Мировой нефтяной порядок, родившийся в 1970-е как реакция на попытку Запада установить потолок цен, прошёл полный цикл. Мы наблюдаем распад ОПЕК под давлением новой реальности, в которой разные страны картеля будут определяться с тем, как реализовывать шансы на лучшее будущее. У России эти шансы явно выше, чем у других.
В России утвердили пятилетнюю концепцию исторического просвещения
В России официально утвердили концепцию исторического просвещения для всех уровней образовательных организаций, передает РИА «Новости». Министерство просвещения разработало пятилетний план действий, который уже направлен на реализацию в регионы страны.
Глава Минпросвещения Сергей Кравцов отметил, что концепция предусматривает создание тематических кружков, организацию профильных олимпиад и запуск специальной информационной платформы к 2027 году. Помимо этого, ведомство планирует проведение мероприятий, направленных на сохранение памяти о защитниках государства и обучение молодежи грамотной работе с архивными и историческими документами.
«Отдельный акцент в концепции сделан на обучении школьников навыкам критической оценки информации… и противодействия фальсификации истории», – сказал Кравцов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин утвердил Основы государственной политики в области исторического просвещения.
Позже глава государства определил состав профильной межведомственной комиссии.
Министр просвещения Сергей Кравцов сообщил о завершении работы над новым школьным учебником по этому предмету.