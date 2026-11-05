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    «Синее цунами» размоет внешнюю политику США
    Путин назвал единство народов несущей конструкцией суверенитета России
    Вице-премьер Баварии Айвангер найден мертвым в отеле Берлина
    Познер объяснил победу демократов в США
    Еврокомиссия констатировала провал антикоррупционных реформ на Украине
    Путин пригласил детей героев СВО на чаепитие в Кремль
    МИД обвинил Канаду в нарушении Олимпийской хартии из-за недопуска хоккеистов
    Песков: Повестка возможной встречи Путина, Си Цзиньпина и Трампа согласовывается
    Потомок Бисмарка призвал Германию оставаться другом России
    Мнения
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Народное единство – это не результат, а процесс

    По логике противников от России давно должно было ничего не остаться. А она по-прежнему стоит, раз за разом возрождаясь из самых страшных катастроф. И нет другого ответа на вопрос, как России это удается – кроме простого: благодаря единству народа.

    5 комментариев
    Василий Авченко Василий Авченко Восточный сосед, которого мы не знаем

    В России бытуют полярные мнения по поводу отношений с КНР. Оптимисты идеализируют эти отношения, алармисты убеждены, что коварный Китай хочет захватить Дальний Восток и выпить Байкал. В Китае ситуация не лучше.

    13 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Аэростаты снова стали целью для ПВО

    Аэростаты возвращаются на поле боя, причем не в качестве заградителей или устройств для подъема антенн, а в качестве наступательного вооружения.

    5 комментариев
    5 ноября 2026, 01:15 • Новости дня

    Кушнер назвал целью переговоров создание архитектуры безопасности

    Кушнер: США работают над устойчивым мирным соглашением по Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    Зять президента США Джаред Кушнер заявил, что Вашингтон при участии всех сторон разрабатывает путь к прочному мирному соглашению по украинскому конфликту.

    Кушнер заявил, что, по указанию президента США, переговорщики прилагают все усилия, работая со всеми сторонами, чтобы найти путь к прочной мирной сделке.

    «Наш фокус направлен не только на завершение этой ужасной войны, но и на более широкую архитектуру безопасности, необходимую для того, чтобы, когда боевые действия прекратятся, они никогда не возобновились», – написал он в соцсети X.

    Кушнер отметил конструктивное участие главы киевского режима Владимира Зеленского и его команды в поиске решения.

    К посту Кушнер сделал репост сообщения Зеленского о полуторачасовом разговоре с ним и Стивеном Уиткоффом в преддверии трехстороннего формата переговоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Зеленский отказался от телефонных переговоров с Россией по урегулированию конфликта на Украине. В субботу президент США сообщил о приближении украинского конфликта к урегулированию.

    Песков подтвердил проведение переговоров российской, американской и украинской делегаций 10 и 11 ноября.

    4 ноября 2026, 17:40 • Новости дня
    Познер объяснил победу демократов в США

    Познер объяснил победу демократов в США недовольством Трампом

    Познер объяснил победу демократов в США
    @ Павел Кашаев/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Телеведущий Владимир Познер назвал победу демократов на промежуточных выборах в Конгресс США очевидной и связал ее с недовольством избирателей президентом Дональдом Трампом.

    Телеведущий Владимир Познер в беседе с Daily Storm прокомментировал предварительные итоги выборов в Конгресс США, где, по предварительным данным, побеждают демократы.

    «Они отыграли и Палату представителей, и Сенат, причем с большим преимуществом, и штаты, которые в течение многих десятилетий голосовали только за республиканцев. То, что мы увидели, – это недовольство Трампом», – заявил Познер. 

    Телеведущий допустил, что демократы могут начать проверку родственников главы государства на предмет коррупции. При этом он счел маловероятным импичмент американского лидера или резкое изменение курса отношений Вашингтона и Москвы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент США Дональд Трамп согласился признать результаты промежуточных выборов.

    Представители Демократической партии заявили о намерении провести расследования в отношении администрации Трампа. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил надежду на продолжение миротворческих усилий Трампа.

