

    Представители сетей «Медси», «Мать и дитя», Европейский медицинский центр и «СМ-Клиника» отказались от комментариев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее партия «Единая Россия» сообщила о намерении добиваться оперативного устранения нарушений при необоснованном навязывании платных медицинских услуг.

    Также стоматолог-хирург Игорь Кузьмин предупредил россиян о навязанных стоматологических услугах.

    Кроме того, страховой эксперт Галина Леонова рассказала о массовом завышении стоимости медицинских услуг для обладателей ДМС.

    26 октября 2026, 19:00 • Новости дня
    «Единая Россия» не допустит подмены бесплатной медпомощи платными услугами

    Tекст: Валерия Городецкая

    Партия «Единая Россия» намерена защищать права пациентов и добиваться оперативного устранения нарушений при необоснованном навязывании платных медицинских услуг, сообщила зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Людмила Болилая.

    «Особую тревогу вызывают случаи, когда пациентам предлагают заплатить за услуги, которые должны предоставляться бесплатно, или убеждают пройти дополнительные процедуры без достаточных оснований. Человек, особенно в ситуации болезни, доверяет врачу и часто не может самостоятельно разобраться во всех медицинских и юридических нюансах», – цитирует Болилую канал «Единой России» в Max.

    По ее словам, пациент должен четко понимать, какая помощь ему положена по ОМС и действительно ли необходимы предлагаемые платные услуги. Выбор об их получении должен быть добровольным.

    Депутат отметила, что «Единая Россия» будет добиваться защиты прав пациентов и устранения нарушений. Доступность здравоохранения является одной из главных задач, поставленных президентом, а забота о здоровье не должна оборачиваться для человека непосильными расходами.

    По оценке Национального рейтингового агентства, к концу 2026 года средние расходы россиян на платную медицину могут превысить 14 тыс. рублей на человека, что вдвое больше показателя 2020 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе в Госдуме заявили об установлении контроля «Единой России» за обеспечением онкопациентов лекарствами.

    В прошлом месяце член экспертного совета партии Людмила Болилая указала на необходимость гарантировать бесперебойный доступ к медикаментам для пациентов с редкими заболеваниями.

    В августе она предложила ввести компенсации для врачей-наставников.

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    24 октября 2026, 13:32 • Новости дня
    Врач посоветовала менять постельное белье раз в неделю

    Терапевт Богомолова посоветовала менять постельное белье раз в неделю

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Терапевт Дарья Богомолова заявила, что большинству людей следует менять постельное белье один раз в неделю во избежание размножения пылевых клещей.

    Оптимальная частота смены постельного белья для большинства людей составляет один раз в неделю, пишет «Лента.ру».

    «Во время сна в ткани постепенно скапливаются кожное сало, пот и отшелушившиеся клетки кожи, что создает благоприятные условия для размножения пылевых клещей. Их продукты жизнедеятельности, в свою очередь, могут вызывать аллергические реакции», – сказала Дарья Богомолова.

    Она уточнила, что людям с аллергией, бронхиальной астмой и атопическим дерматитом следует менять постельное белье чаще. Пылевые клещи могут провоцировать или усиливать симптомы этих заболеваний.

    Кроме того, менять постельные принадлежности чаще обычного рекомендуется во время болезни, при повышенной потливости и в условиях высокой влажности воздуха. Если на кровати спят домашние животные, белье также стоит регулярно стирать из-за накапливающейся шерсти, частиц кожи и слюны питомцев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее врач-иммунолог Владимир Болибок заявил о сохранении пылевых клещей в белье при стирке в 30–40 градусов.

    Кроме того, заместитель главного врача Центра гигиены и эпидемиологии Приморья Дмитрий Жигаев сообщил об опасности скопления аллергенов в нечищеных кондиционерах.

    Также врачи рекомендовали индивидуально рассчитывать дневную норму потребления воды.

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    26 октября 2026, 20:10 • Видео
    В Сербии сменилась власть. Чего ждать?

    К удивлению многих, правящая Сербская прогрессивная партия во главе с Александров Вучичем проиграла выборы в Сербии оппозиционному «Студенческому списку». Что будет? Правда ли, что Россия потеряла последнего друга в Европе из тех, что западнее Бреста?

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    24 октября 2026, 13:28 • Новости дня
    Медики Орла прибыли из отпусков и больничных для помощи раненым при ударе ВСУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Медицинские сотрудники Орловской областной клинической больницы (ООКБ), находившиеся в отпуске и на больничном, по собственной инициативе прибыли на работу для оказания помощи пострадавшим при ракетном ударе ВСУ, сообщили в медучреждении.

