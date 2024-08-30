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    Андрей Медведев Андрей Медведев Когда это все закончится? Каждый, кто остался в России, опасен для Запада

    Не важно, кто где работает. Кто что делает. На фронте или в тылу. Сапер или айтишник, бизнесмен, учитель, пилот, бариста, политик. Кто угодно. Тот, кто вместе с Родиной проходит темные времена, ломает планы по уничтожению России.

    11 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Пришло время антикризисной нефтяной дипломатии

    Геополитическая премия в цене на нефть может как мгновенно расти, так и быстро падать. Сейчас эта премия во многом обеспечена ситуацией на Ближнем Востоке, но завтра может удвоиться или удесятериться в результате действий администрации США или еще каких-то событий. Или упасть.

    0 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Доверять западным СМИ не только глупо, но и опасно

    Даже если нам кажется, что информация работает в пользу России – это не более чем иллюзия. Информация всегда работает в пользу хозяев медиа, включая самые злонамеренные цели типа введения в заблуждение российского общества и провоцирование его на опасные для страны действия.

    3 комментария
    30 августа 2024, 19:44 • Новости дня

    В Москве представили новую линейку единых учебников по истории для 5-9 классов

    В Москве представили новую линейку единых учебников по истории для 5-9 классов
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    С началом нового учебного года в российских школах начнется практическая проверка качества новых государственных учебников по истории для 5-9 классов, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.

    «Учебники по истории пройдут федеральную экспертизу, после чего мы передадим их для оценки и анализа опытным педагогам-практикам в школах страны. С учетом обратной связи от регионов они будут доработаны и включены в федеральный перечень уже к декабрю. Рассчитываем, что обучение по новым учебникам начнется во всех школах страны с 1 сентября 2025 года. Отмечу, что государственные учебники будут в четыре раза дешевле и при этом долговечнее за счет твердого переплета», – заявил Кравцовна прошедшей в ТАСС пресс-конференции, посвященной презентации новой линейки единых учебников по истории для 5-9 классов и учреждений среднего профессионального образования (СПО).

    Помощник президента, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский отметил, что в создании учебников принимали участие почти 50 ученых, которые подготовили 16 томов учебников – 13 томов – для школы с 5-го по 11-й класс, еще три тома учебников – для среднего профессионального образования. «Конечно, мы работали на имеющейся базе, но много написано заново, много текстов доработано. Самое главное – предложен совершенно иной концептуальный подход. Новый учебник – открытый, современный. Он интегрирует отечественную историю во всеобщую. Мы бы хотели, чтобы учебник читался легко, чтобы родителям было интересно изучать его вместе с детьми», – рассказал Мединский.

    Он добавил, что в ученике много интересных фактов, QR-кодов со ссылками на дополнительные источники, фильмы и лекции, сайты музеев, архивов, библиотек. «Хотел бы еще особо отметить отдельный проект, подготовленный Российским военно-историческим обществом совместно с Министерством просвещения – это раздел «Учителю и ученику» на портале История.РФ. На ресурсе выложено огромное количество дополнительных источников исторического знания: статей, лекций, подборок документов, документальных фильмов. Это сделано для того, чтобы учебник был «окном» в мир истории», – рассказал помощник президента.

    Генеральный директор издательства «Просвещение» Наталья Третьяк сообщила, что тираж новых учебников составит 16 млн экземпляров, в них будет более 2 тыс. рисунков и 100 исторических карт.

    С 1 сентября 2023 года в российских школах используют новые учебники по истории для 10-11 классов. Издание состоит из четырех книг: История России (10-й класс), Всеобщая история (10-й класс), История России (11-й класс) и Всеобщая история (11-й класс). Создание новых учебников по истории, по словам президента России Владимира Путина, было обусловлено обилием различных версий, в том числе с историческими искажениями.