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    4 ноября 2026, 12:27 • Новости дня
    Глава «Србиягаза» объяснил возвращение летевшего в Москву самолета

    Самолет с главой «Србиягаза» вернули в Белград по пути на переговоры в Россию

    Глава «Србиягаза» объяснил возвращение летевшего в Москву самолета
    @ Михаил Климентьев/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Генеральный директор сербской госкомпании «Србиягаз» Душан Баятович заявил, что летел в Россию на переговоры по газовому контракту, когда самолет авиакомпании Air Serbia пришлось вернуть в Белград для дополнительной проверки безопасности.

    Гендиректор госкомпании «Србиягаз» Душан Баятович сообщил, что летел на переговоры в Москву по продлению газового контракта, когда самолет авиакомпании Air Serbia пришлось вернуть в Белград для проведения дополнительной проверки безопасности, передает РИА «Новости».

    «Вы все знаете, чем я занимаюсь, я – директор «Србиягаза». Мы долго занимались выборами, но идет зима, и нам потребуются дополнительные объемы, и нужно договориться о гибкости поставок и по оплате. Потому что ситуация с Alta banka прервала каналы оплаты между россиянами и нами, мы платим в основном через западные банки-корреспонденты, и это главная причина моей поездки, а зачем ехали господа Вулин и Попович, не знаю», – заявил Баятович.

    Он добавил, что вместе с ним на борту находились бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин и министр без портфеля Ненад Попович. По данным сервиса Flightradar24, после возвращения самолет вновь вылетел из Белграда и утром в среду приземлился в аэропорту Шереметьево.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду самолет Air Serbia вернулся в аэропорт вылета из-за необходимости проверки одного из пассажиров.

    Позже выяснилось, что на борту развернутого на пути в Москву рейса оказались три политика из лагеря экс-президента Сербии Александра Вучича.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    4 ноября 2026, 17:43 • Новости дня
    Избитого в тайной тюрьме под Киевом подростка внесли в базу «Миротворца»

    Избитый в тайной тюрьме под Киевом подросток внесен в базу «Миротворца»

    Избитого в тайной тюрьме под Киевом подростка внесли в базу «Миротворца»
    @ соцсети

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Избитый в тайной тюрьме в Петропавловской Борщаговке под Киевом 14-летний Алексей Пекур попал в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец».

    Создатели сайта обвиняют подростка в «действиях, направленных на подрыв обороноспособности Украины», передает ТАСС.

    Утверждается, что Пекур «принимал активное участие в нападении на военнослужащих нацгвардии» у места расположения тайной тюрьмы. В базу также внесли членов его семьи якобы за «неисполнение родительских обязанностей».

    Ранее в «Миротворец» были внесены и другие участники инцидента в Петропавловской Борщаговке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в неофициальной тюрьме нацгвардии в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом обнаружили избитого 14-летнего подростка.

    В среду украинского медика Валентину Молодую задержали после раскрытия правды о пыточной тюрьме под Киевом. Ее также внесли в базу экстремистского сайта.

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    4 ноября 2026, 16:33 • Новости дня
    Британия извинилась перед украинскими детьми за предложение учить русский язык

    The Guardian: Лондон извинился перед украинскими детьми за уроки русского языка

    Британия извинилась перед украинскими детьми за предложение учить русский язык
    @ Martyn Wheatley /i-Images/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Власти Великобритании принесли извинения украинским детям-беженцам, которым предлагали изучать русский язык для сдачи выпускных экзаменов.

    Власти Великобритании принесли извинения украинским детям-беженцам, которым предлагали изучать русский язык для сдачи выпускных экзаменов, передает ТАСС со ссылкой на The Guardian.

    «Очень многим ученикам пришлось изучать русский язык. Мне искренне жаль, что они оказались в таком положении», – заявила заместитель министра образования Великобритании Джорджия Гулд.

    Британское министерство образования выделило грант в размере 340 тыс. фунтов стерлингов (460 тыс. долларов) на разработку экзамена по украинскому языку в рамках программы получения аттестата о среднем образовании GCSE.

    Подготовку программы планируют завершить к 2028 году. Ожидается, что возможность сдавать экзамен на родном языке появится у украинских детей в Англии в 2029 году, при этом будут оцениваться навыки речи, чтения и письма.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу бывший посол Великобритании в Узбекистане Крейг Мюррей раскритиковал планы украинских властей ввести запрет на культурную продукцию на русском языке.