    «Помимо дежурной бригады, сотрудники ООКБ без дополнительных вызовов начали приезжать в больницу сами. Прибыли те, кто находился в отпуске, на больничном, кто только завершил тяжелое дежурство», – говорится в сообщении больницы в сети «ВКонтакте».

    Некоторые сотрудники приезжали вместе с детьми, так как их не с кем было оставить.

    Отмечается, что бригады скорой помощи доставили пострадавших практически одновременно, что потребовало «мгновенной мобилизации сил, четкой координации и слаженной работы всех служб». Во время оказания помощи были задействованы оба аппарата компьютерной томографии, обеспечено необходимое количество операционных.

    По последним данным, в результате ракетного удара по предприятию в Советском районе Орла три человека погибли, восемь пострадали. Вооруженные силы Украины использовали для атаки ракеты, произведенные странами НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил об обнаружении тел трех человек при разборе завалов после пятничного удара Вооруженных сил Украины по гражданскому предприятию в Орле.

    Накануне он заявил об обращении восьми человек за медицинской помощью в результате атаки. А мэр города Юрий Парахин объявил о скором начале восстановительных работ в поврежденных домах.

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    26 октября 2026, 18:41 • Новости дня
    Резкий рост заболеваемости гонореей произошел в Финляндии

    Iltalehti: В Финляндии заболеваемость гонореей у женщин выросла на 463%

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Финляндии наблюдается резкий рост заболеваемости гонореей, причем за четыре года число случаев среди женщин выросло на 463%, а среди мужчин – на 266%, сообщила газета Iltalehti.

    С 2021 по 2025 год число случаев гонореи в Финляндии резко возросло, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Iltalehti. Рост заболеваемости начался в 2022 году, а в 2025 году был зафиксирован рекордный показатель – более 2 тыс. случаев. В этом году ожидается, что уровень заболеваемости останется на уровне прошлого года.

    Специалисты объясняют рост случаев тем, что гонорея часто протекает бессимптомно или с легкими симптомами, что способствует ее распространению. Ранее эксперты связывали рост половых инфекций в Европе с увеличением числа случайных партнеров, в том числе благодаря приложениям для знакомств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце доля жителей Евросоюза с избыточным весом превысила половину населения.

    В августе Economist сообщил о росте передающихся половым путем заболеваний, в частности гонореи и сифилиса, в Европе.

    В мае Европейский центр профилактики и контроля заболеваний зафиксировал беспрецедентный уровень заражений сифилисом.

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    24 октября 2026, 17:28 • Новости дня
    Роспотребнадзор дал рекомендации перед вакцинацией от гриппа

    Роспотребнадзор: Перед прививкой от гриппа нельзя принимать жаропонижающие

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Перед вакцинацией от гриппа необходимо пройти осмотр у врача, не принимать жаропонижающие и антигистаминные препараты, а также отказаться от алкоголя, сообщили в Роспотребнадзоре.

    В Роспотребнадзоре рассказали, как подготовиться к прививке от гриппа. Специалисты отметили, что важно сделать прививку до начала активного распространения инфекции.

    «Непосредственно перед вакцинацией проводится осмотр врачом-терапевтом или педиатром, если прививку нужно сделать ребенку, в ходе которого оценивается состояние здоровья пациента и возможность проведения иммунизации», – говорится в сообщении в канале ведомства.

    Отмечается, что врачу нужно сообщить о хронических заболеваниях, принимаемых лекарствах и недавних инфекциях.

    В ведомстве пояснили, что до процедуры не стоит принимать жаропонижающие или антигистаминные препараты, так как это не повышает эффективность вакцинации. Перед прививкой рекомендуется поесть за один–два часа и отказаться от алкоголя. Для инъекции советуют выбрать одежду, позволяющую легко открыть плечо.

    В Роспотребнадзоре добавили, что пройти вакцинацию можно в поликлинике по месту жительства, а после введения вакцины рекомендуется оставаться под медицинским наблюдением 15–30 минут.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости гриппом в России. На прошлой неделе глава Минздрава Михаил Мурашко заявил о необходимости ежегодной прививки от гриппа из-за недолговечности иммунитета.

    Ранее в Роспотребнадзоре отметили, что в рамках всероссийской кампании прививку от гриппа уже сделали более 5 млн граждан.

