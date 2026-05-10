В России утвердили пятилетнюю концепцию исторического просвещения

Tекст: Дмитрий Зубарев

В России официально утвердили концепцию исторического просвещения для всех уровней образовательных организаций, передает РИА «Новости». Министерство просвещения разработало пятилетний план действий, который уже направлен на реализацию в регионы страны.

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов отметил, что концепция предусматривает создание тематических кружков, организацию профильных олимпиад и запуск специальной информационной платформы к 2027 году. Помимо этого, ведомство планирует проведение мероприятий, направленных на сохранение памяти о защитниках государства и обучение молодежи грамотной работе с архивными и историческими документами.

«Отдельный акцент в концепции сделан на обучении школьников навыкам критической оценки информации… и противодействия фальсификации истории», – сказал Кравцов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин утвердил Основы государственной политики в области исторического просвещения.

Позже глава государства определил состав профильной межведомственной комиссии.

Министр просвещения Сергей Кравцов сообщил о завершении работы над новым школьным учебником по этому предмету.