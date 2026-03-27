На фоне неудач в Иране американскому президенту нужна масштабная дипломатическая победа и заключение мира между Россией и Украиной при посредничестве США. Зеленский этому препятствует, а Трамп сейчас злой, как черт, и не скрывает своего раздражения украинским лидером.0 комментариев
Россиянки получили возможность сдать тест на ДНК ВПЧ на диспансеризации
Женщины в возрасте от 21 до 49 лет теперь могут пройти тестирование на ДНК вируса папилломы человека высокого канцерогенного риска уже на первом этапе диспансеризации.
Определение ДНК вирусов папилломы человека высокого канцерогенного риска стало доступно россиянкам на первом этапе диспансеризации, передает РИА «Новости».
Тестирование проводится в рамках обновленных медицинских рекомендаций по диспансеризации мужчин и женщин для оценки репродуктивного здоровья, утвержденных Минздравом России в феврале.
Согласно рекомендациям, анализ предназначен для женщин в возрасте от 21 до 49 лет и проводится раз в пять лет. В случае положительного результата теста на ВПЧ обследование необходимо проходить ежегодно.
Дополнительно, если тест на ВПЧ показывает положительный результат, женщине раз в год назначают жидкостное цитологическое исследование микропрепарата шейки матки. Этот метод выявляет ранние аномальные изменения, включая воспалительные процессы, предраковые состояния и рак. Ранее цитологические исследования проводились реже: раз в три года для женщин от 21 до 29 лет и раз в пять лет для женщин от 30 до 49 лет.
Программа государственных гарантий в сфере ОМС на 2026 год предусматривает проведение теста на ДНК вируса папилломы человека методом ПЦР для женщин 21–49 лет.
Главный врач сети клиник «Стратегия здоровья» Дмитрий Демидик сообщил о включении с 2026 года в диспансеризацию скринингов на вирус папилломы человека и жидкостной цитологии для женщин.
Главный онколог Минздрава Андрей Каприн напомнил о доступности в рамках диспансеризации семи бесплатных скринингов на самые распространенные виды рака.