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    24 октября 2026, 18:08 • Новости дня
    У жены дипломата в Нигерии обнаружили лихорадку Эбола

    Swissinfo: Жена швейцарского дипломата в Нигерии заразилась Эболой

    Tекст: Мария Иванова

    Жена сотрудника посольства Швейцарии в Нигерии заразилась лихорадкой Эбола, диагноз ей поставили 20 октября.

    Предположительно, женщина контактировала с вирусом во время поездки в Уганду. Сейчас она проходит лечение в частной клинике нигерийской столицы Абуджи. У ее мужа симптомов заболевания нет, он находится на изоляции, пишет Swissinfo со ссылкой на МИД Швейцарии.

    Отмечается, что супруги не посещали Демократическую Республику Конго (ДРК), передает ТАСС.

    Ранее министр здравоохранения Уганды Крис Барьомунси заявил, что в стране нет вспышки лихорадки Эбола. Позже власти запретили транзит путешественникам, недавно посещавшим ДРК, из-за угрозы распространения инфекции.

    Вспышка лихорадки Эбола в ДРК была объявлена в мае 2026 года. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), к 20 октября в стране зарегистрировали более 9,7 тыс. случаев заражения, почти 4,7 тыс. человек умерли. Заболевание также выявлено в Кении и Нигерии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в министерстве здравоохранения Нигерии сообщили о первом случае заражения лихорадкой Эбола в стране.

    В понедельник власти Демократической Республики Конго заявили о выявлении более 9,4 тыс. заболевших лихорадкой Эбола с мая.

    В прошлом месяце глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила об усилении санитарного контроля на российских границах для предотвращения проникновения вируса.

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    26 октября 2026, 20:53 • Новости дня
    Путин поручил обеспечить доступность лечения репродуктивных патологий у мужчин

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин поручил Министерству здравоохранения обеспечить доступность медпомощи при патологиях мужской репродуктивной системы в первичном звене здравоохранения.

    «Минздраву России совместно с исполнительными органами субъектов Российской Федерации принять меры по обеспечению доступности в первичном звене здравоохранения медицинской помощи при патологиях мужской репродуктивной системы», – говорится в перечне поручений на сайте Кремля.

    Ответственным за выполнение назначен министр здравоохранения Михаил Мурашко. Доклад должен быть представлен до 1 октября 2027 года, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Путин поручил Минздраву расширить национальный календарь профилактических прививок вакцинацией против вируса папилломы человека.

    В июне президент поздравил работников здравоохранения с профессиональным праздником.

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    26 октября 2026, 11:59 • Новости дня
    Названо предшествующее деменции поведение во сне

    Невролог Завалко: Крики и движения во сне могут быть признаками начала деменции

    Tекст: Вера Басилая

    Крики, разговоры и движения во сне могут быть предшественниками деменции и болезни Паркинсона, заявила невролог-сомнолог Ирина Завалко.

    «Обычно, лежа в кровати, человек кричит или разговаривает и при этом двигается. Движения обычно согласуются с сюжетом сновидения. Сами по себе крики и разговоры во сне – норма, но если к ним добавляются движения, это повод задуматься», – предупредила Завалко.

    К характерным движениям во сне эксперт отнесла размахивание руками и ногами, а также действия, похожие на бытовые, такие как имитация курения или работы руками, сообщает Lenta.ru.

     Врач подчеркнула, что большинство людей с таким нарушением со временем сталкиваются с нейродегенеративным заболеванием.

    Геронтолог Ольга Ткачева сообщила о возможной связи прогрессирующих изменений памяти с развитием деменции.

    Сомнолог Елена Царева назвала избыточный сон следствием проблем со здоровьем.

    До этого сомнолог Карема Магомедова рассказала о причинах ночных кошмаров у взрослых.

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    26 октября 2026, 16:41 • Новости дня
    Минздрав ускорил вывод на рынок препаратов от орфанных заболеваний

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель министра здравоохранения Сергей Глаголев заявил, что за последние шесть лет в стране создали комплексный механизм ускоренного доступа на рынок отечественных лекарств для орфанных заболеваний.

    В России заработал условно-ускоренный механизм регистрации дженериков и новых медикаментов для пациентов с редкими болезнями, сообщил Глаголев на круглом столе, посвященном совершенствованию законодательства в сфере лекарственного обеспечения.

    «За последние шесть лет создан комплексный механизм ускоренного доступа на рынок не только дженериков, но и отечественных орфанных лекарственных препаратов за счет условно-ускоренного механизма регистрации», – цитирует замминистра РИА «Новости».