    30 августа 2024, 01:00 • Новости дня
    В МИД России иронично прокомментировали уничтожение F-16 из Patriot на Украине

    Посол Мирошник иронично назвал «достойным началом» ликвидацию F-16 из Patriot на Украине

    В МИД России иронично прокомментировали уничтожение F-16 из Patriot на Украине
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Вера Басилая

    Уничтожение на Украине самолета F-16, якобы случайно произошедшее с использованием системы Patriot, является достойным началом для американского «чудо-оружия» в руках «бедуинов», заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник

    «Достойное начало для нового «вундерваффе» в руках бедуинов – американский самолет американской ракетой», – написал Мирошник в своем Telegram-канале.

    Он также иронично отметил, что ВСУ не дали российским военнослужащим получить награду за уничтожение F-16.

    Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая сообщила, что F-16 сбили по ошибке украинцы американской системой ПВО Patriot .

    Напомним, издание The Wall Street Journal  сообщило, что киевский режим потерял первый из поставленных ему истребителей F-16.

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    29 августа 2024, 21:16 • Новости дня
    Появились кадры с пленным ВСУ, единственным выжившим при штурме ИК-11

    Tекст: Денис Тельманов

    В сети публиковано видео с пленным бойцом ВСУ, участвовавшим в штурме колонии в Малой Локне, которую героически обороняли бойцы ВС России.

    Юрий Радченко – солдат 95-й аэромобильной штурмовой бригады. Был насильно мобилизован в мае 2024 года. После трехмесячного обучения его подразделение отправили на границу с Россией.

    «По прибытии в Курскую область построили и приказали идти на штурм. В противном случае нам угрожали расстрелом», – рассказывает он, передает «Российская газета».

    Он добавил, что его подразделение «под угрозой смерти» пошло на штурм.

    «Все мои товарищи погибли. Я был ранен и сдался в плен», – пояснил пленный.

    Напомним, бойцы 30 мотострелкового полка 72 дивизии 44 армейского корпуса превратили здание ИК-11 в настоящую крепость.

    Персонал и заключенные колонии были предварительно эвакуированы. Мотострелки несколько дней бились с превосходящими силами противника.

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    30 августа 2024, 19:16 • Видео
    Сербия предпочла французское русскому

    В рамках визита президента Франции Эммануэля Макрона в Сербию была подтверждена сделка о покупке сербами 12 истребителей Rafale, хотя ранее в Белграде планировали купить российские Миг-29. Президент Сербии Александр Вучич уже ответит обиженным на то, что сделка не была заключена с россиянами или китайцами. Но кто должен обижаться на самом деле?

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    30 августа 2024, 10:33 • Новости дня
    После крушения F-16 на Украине разгорелся скандал

    «Страна.ua»: После крушения F-16 на Украине разгорелся скандал

    После крушения F-16 на Украине разгорелся скандал
    @ Ukrainian Presidency/Reuters

    Tекст: Александра Юдина

    На Украине разгорелся политический скандал после того, как депутат Рады Марьяна Безуглая сообщила о крушении переданного ВСУ истребителя F-16, сбитого дружественным огнем, пишет «Страна.ua».

    Так, экс-спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат призвал правоохранительные органы возбудить уголовное дело в отношении депутата «за разглашение заведомо ложной информации», передает РИА «Новости».

    Игнат добавил, что подобные заявления наносят серьезный ущерб моральному духу украинских военнослужащих.

    Ранее Безуглая сообщила, что F-16 сбили по ошибке украинцы американской системой ПВО Patriot .

    В МИД России уничтожение на Украине самолета F-16, якобы случайно произошедшее с использованием системы Patriot, назвали достойным началом для американского «чудо-оружия» в руках «бедуинов».

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    30 августа 2024, 00:45 • Новости дня
    Вагенкнехт облили краской во время предвыборного выступления в Германии

    Welt : Напавший в Германии на Сару Вагенкнехт мужчина выкрикивал украинские лозунги

    Вагенкнехт облили краской во время предвыборного выступления в Германии
    @ Martin Schutt/DPA/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Известного немецкого политика лидера партии «Союз Сары Вагенкнехт» Сару Вагенкнехт облили краской во время её публичного выступления в Эрфурте. Нападавший кричал лозунги или на украинском, или на русском языке, сообщил телеканал Welt.

    По данным телеканала, в конце выступления к сцене подошел мужчина и плеснул краской в лицо Вагенкнехт, нападавшего тут же задержали и увели его в наручниках, передает РИА «Новости».

