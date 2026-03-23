Вся история России – это создание высокоразвитой цивилизации в принципиально негодных для этого природных условиях. А цивилизация проявляется не столько в необходимом, сколько во вроде бы ненужном и избыточном. Например, в огурцах зимой.23 комментария
Академик Каприн напомнил о семи скринингах на разные виды рака
Жителям России в рамках диспансеризации стали доступны семь скринингов на самые распространенные виды рака, они полностью оплачиваются государством, сообщил главный онколог Минздрава, глава НМИЦ радиологии, академик РАН Андрей Каприн.
«В программу диспансеризации помимо базовых обследований включено семь скрининговых исследований, прицельно направленных именно на выявление самых распространенных видов рака», – пояснил Каприн в интервью РИА «Новости».
По его словам, такого опыта пока нет ни в одной стране мира, при этом все исследования доступны бесплатно в районных поликлиниках. Каприн напомнил, что с 18 до 39 лет диспансеризация проводится раз в три года, а после 40 лет – ежегодно.
Он уточнил, что таблицы повозрастного обследования размещены на сайтах поликлиник, профильных центров и Минздрава. Онколог подчеркнул, что важно не ждать появления симптомов, а пользоваться уже существующими возможностями для раннего выявления рака и сохранения здоровья.
Газета ВЗГЛЯД, поясняла, что каждый совершеннолетний гражданин России имеет право бесплатно пройти диспансеризацию. Диспансеризация по полису ОМС проводится бесплатно и включает дополнительные исследования для раннего выявления онкозаболеваний.
Академик Каприн называл колоректальный рак одним из самых частых онкозаболеваний у россиян.