    По словам Глаголева, в настоящее время около 40% регистрируемых в стране лекарственных средств от орфанных заболеваний являются отечественными. Он подчеркнул, что речь идет не только о биоаналогах, но и об оригинальных препаратах, разработанных с нуля для лечения редкой онкологической патологии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе заместитель министра здравоохранения Сергей Глаголев сообщил о наличии в России запасов жизненно необходимых лекарств на девять месяцев.

    В прошлом месяце отечественные фармацевтические компании значительно увеличили производство дженериков.

    В марте Минздрав добавил увеальную меланому и еще два диагноза в официальный перечень редких заболеваний.

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    26 октября 2026, 20:43 • Новости дня
    Путин поручил включить вакцинацию от ВПЧ в национальный календарь прививок

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин поручил Министерству здравоохранения до июня 2027 года расширить национальный календарь профилактических прививок вакцинацией против вируса папилломы человека.

    Глава государства распорядился дополнить национальный календарь прививок препаратами против вируса папилломы человека (ВПЧ), сообщается на сайте Кремля. «Минздраву России... расширить национальный календарь профилактических прививок, включив в него прививки против вируса папилломы человека, обеспечив при этом использование отечественной вакцины», – говорится в перечне поручений.

    Документ сформирован по итогам заседания Совета при президенте по реализации государственной демографической и семейной политики, состоявшегося 29 мая 2026 года. Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 июня 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце министр здравоохранения России Михаил Мурашко допустил включение вакцинации от вируса папилломы человека в национальный календарь профилактических прививок в 2027 году.

    Весной женщинам в возрасте от 21 до 49 лет разрешили проходить тестирование на ДНК вируса папилломы человека на первом этапе диспансеризации.

    В прошлом году в Кировской области создали первый отечественный завод полного цикла по производству вакцины против ВПЧ.

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    26 октября 2026, 21:44 • Новости дня
    Число инкубаторов для младенцев сократили в Йемене из-за нехватки топлива

    Reuters: Больница в Йемене отключила 30 инкубаторов из-за дефицита топлива

    Tекст: Валерия Городецкая

    В одной из больниц йеменского города Таиз на фоне вооруженного конфликта сократили число работающих инкубаторов для новорожденных с 40 до 10, пишет агентство Reuters.

    Из-за нехватки топлива в городе Таиз на западе Йемена одна из больниц была вынуждена отключить большую часть инкубаторов для младенцев, говорится в материале Reuters. Сокращение числа работающих аппаратов с 40 до 10 ставит под угрозу жизни новорожденных, подчеркивается в статье.

    Одна из медсестер больницы рассказала, что в медицинском учреждении не осталось топлива для работы инкубаторов и поддержания тепла для детей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу мятежники из йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) нанесли удары по военному лагерю и военно-морской базе в Адене.

    В прошлую среду в результате ударов авиации аравийской коалиции по побережью йеменской провинции Таиз погибли по меньшей мере восемь рыбаков.

    В начале месяца хуситам удалось блокировать стратегически важный город Таиз.

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    26 октября 2026, 13:54 • Новости дня
    Онищенко оценил вероятность распространения лихорадки Зика в России

    Онищенко: Вероятность распространения лихорадки Зика в России крайне мала

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вероятность распространения лихорадки Зика в России низкая, так как в стране не обитают переносящие ее комары, заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

    «В данный момент она (вероятность распространения – прим. ВЗГЛЯД) вообще невероятная, невозможно быть. Если кто-то приедет, половой путь передачи может быть реализован, но он не будет иметь распространения. Групповая заболеваемость может быть, не более того. Если это произойдет в сезон, у нас опять нет комаров», – сказал Онищенко РИА «Новости».

    Передача лихорадки Зика осуществляется через комаров рода Aedes aegypti, которые в России не обитают, добавил он. В Москве есть только малярийные комары (Anopheles maculipennis). При этом из-за потепления климата опасные комары могут продвинуться ближе к северным широтам, отметил Онищенко.

    Африка, Юго-Восточная Азия, Индонезия и Латинская Америка являются эндемичными регионами по лихорадке Зика, сообщил академик. Лихорадка Зика была впервые выявлена в 1947 году у обезьяны, а у человека ее начали фиксировать в 1960-е годы. Резервуары инфекции в дикой природе остаются неизвестными.

    Ранее в России был зарегистрирован завозной случай лихорадки Зика: заболевание выявили у женщины, вернувшейся с отдыха на острове Бали.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Роспотребнадзор сообщил о выявлении лихорадки Зика у вернувшейся с Бали россиянки.