    В сентябре украинский языковой омбудсмен Елена Ивановская пригрозила штрафовать родителей школьников за использование русского языка в чатах с учителями.

    В марте посольство России в Лондоне заявило о распространении британскими СМИ необоснованных данных об украинских детях.

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    4 ноября 2026, 19:18 • Новости дня
    Задержанная у пыточной под Киевом врач входила в топ-100 медиков Украины

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Медик Валентина Молодая, одной из первых прибывшая к дому с тайной тюрьмой в Киевской области, входила в сотню лучших врачей Украины.

    Врач Валентина Молодая, оказавшаяся у дома в Петропавловской Борщаговке, где в подвале удерживали людей, была признана одним из лучших специалистов в стране, передает РИА «Новости».

    В 2025 году медик опубликовала в своих социальных сетях видео с церемонии награждения 100 лучших врачей Украины. На записи ведущий представляет ее как хирурга, дерматовенеролога и врача высшей категории. На ее страницах также размещено множество видеороликов с пластическими операциями.

    Украинские издания сообщили, что Молодую после задержания поместили под арест, сообщает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник украинский сайт «Миротворец» внес в свою базу данных приехавшую к этому дому женщину-медика.

    Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело о превышении полномочий после незаконного удержания людей.

    В понедельник создание неофициальной тюрьмы для военных в подвале объяснили действиями первого корпуса национальной гвардии «Азов» (запрещенная в России террористическая организация).

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    4 ноября 2026, 21:27 • Новости дня
    Потомок Бисмарка объяснил цитату предка о дружбе с Россией

    Потомок Бисмарка объяснил слова своего предка о дружбе с Россией

    Tекст: Вера Басилая

    Руководитель российско-германского форума «Бисмарк-диалог» Александр фон Бисмарк заявил, что слова его предка о дружбе между Россией и Германией имеют символическое значение.

    «Я думаю, что эта фраза, которая известна как в России, так и в Германии, имеет символическое значение, поскольку она свидетельствует о том, как просто на самом деле можно работать друг с другом», – приводят слова фон Бисмарка «Известия».

    Так он прокомментировал слова первого канцлера Германской империи Отто фон Бисмарка, что если Россия и Германия будут дружить, то в Европе будет мир.

    Потомок Бисмарка отметил, что для восстановления отношений Москвы и Берлина необходимо вернуться к личному общению. По его словам, личные встречи и готовность к диалогу являются ключевым условием для выхода из нынешней ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин вручил Александру фон Бисмарку медаль Пушкина.

    Потомок Бисмарка заявил о необходимости Германии и России быть друзьями.

    В понедельник фракция «Альтернатива для Германии» в бундестаге потребовала остановить поддержку Украины и нормализовать отношения с Россией.

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    4 ноября 2026, 18:06 • Новости дня
    Путин: Россия никому никогда не угрожала и не угрожает

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград в Кремле заявил, что Россия никому не угрожает и стремится к сотрудничеству с другими странами.

    «Сейчас очень важно, чтобы во многих, в том числе и не только в тех странах, которые вы представляете, люди увидели, на политическом уровне люди увидели, что, во-первых, Россия никому никогда не угрожала и не угрожает. Во-вторых, мы стремимся к сотрудничеству», – цитирует Путина РИА «Новости».

    Президент также поблагодарил иностранных представителей за развитие отношений между странами и народами, передает ТАСС.

    «Взаимодействие в сфере культуры, образования, гуманитарных сферах в самом широком смысле этого слова, в бизнесе в том числе – это все создает благоприятную почву, основу для развития отношений на политическом уровне и в сфере безопасности», – подчеркнул президент.

    «Мы стремимся к сотрудничеству, а те, кто пока не готов, пользуясь вашим примером и пользуясь примерами других наших друзей во многих странах мира, все-таки сделают правильные выводы и скорректируют свое отношение, не будут стремиться к конфронтации, а будут стремиться к сотрудничеству с Россией. Мы к этому готовы», – добавил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Путин отметил роль проректора Российско-армянского университета Паркева Аветисяна в укреплении научно-образовательного сотрудничества между Москвой и Ереваном.

    Президент России Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград заявил, что в настоящее время идет сложный процесс формирования более справедливого многополярного мира.

    После окончания церемонии вручения государственных наград в Кремле Путин провел неформальную беседу с лауреатами.

