Путин утвердил состав комиссии по историческому просвещению во главе с Мединским

Tекст: Антон Антонов

Соответствующие указы опубликованы на сайте официального опубликования правовых актов.

В состав комиссии по историческому просвещению вошли помощник президента России Владимир Мединский, президент Российской академии образования Ольга Васильева, министр просвещения Сергей Кравцов, министр культуры Ольга Любимова, директор СВР России Сергей Нарышкин, министр транспорта Роман Старовойт, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, передает РИА «Новости».

Основная задача комиссии – координация работы в сфере исторического просвещения и реализация соответствующей государственной политики. Комиссия планирует заниматься созданием учебников по гуманитарным наукам для различных образовательных учреждений. Также предусмотрено расширение сотрудничества историков Союзного государства и стран СНГ. Кроме того, в задачи комиссии входит подготовка предложений президенту России по корректировке основ государственной политики в области исторического просвещения.

В состав межведомственной рабочей группы по вопросам развития системы образования вошли помощник президента России Андрей Фурсенко, зампредседателя правительства Дмитрий Чернышенко, министр просвещения Сергей Кравцов, министр образования и науки Валерий Фальков.

Рабочая группа займется организацией разработки и рассмотрения стратегии развития образования, а также проведением анализа состояния и перспектив развития системы образования. Группе поручено готовить предложения для главы государства в рамках своего профильного направления.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе представили новую линейку единых учебников по истории для 5–9 классов, а с 1 сентября 2023 года в российских школах используют новые учебники по истории для 10-11 классов. Создание новых учебников по истории, по словам Путина, было обусловлено обилием различных версий, в том числе с историческими искажениями.