    Ранее вирусолог Сергей Нетесов назвал вирус Зика среди пяти опасных тропических инфекций на курортах Азии и Африки.

    Также глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила об угрозе завоза в Россию холеры и тропических лихорадок.

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    26 октября 2026, 08:40 • Новости дня
    Волгоградские ученые разработали препарат в капсулах от диабета и ожирения

    В Волгограде начались клинические испытания капсул от диабета и ожирения

    Tекст: Ольга Иванова

    Проректор по научной деятельности Волгоградского государственного медицинского университета Денис Бабков сообщил о разработке и начале клинических испытаний препарата в капсулах для лечения сахарного диабета второго типа и ожирения.

    Новое средство получило название «Дипиарон» и отличается от существующих зарубежных аналогов тем, что выпускается в удобной форме капсул, а не инъекций, передает РИА «Новости».

    «В отличие, например, от «Оземпика», который имитирует действие гормона ГПП-1, «Дипиарон», воздействуя на рецептор GPR119, стимулирует выработку собственных гормонов в кишечнике, помогающих регулировать уровень сахара в крови», – пояснил Бабков.

    В экспериментах на животных лекарство показало способность сохранять и восстанавливать клетки поджелудочной железы, ответственные за выработку инсулина. При этом действующее вещество работает непосредственно в кишечнике, практически не попадая в системный кровоток, что позволяет избежать нежелательных реакций. Лабораторные тесты не выявили токсического воздействия на клетки печени и сердце.

    В настоящее время препарат прошел первую фазу клинических исследований. В июле разработчики получили разрешение на проведение второго этапа с участием 308 пациентов для проверки эффективности дозировок и степени снижения сахара у людей. В случае успешного завершения испытаний препарат планируется выпустить на рынок не ранее 2028 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце российские ученые разработали перспективное средство для комплексного лечения сахарного диабета второго типа.

    Весной рынок отечественных препаратов для лечения диабета и снижения веса показал значительный рост из-за увеличения спроса на аналоги «Оземпика».

    В феврале исследователи выяснили, что лекарства для лечения эректильной дисфункции улучшают состояние при диабете.

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    26 октября 2026, 06:27 • Новости дня
    Мурашко назвал две необходимые детям осенью прививки

    Мурашко призвал своевременно прививать детей от гриппа и пневмококка

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр здравоохранения России Михаил Мурашко призвал своевременно прививать детей против гриппа и пневмококковой инфекции в связи с сезонным подъемом заболеваемости.

    «Сейчас начинается подъем сезонной заболеваемости, поэтому важно, чтобы дети проходили своевременную вакцинацию против гриппа и против пневмококковой инфекции», – сказал Мурашко РИА «Новости».

    Министр добавил, что вакцины помогут сохранить здоровье не только ребенка, но и всех окружающих его людей.

    По его словам, дети часто контактируют друг с другом, поэтому здоровье ребенка значительно облегчит семье прохождение эпидемиологического сезона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу министр здравоохранения Михаил Мурашко назвал простуду наиболее часто встречающимся заболеванием среди детей. Ранее глава Минздрава объяснил необходимость ежегодной вакцинации от гриппа сроком сохранения иммунитета. Также главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням Владимир Чуланов призвал предпринимать базовые меры профилактики на фоне сезонного подъема заболеваемости.

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    26 октября 2026, 12:08 • Новости дня
    В России выявили завозной случай лихорадки Зика

    Роспотребнадзор: В России выявлен завозной случай лихорадки Зика

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В России зарегистрирован случай лихорадки Зика у женщины, которая в сентябре вернулась с острова Бали, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

    Заболевшая госпитализирована в инфекционный стационар. Диагноз подтвержден в уполномоченном учреждении ведомства, сообщает Роспотребнадзор.

    В ведомстве подчеркнули, что лихорадка Зика не эндемична для России. «Риск распространения инфекции внутри страны исключен», – заявили в пресс-службе.

    Риск завоза инфекции связан с туристами, возвращающимися из неблагополучных регионов, включая страны Америки, Южной и Юго-Восточной Азии. Комары в России не представляют высокой опасности как переносчики таких лихорадок.

    Для диагностики заболевания используются отечественные тест-системы. Роспотребнадзор рекомендует туристам в тропических странах защищаться от укусов комаров, носить светлую одежду с длинными рукавами и избегать болотистых районов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе в Роспотребнадзоре отметили случаи заражения привезенной из-за рубежа лихорадкой Западного Нила.