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    4 ноября 2026, 16:13 • Новости дня
    Путин выразил уверенность в достижении Россией поставленных целей

    Путин: Россия обязательно достигнет поставленных целей

    Путин выразил уверенность в достижении Россией поставленных целей
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии международной недели «Народы России» выразил уверенность, что страна обязательно достигнет поставленных целей.

    «Мощный, всепобеждающий дух единства народов России передается из поколения в поколение. Мы и сейчас стоим плечом к плечу и уверены, что обязательно достигнем поставленных целей», – цитирует Путина ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин поздравил россиян с Днем народного единства.

    В среду президент Владимир Путин назвал сплоченность народов ключевой в судьбе страны.

    Во вторник Путин указал на укрепляющее народы России культурное многообразие.

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    4 ноября 2026, 20:17 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили 46 дронов над 13 регионами России

    Tекст: Вера Басилая

    Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за день уничтожили 46 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями 13 регионов России, сообщило Минобороны.

    Дроны были сбиты с 8:00 мск до 20:00 мск над Белгородской, Брянской, Курской, Самарской, Саратовской, Свердловской, Тюменской, Ульяновской областями, Московским регионом, Пермским краем, Башкирией, Крымом и Татарстаном, сообщает Минобороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил об отражении атаки беспилотников на регион.

    Губернатор Рязанской области Павел Малков заявил об уничтожении десяти беспилотников и одном пострадавшем в Рязани.

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    4 ноября 2026, 15:03 • Новости дня
    Дом с тайной тюрьмой под Киевом принадлежал замешанному в коррупции Sense Bank
    Дом с тайной тюрьмой под Киевом принадлежал замешанному в коррупции Sense Bank
    @ Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Дом с тайной тюрьмой в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом, в котором удерживались мобилизованные и сбежавшие в самоволку военные, принадлежит государственному банку Sense Bank, сообщили украинские СМИ.

    Украинские СМИ сообщили, что здание в Петропавловской Борщаговке, где незаконно удерживали мобилизованных и дезертиров, выставлено на аукцион самим владельцем в лице государственного Sense Bank, передает ТАСС. Стартовая цена лота составляет более 14 млн гривен за дом площадью 611,1 кв. метра.

    Особняк находится в собственности финансовой организации с 2018 года. Сам Sense Bank фигурирует в расследованиях украинских антикоррупционных органов об отмывании денег. В незаконных схемах подозревают депутатов, менеджеров банка и чиновников офиса Владимира Зеленского, в том числе бывшего заместителя главы офиса Ирину Мудрую и директора по правовым вопросам Виктора Дубовика. Из-за скандала кабмин потребовал продать банк и инициировал увольнения.

    О тайной тюрьме в подвале частного дома стало известно 2 ноября. Вооруженная охрана отказалась пропускать врачей скорой помощи к 40 удерживаемым людям, а против возмущенных местных жителей, пытавшихся выломать ворота, применили слезоточивый газ. Врачам отдали четверых избитых мужчин только после широкой огласки инцидента.

    Позже в полиции заявили о размещении в здании бойцов Нацгвардии Украины. После начала массовых протестов у ворот особняка Нацгвардия разрешила отправить всех узников в медучреждения для проверки состояния здоровья.

    Первый корпус украинской национальной гвардии «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) создал неофициальную тюрьму для военных в подвале дома в селе под Киевом.

    Командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко признал наличие мобилизованных в подвале дома под Киевом.

    Во вторник посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник назвал бунт украинской общественности из-за существования тюрем ожидаемым событием.


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    4 ноября 2026, 16:31 • Новости дня
    Путин назвал главную цель Года единства народов России

    Путин: Укрепление объединяющих ценностей является целью Года единства народов

    Путин назвал главную цель Года единства народов России
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Главной целью Года единства народов России является укрепление ценностей, которые объединяют население, придают решимость и вселяют гордость за страну и ее историю, заявил президент Владимир Путин.

    Президент Владимир Путин на пленарном заседании международной недели «Народы России» раскрыл главную задачу Года единства народов России, передает РИА «Новости».

    «Его главная цель – это еще больше укрепить то, что нас объединяет, придает решимости, вселяет гордость за страну, за ее тысячелетнюю историю», – заявил глава государства.