    Кандидат от ССВ Штеффен Квазебарт на выборах в Эрфурте сообщил, что Вагенкнехт не пострадала, а нападавший кричал что-то то «на украинском или на русском языке».

    Ранее Вагенкнехт взяла на себя ответственность за сокращение военной помощи Украине.

    Коментарии (18)
    29 августа 2024, 21:56 • Новости дня
    ВСУ допустили уничтожение «лучшего украинского пилота на F-16» своей ПВО
    ВСУ допустили уничтожение «лучшего украинского пилота на F-16» своей ПВО
    @ REUTERS

    Tекст: Кристина Цыцура

    F-16 ВВС ВСУ мог быть сбит «дружеским огнем» собственной ПВО. Такую версию рассматривает Генштаб Украины. В Раде уточняют – американский истребитель был поражен комплексом комплексом Patriot.

    Предположительно, причиной уничтожения самолета могла стать работа системы противовоздушной обороны Украины. Об этом в ВС страны заявили американским журналистам, пишет украинское издание «Страна».

    «При заходе на следующую цель с одним из самолетов была потеряна связь. Как выяснилось позже, самолет потерпел крушение, летчик погиб», – говорится в заявлении Генштаба Украины. Сейчас выяснением причин аварии занимается специальная комиссия МОУ, работающая в районе падения самолета.

    «Тем временем в Воздушных силах сообщили на правах анонимности «Голосу Америки» (включено в реестр СМИ-иноагентов – прим. ВЗГЛЯД), что сейчас расследуются разные версии катастрофы, включая «дружеский огонь» украинской ПВО, техническую неисправность и ошибку пилота», – пишет издание.

    В то же время депутат Рады Марьяна Безуглая со ссылкой на собственные источники заявила, что истребитель F-16 был сбит комплексом Patriot  «из-за дискоординации между подразделениями». При этом в докладах указано, что пилот не справился с управлением, отметила она.

    Ранее Воздушные силы Украины официально подтвердили гибель летчика Алексея Меся при крушении истребителя F-16. В США назвали погибшего украинского летчика F-16 «лучшим пилотом».

    Коментарии (23)
    30 августа 2024, 11:10 • Новости дня
    ФСБ задержала воевавших за ВСУ колумбийских наемников
    ФСБ задержала воевавших за ВСУ колумбийских наемников
    @ кадр из видео

    Tекст: Александра Юдина

    Федеральная служба безопасности России задержала двух граждан Колумбии, которые принимали участие в боевых действиях на стороне ВСУ в качестве наемников.

    По данным Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ, задержаны два гражданина Колумбии Медина Аранда Хосе Арона и Анте Александр, в ходе обысков у задержанных были обнаружены вещественные доказательства их участия в конфликте, передает ТАСС.

    Среди них военная форма украинского образца со знаками различия батальона «Карпатская Сечь», а также документы, подтверждающие их нахождение на территории Украины.


    Следственное управление ФСБ возбудило уголовные дела в отношении задержанных по статье об участии наемника в вооруженном конфликте. Максимальное наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.

    Газета ВЗГЛЯД писала о наемниках из мексиканских картелей в рядах ВСУ.

    Коментарии (20)
    30 августа 2024, 12:08 • Новости дня
    Экс-футболист «Локомотива» призвал ВСУ уничтожать жителей Курской области
    Экс-футболист «Локомотива» призвал ВСУ уничтожать жителей Курской области
    @ Dmitry Golubovich/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Родившийся в Хабаровске экс-футболист московского «Локомотива» и сборной Украины Александр Алиев записал видеообращение с призывом ВСУ уничтожать мирное население в Курской области.

    На видео 39-летний Алиев обратился к украинским военным с призывом «убивать эту нечисть», передает РБК.

    Ранее в силовых структурах рассказали, что боевики ВСУ в приграничных районах Курской области намеренно расстреливают гражданских, что является военным преступлением.

    До этого солдаты ВСУ расстреляли детей на мотоцикле в Курской области.

