По логике противников от России давно должно было ничего не остаться. А она по-прежнему стоит, раз за разом возрождаясь из самых страшных катастроф. И нет другого ответа на вопрос, как России это удается – кроме простого: благодаря единству народа.5 комментариев
Кушнер назвал целью переговоров создание архитектуры безопасности
Кушнер: США работают над устойчивым мирным соглашением по Украине
Зять президента США Джаред Кушнер заявил, что Вашингтон при участии всех сторон разрабатывает путь к прочному мирному соглашению по украинскому конфликту.
Кушнер заявил, что, по указанию президента США, переговорщики прилагают все усилия, работая со всеми сторонами, чтобы найти путь к прочной мирной сделке.
«Наш фокус направлен не только на завершение этой ужасной войны, но и на более широкую архитектуру безопасности, необходимую для того, чтобы, когда боевые действия прекратятся, они никогда не возобновились», – написал он в соцсети X.
Кушнер отметил конструктивное участие главы киевского режима Владимира Зеленского и его команды в поиске решения.
К посту Кушнер сделал репост сообщения Зеленского о полуторачасовом разговоре с ним и Стивеном Уиткоффом в преддверии трехстороннего формата переговоров.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Зеленский отказался от телефонных переговоров с Россией по урегулированию конфликта на Украине. В субботу президент США сообщил о приближении украинского конфликта к урегулированию.
Песков подтвердил проведение переговоров российской, американской и украинской делегаций 10 и 11 ноября.