Академик Каприн напомнил о семи скринингах на разные виды рака

Tекст: Алексей Дегтярёв

«В программу диспансеризации помимо базовых обследований включено семь скрининговых исследований, прицельно направленных именно на выявление самых распространенных видов рака», – пояснил Каприн в интервью РИА «Новости».

По его словам, такого опыта пока нет ни в одной стране мира, при этом все исследования доступны бесплатно в районных поликлиниках. Каприн напомнил, что с 18 до 39 лет диспансеризация проводится раз в три года, а после 40 лет – ежегодно.

Он уточнил, что таблицы повозрастного обследования размещены на сайтах поликлиник, профильных центров и Минздрава. Онколог подчеркнул, что важно не ждать появления симптомов, а пользоваться уже существующими возможностями для раннего выявления рака и сохранения здоровья.

Диспансеризация по полису ОМС проводится бесплатно и включает дополнительные исследования для раннего выявления онкозаболеваний.

Академик Каприн называл колоректальный рак одним из самых частых онкозаболеваний у россиян.