    Коментарии (18)
    30 августа 2024, 14:08 • Новости дня
    В Тбилиси припомнили Боррелю лживые тосты
    В Тбилиси припомнили Боррелю лживые тосты
    @ RONALD WITTEK/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель вводит в заблуждение европейскую общественность распространением недостоверных сведений о Грузии, заявил в пятницу первый вице-спикер парламента от правящей «Грузинской мечты» Георгий Вольский, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Комментируя заявление Борреля о «чрезвычайной обеспокоенности траекторией отдаления Грузии от Евросоюза», которое тот сделал в Брюсселе на неформальном саммите глав МИД ЕС, Георгий Вольский предложил руководствоваться «международными рейтингами Грузии».

    «Боррель в своих заявлениях по Грузии непонятно почему предоставляет неверную информацию, – отметил первый вице-спикер. – Он много раз был здесь, поднимал тосты о любви к Грузии, а сейчас изменил позицию, и это очень плохо».

    По его словам, «Боррель предоставляет неверную информацию европейской и грузинской общественности».

    «Нет ни одного рейтинга, по политическим или экономическим аспектам, по правам человека или правовой системе, которые не говорили бы, что Грузия опережает и ряд стран ЕС, и все страны-кандидаты. Боррель этим должен руководствоваться, а не эмоциями радикальной грузинской оппозиции», – заявил Вольский.

    Он также выразил недовольство словами Борреля об обсуждении «ответных мер по Грузии».

    «Это за что он нам угрожает? За то, что маленькая страна защищает себя от дестабилизации?» – задался Вольский вопросом.

    Запад недоволен тем, что Грузия, кандидат в Евросоюз с 2023 года, приняла закон «О прозрачности иностранного влияния».

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    30 августа 2024, 09:20 • Новости дня
    Мирошник: Российских солдат начинают кормить в плену ВСУ только перед визитом проверяющих

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Прошедшие украинский плен российские военные жалуются на жестокое обращение, их переставали избивать и начинали кормить только перед визитами проверяющих из ООН и Международного комитета Красного Креста (МККК), заявил посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

    По его словам, человек, который по обмену был возвращен в Россию, говорил ему: «Когда нас начинали кормить и переставали избивать, мы понимали, что примерно через неделю приедет проверка МККК, ООН или других иностранных наблюдателей. Как только они уезжали, нас начинали бить смертным боем, морить голодом и откровенно издеваться», передает РИА «Новости».

    Мирошник добавил, что российская сторона документирует все случаи жестокого обращения с российскими военными в украинском плену. Он отметил, что «с ребятами работают врачи и СК, через какое-то время эти подробности будут известны мировому сообществу». «Но только тому, которое будет слышать это. Потому что заказчик, как правило, о своем преступлении слушать не намерен», – заключил он.

    Ранее Россия вернула 115 попавших в плен на Курском направлении российских военных.

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    30 августа 2024, 13:40 • Новости дня
    Кремль оценил угрозу визиту Путина в связи с участием Монголии в МУС

    В Кремле заверили, что участие Монголии в МУС не создает угрозу для визита Путина

    Кремль оценил угрозу визиту Путина в связи с участием Монголии в МУС
    @ Guenter Fischer/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Кремль не переживает из-за участия Монголии в Международном уголовном суде (МУС), поскольку у Москвы с Улан-Батором «прекрасный диалог», сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Нет переживаний, у нас прекрасный диалог с нашими друзьями в Монголии», – передает ТАСС слова представителя Кремля.

    Песков заверил, что все аспекты официального визита Путина 3 сентября тщательно готовились.

    Ранее сообщалось, что Путин проведет официальный визит в Монголию по приглашению монгольского коллеги Ухнагийна Хурэлсуха, в ходе которого главы двух стран намерены обсудить перспективы развития двусторонних отношений «всеобъемлющего стратегического партнерства».

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    29 августа 2024, 22:31 • Новости дня
    Российские войска нанесли удар по иностранным наемникам в порту Одессы

    Подполье сообщило об ударе по порту в Одессе, где находились иностранные наемники

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска нанесли удар по порту в Одессе, где находились наемники, которые принимали и распределяли западную военную технику, ликвидированы более 20 «иностранных специалистов», заявил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, прилет был в Ильичевский порт в Одессе. Источники Лебедева сообщили, что удар был нанесен по зданию с «иностранными специалистами» ВСУ. Они отвечали за привозимую западную технику, передает РИА «Новости».

