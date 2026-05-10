Мировой нефтяной порядок, родившийся в 1970-е как реакция на попытку Запада установить потолок цен, прошёл полный цикл. Мы наблюдаем распад ОПЕК под давлением новой реальности, в которой разные страны картеля будут определяться с тем, как реализовывать шансы на лучшее будущее. У России эти шансы явно выше, чем у других.0 комментариев
В России пропала фура со смертельно опасными пчелами из Средней Азии
В Россиипропала фура со смертельно опасными пчелами из Средней Азии
Грузовик с тысячами агрессивных насекомых из Средней Азии исчез по пути на карантин, вызвав масштабные поиски по всей стране.
Грузовой автомобиль с насекомыми-нелегалами разыскивают уже месяц, передает Ura.Ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.
«Фура с 1728 пчелами из Узбекистана пересекла погранпункт в Астраханской области в начале апреля. Но до карантина в курганской деревне машина не доехала и пропала», – отмечает издание.
Выяснилось, что в карантинной зоне Курганской области отсутствуют ульи и необходимое оборудование для приема насекомых. В связи с этим общественники направили обращения в Россельхознадзор, а местные пасечники написали заявления в прокуратуру и МВД. Сейчас водителя и грузовик ищут правоохранительные органы.
Специалисты предупреждают, что пчелы из Средней Азии часто переносят скрытые инфекции и паразитов. Их неконтролируемый ввоз грозит массовой гибелью местных пчелосемей и падением производства меда. Кроме того, узбекские насекомые отличаются повышенной агрессивностью, а их укусы способны спровоцировать анафилактический шок.
Особую тревогу вызывает качество продукции от подобных насекомых. Употребление нелегального меда с неконтролируемых пасек несет серьезный риск заражения сальмонеллезом и другими тяжелыми заболеваниями.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в американском штате Вашингтон из-за аварии фуры на свободе оказались 250 млн пчел.
Специалисты Роспотребнадзора выявили у российских клещей новые опасные вирусы.
Эксперты Роскачества обнаружили массовую фальсификацию популярных марок меда.