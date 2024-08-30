В Москве представили новую линейку единых учебников по истории для 5-9 классов

Tекст: Кристина Цыцура

«Учебники по истории пройдут федеральную экспертизу, после чего мы передадим их для оценки и анализа опытным педагогам-практикам в школах страны. С учетом обратной связи от регионов они будут доработаны и включены в федеральный перечень уже к декабрю. Рассчитываем, что обучение по новым учебникам начнется во всех школах страны с 1 сентября 2025 года. Отмечу, что государственные учебники будут в четыре раза дешевле и при этом долговечнее за счет твердого переплета», – заявил Кравцовна прошедшей в ТАСС пресс-конференции, посвященной презентации новой линейки единых учебников по истории для 5-9 классов и учреждений среднего профессионального образования (СПО).

Помощник президента, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский отметил, что в создании учебников принимали участие почти 50 ученых, которые подготовили 16 томов учебников – 13 томов – для школы с 5-го по 11-й класс, еще три тома учебников – для среднего профессионального образования. «Конечно, мы работали на имеющейся базе, но много написано заново, много текстов доработано. Самое главное – предложен совершенно иной концептуальный подход. Новый учебник – открытый, современный. Он интегрирует отечественную историю во всеобщую. Мы бы хотели, чтобы учебник читался легко, чтобы родителям было интересно изучать его вместе с детьми», – рассказал Мединский.

Он добавил, что в ученике много интересных фактов, QR-кодов со ссылками на дополнительные источники, фильмы и лекции, сайты музеев, архивов, библиотек. «Хотел бы еще особо отметить отдельный проект, подготовленный Российским военно-историческим обществом совместно с Министерством просвещения – это раздел «Учителю и ученику» на портале История.РФ. На ресурсе выложено огромное количество дополнительных источников исторического знания: статей, лекций, подборок документов, документальных фильмов. Это сделано для того, чтобы учебник был «окном» в мир истории», – рассказал помощник президента.

Генеральный директор издательства «Просвещение» Наталья Третьяк сообщила, что тираж новых учебников составит 16 млн экземпляров, в них будет более 2 тыс. рисунков и 100 исторических карт.



С 1 сентября 2023 года в российских школах используют новые учебники по истории для 10-11 классов. Издание состоит из четырех книг: История России (10-й класс), Всеобщая история (10-й класс), История России (11-й класс) и Всеобщая история (11-й класс). Создание новых учебников по истории, по словам президента России Владимира Путина, было обусловлено обилием различных версий, в том числе с историческими искажениями.