    Предположительно, ликвидированы более 20 иностранных наемников, около 50 человек пострадали. Четверых эвакуировали на улетевшем в сторону Румынии вертолете.

    Ранее «Искандер» уничтожил две РСЗО и немецкую РЛС в Сумской области.

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    30 августа 2024, 06:16 • Новости дня
    В Курской области замечены польские формирования в составе ВСУ

    Посол Мирошник: Польские формирования и другие наемники замечены в Курской области

    В Курской области замечены польские формирования в составе ВСУ
    @ Michal Fludra/ ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В Курской области замечены иностранные наемники, которые разговаривали на английском языке, с грузинским акцентом, а также польские формирования, заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

    Посол побывал в Курской области, где встретился с жителями, которые видели в регионе военных людей, говорящих на английском языке, с грузинском акцентом, польские формирования. Покидавшие свои дома местные жители сталкивались с боевиками на каких-то перекрестках, блокпостах, передает РИА «Новости».

    В то же время, местные жители, указывают на то, что люди из числа ВСУ, у которых осталось что-то человеческое, призывали людей уходить, потому что за ними шли поляки, «которые не пощадят».

    Мирошник рассказал, что Россия получила огромное количество данных о сожженных и разграбленных частных домах, целенаправленно уничтоженных хозяйственных построек. По его словам, ВСУ часто наносили удары по домам начиненными зажигательными боеприпасами беспилотниками.

    «Люди оттуда эвакуировались, но видимо из-за какой-то злости или звериной жестокости они расстреливали, сжигали дома», – заявил Мирошник.

    Посол добавил, что местные жители рассказали, что ВСУ в целом ряде деревень дома расстреливали в упор из БТР для развлечения.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как и когда ВСУ выгонят из Курской области.

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    30 августа 2024, 14:26 • Новости дня
    Рар указал на радикализацию общества в Германии после нападения на Вагенкнехт

    Политолог Рар указал на роль либеральных СМИ в нападении на Сару Вагенкнехт

    Рар указал на радикализацию общества в Германии после нападения на Вагенкнехт
    @ Martin Schutt/DPA/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    На Западе в последнее время участились случаи нападений на политиков. Сара Вагенкнехт стала очередной жертвой. Подобные случаи свидетельствуют о радикализации общества, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее лидера немецкой партии Вагенкнехт облили краской на предвыборном митинге.

    «Нападения на политиков в Германии, как и в целом на Западе, происходят довольно часто. Сара Вагенкнехт стала очередной жертвой атаки, которая, к счастью, оказалась несмертельной», – сказал германский политолог Александр Рар.

    По его мнению, нападение на немецкого политика нельзя сравнить с попыткой покушения на Дональда Трампа или Роберта Фицо. «Краску в Вагенкнехт бросил неизвестный 50-летний немец, который, судя по всему, симпатизирует Украине. Мужчину будут судить за хулиганство, он получит штраф», – отметил собеседник.

    Шансы Вагенкнехт победить на предстоящих выборах после инцидента возрастут, считает политолог. «В Германии, впрочем, как и по всей Европе, идет радикализация общества. Думаю, ситуация будет усугубляться», – прогнозирует Рар. Он указал на роль западных либеральных СМИ.

    «Нападения на политиков от «Зеленых» или СДПГ описываются местной прессой с возмущением. В материалах звучат требования жестко наказать злоумышленников. Однако в случае Вагенкнехт немецкие СМИ с меньшим порывом освещают инцидент, пытаясь таким образом не делать ей рекламы», – заключил Рар.

    Ранее известного немецкого политика Сару Вагенкнехт облили краской во время ее предвыборного митинга в Эрфурте. В конце ее 40-минутного выступления к сцене подошел мужчина и плеснул краской в лицо Вагенкнехт. Полицейские быстро повалили на землю нападавшего и увели его в наручниках.