    В июле ведомство сообщило об опасности заражения на Бали лихорадкой денге.

    В июне в Роспотребнадзоре сообщили о заражении российской туристки мелиоидозом в Таиланде.

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    Каковы драйверы и вызовы российской экономики

    После первого провального квартала 2026 года экономика России вырулила в рост. Растет также промышленность, где драйвером роста остается машиностроение. Реальные зарплаты продолжают расти быстрее производительности труда. Однако есть и тревожные звоночки. Какова ситуация в российской экономике и какой главный вызов этого и нового года? Подробности

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    Киев дал противникам Маска козырь в борьбе за Starlink

    Starlink стал для ВСУ важнейшим инструментом связи, но его использование в военных целях обернулось проблемой для самого Илона Маска. Миллиардер обвинил украинскую армию в обходе ограничений системы. Как объясняют эксперты, на кону оказались не только репутация и доходы компании, но и контроль над ее технологиями, а также политические позиции Маска в преддверии выборов в Конгресс США. Подробности

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    СВО вынудила Пентагон срочно искать замену Bradley

    Несмотря на восторженные отзывы украинских боевиков, Пентагон срочно ищет замену знаменитой БМП Bradley. Что показали бои на Украине по поводу этой техники? И чем ее возможные сменщики – «Волк» и «Рысь» – лучше? Подробности

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    Победа Лулы в Бразилии послужит становлению многополярного мира

    Лула да Силва победил во втором туре президентских выборов в Бразилии, опередив Флавио Болсонару вопреки всем прогнозам. Проигравший кандидат намерен оспорить результаты, однако эксперты считают такой исход маловероятным. По их мнению, победа Лулы стала ударом по стратегии США в Латинской Америке и позволит Бразилии продолжить сотрудничество с Россией в рамках БРИКС. Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Игорь Караулов Игорь Караулов
      Грядки умеют ждать

      Связывать занятие садом-огородом с возрастом общепринято, но не вполне верно. А как тогда быть с дачниками-зумерами? Но ведь они есть, а уж увидеть миллениала на огороде – проще простого. Видимо, зов огорода притягателен для людей разных поколений, потому что с ним ассоциируются правильные ценности.

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    • Сергей Лебедев Сергей Лебедев
      Протесты в Европе – следствие завышенных ожиданий

      Европейская политика строилась на неписаном обещании, что каждое новое поколение будет жить лучше предыдущего. Деградация возможностей европейского населения в сочетании с нереалистичными потребностями становится политическим ядерным коктейлем.

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    • Андрей Манчук Андрей Манчук
      Как бороться с медвежьей напастью

      История с распространением медведей почти во всем Северном полушарии заставляет задуматься о некоторых вещах, которые казались раньше неочевидными. Мы видим, что «очищение» природы, которое так приветствовали у нас после коронавирусной пандемии, несет в себе не только бонусы и плюсы.

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    • В Сербии сменилась власть. Чего ждать?

      К удивлению многих, правящая Сербская прогрессивная партия во главе с Александров Вучичем проиграла выборы в Сербии оппозиционному «Студенческому списку». Что будет? Правда ли, что Россия потеряла последнего друга в Европе из тех, что западнее Бреста?

    • Украина опозорилась перед Китаем

      На встрече главы МИД Украины Андрея Сибиги с послом КНР Ма Шенкунем произошел конфуз в киевском духе: украинская протокольная служба напортачила с китайским флагом. Но это не криворожская школа дипломатии. Это другое.

    • Во Франции репетируют свержение Ле Пен

      В субботу французские школьники и погромщики при поддержке уже подзабытых «Желтых жилетов» дадут бой президенту Эммануэлю Макрону. Днем будет горячо, а ночью жарко. Есть мнение, что это репетиция революции, которая ждет Францию весной.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Как отдыхаем на День народного единства в ноябре 2026 года: выходные, рабочие дни и 4 ноября

      В 2026 году День народного единства, 4 ноября, выпадает на среду и будет нерабочим праздничным днем. Длинных выходных в начале ноября не получится: 2 ноября, понедельник, и 5–6 ноября, четверг и пятница, остаются рабочими. Зато во вторник, 3 ноября, рабочий день сокращается на один час как предпраздничный. Рассказываем, как отдыхаем в ноябре 2026 года, сколько будет рабочих и выходных дней, как оплачивается работа 4 ноября и можно ли присоединить к празднику несколько дней отпуска.

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      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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