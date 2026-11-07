Сталин выступил со странной идеей – 7 ноября 1941 года, в день годовщины революции, провести на Красной площади военный парад. Какой парад? Враг под Москвой. В городе паника. Войска нужны на фронтах. Да и сроки нереальные. Но Сталин настоял.0 комментариев
Умерла народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина
Народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина скончалась, сообщила ее дочь.
Народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина ушла из жизни, сообщила дочь актрисы.
«Умерла моя мама, рБ Лидия. Прошу молитв Ваших, милые, добрые люди!» – написала Мария Шукшина.
Артистка появилась на свет 25 сентября 1938 года в Ленинграде.
В 1964 году окончила ВГИК (ныне Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова), мастерскую Сергея Герасимова и Тамары Макаровой.
Дебютной работой стала лента «Два капитана» 1955 года, а первую главную роль актриса исполнила в мелодраме «Сверстницы».
Настоящий успех пришел к Федосеевой-Шукшиной благодаря фильмам ее мужа, режиссера и писателя Василия Шукшина. В лентах «Печки-лавочки» и «Калина красная» она воплотила образы простых и искренних русских женщин.
После смерти супруга в 1974 году актриса добавила его фамилию к своей.
В творческом багаже артистки около 100 киноролей, в том числе в исторических картинах «Юность Петра» и «Виват, гардемарины», а также в многочисленных экранизациях произведений классической литературы.
В 1984 году она стала народной артисткой РСФСР, а в 1998 году была удостоена ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду семья сообщила о тяжелом состоянии Лидии Федосеевой-Шукшиной в реанимации.
В понедельник Лидия Федосеева-Шукшина находилась на искусственной вентиляции легких.
Ранее актрису признали неизлечимо больной с присвоением паллиативного статуса.