    Представитель «Союза Сары Вагенкнехт» (ССВ) Штеффен Квазебарт сообщил, что политик не пострадала. По его словам, нападение «как-то связано с Украиной», а нападавший кричал что-то то ли на украинском, то ли на русском языке.

    Ранее Вагенкнехт взяла на себя ответственность за сокращение военной помощи Украине. Она отмечала, что хотя ее партия не находится у власти в Германии, она все равно может оказывать влияние на принятие решений в Бундестаге.

    Эрфурт – столица федеральной земли Тюрингия, в которой в воскресенье пройдут выборы в региональный парламент. ССВ по опросам занимает третье место с примерно 18% поддержки. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как выборы на территории бывшей ГДР могут повлиять на объемы помощи Берлина Украине.

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    30 августа 2024, 14:15 • Новости дня
    У детей судьи Верховного суда Татарстана нашли гражданство США

    У детей судьи Верховного суда Татарстана Юсупова нашли гражданство США

    У детей судьи Верховного суда Татарстана нашли гражданство США
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Дети судьи Верховного суда Татарстана Ризвана Юсупова оказались американскими гражданами, семья заявляла, что они рождены в Казани, пытаясь скрыть факт гражданства, пишут Telegram-каналы.

    Ризван и Эльвира Юсупова родили детей в Соединенных Штатах, но заявляли, что роды проходили на территории Татарстана, передает Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал Mash.

    Детей зарегистрировали через консульство, теперь судье Юсупову грозит лишение должности. Он сам отказался общаться со следствием и ожидает отставки. В отношении Эльвиры Юсуповой и их сына Гаяза за сокрытие информации о втором гражданстве заведено уголовное дело.

    Кроме того, старшая дочь судьи Наиля живет в Нидерландах.

    В Сети также опубликовали фотографии американского паспорта одного из сыновей Юсупова.

    В 2023 году украинское Минобороны подтверждало, что дети главы ведомства Рустема Умерова проживают в США.

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    30 августа 2024, 09:49 • Новости дня
    В Тбилиси заявили о пересечении Западом «красных линий»

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Генсек правящей «Грузинской мечты», мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил о пересечении «красных линий» в вопросе финансирования Западом перед выборами в парламент 26 октября оппозиции и неправительственных организаций, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «К сожалению, иностранные правительства открыто финансируют оппозицию, что является грубым вмешательством во внутренние дела Грузии, – сказал он журналистам. – На это обязательно последует реагирование».

    «Пересечены «красные линии», – отметил он.

    Каха Каладзе также сказал, что «не видит разницы между оппозиционными партиями и поддерживающими их НПО».

    «В современном мире надо знать, что происходит в реальности, какие страны конкретно сотрудничают с грузинской оппозицией и НПО, включаясь в предвыборную кампанию», - заявил мэр Тбилиси.

    По его словам, «задача управляемой извне оппозиции состоит в том, чтобы использовать Грузию в проведении тех или иных интересов конкретными государствами».

    Ранее руководитель Антикоррупционного бюро Ражден Купрашвили заявил о фактах непрозрачного иностранного финансирования оппозиционных партий в Грузии перед выборами в парламент 26 октября.

    «Большая часть политических партий полностью или частично не обнародуют финансовые поступления, их предвыборные кампании могут финансироваться иностранными донорами», – сказал он.

    Ражден Купрашвили отметил, что финансы могут поступать к связанным с этими партиями НПО.

    «Такие схемы поступления средств из-за рубежа представляют собой опасность для справедливого процесса выборов», – заявил он.

    Глава Антикоррупционного бюро сообщил о проведении в Грузии оппозицией «Фестиваля демократии» при поддержки Института партий и демократий Дании и отметил, что по этому поводу «ведется процесс сбора доказательств».

    Также он призвал международные миссии по наблюдению, включая американские Национально-демократический и Международный Республиканский институты, «обнародовать информации о грантах».

    По его словам, международные наблюдатели «должны быть нейтральными и объективными, а финансируемые ими мероприятия не должны проводиться в поддержку политических партий».

    Иностранное вмешательство в выборы в Грузии запрещено по закону.

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