    Международная неделя «Народы России» направлена на укрепление единства граждан и проводится со 2 по 8 ноября по всей стране в соответствии с указом президента. Координатором мероприятий выступает аппарат Совета безопасности России, а оператором назначен фонд «Росконгресс».

    Президент подчеркнул, что насыщенная программа международной недели основана прежде всего на богатстве традиций и культурного наследия многонационального народа России, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин напомнил о сплоченности людей разных национальностей как основе Дня народного единства.

    Владимир Путин заявил о русском народе и языке как основе государственности России.

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    4 ноября 2026, 15:07 • Новости дня
    Украинского медика задержали за раскрытие пыточной «Азова»

    Раскрывшую пыточную «Азова» под Киевом женщину задержали

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинского медика Валентину Молодую, которая помогла раскрыть правду о пыточной тюрьме под Киевом, задержали и внесли в базу сайта «Миротворец».

    У женщины, одной из первых приехавшей к пыточной тюрьме «Азова» (террористическая организация, запрещена в России) под Киевом, оказалась действующая лицензия Минздрава Украины на медицинскую практику и собственная клиника, передает RT.

    Выяснилось, что на кадрах, где медик умоляет полицейских впустить ее в здание, запечатлена Валентина Молодая. Ранее Буданов утверждал, что женщина не является врачом и купила форму. При этом она сама публиковала номер своей лицензии в социальных сетях несколько лет назад и имеет общественные награды, среди которых Международный орден королевы Анны и почетное звание «Рыцарь Отчизны».

    Дом, где украинские националисты устроили пыточную, принадлежит национализированному Sense Bank, взятие которого под контроль офиса Владимира Зеленского обсуждалось на «пленках Миндича». После разоблачения тюрьмы Молодую задержали и внесли в базу экстремистского ресурса «Миротворец», назвав «профессиональным провокатором».

    Напомним, частный дом под Киевом назвали неофициальной тюрьмой батальона «Азов».

    Покинувший Украину депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил об избиениях протестующих у этой тюрьмы.

    Неизвестные мужчины в штатском напали на участников акции протеста возле здания.

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    5 ноября 2026, 00:42 • Новости дня
    Гутерреш оставил без ответа вопросы Лаврова о провокации в Буче

    МИД: Гутерреш не ответил на вопросы Лаврова о провокации в Буче

    Гутерреш оставил без ответа вопросы Лаврова о провокации в Буче
    @ Natalia Shatokhina/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш не ответил на вопросы министра иностранных дел России Сергея Лаврова относительно провокации в Буче, заявил директор департамента международных организаций МИД Кирилл Логвинов.

    «В апреле министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров задал генеральному секретарю ООН Гутеррешу 12 конкретных вопросов, касающихся опубликованного в 2022 году доклада Управления Верховного комиссара ООН по правам человека. Ни на один из них ответа мы так и не получили», – заявил Логвинов в интервью ТАСС.

    В частности, российская сторона требовала пояснений о причинах заимствования статистических данных исключительно из украинских источников, а также о значительных расхождениях в данных по числу погибших.

    Логвинов отметил, что отказ Секретариата от взаимодействия объясняется «ангажированностью Гутерреша в контексте украинского кризиса».

    Дипломат напомнил, что в октябре Лавров направил Гутеррешу послание с призывом учесть информацию доклада Международного общественного трибунала во главе с членом Общественной палаты России Максимом Григорьевым и пересмотреть выводы УВКПЧ.

    «Если хотите, для нас это – вопрос принципа», – сказал Логвинов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Лавров передал Гутеррешу доклад о фальсификациях в Буче. Летом глава МИД заявил об уклонении руководства ООН от предоставления информации о перечне погибших во время инцидента.

    Постпред России при ООН Василий Небензя назвал неприемлемой формальную реакцию генсека на запросы российской стороны.

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    4 ноября 2026, 13:03 • Новости дня
    Силы ПВО за сутки сбили 972 беспилотника ВСУ
    Силы ПВО за сутки сбили 972 беспилотника ВСУ
    @ Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Средствами ПВО за минувшие сутки сбиты 972 беспилотника ВСУ, сообщили в Минобороны.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение используемым ВСУ объектам транспортной инфраструктуры, говорится в канале Max Минобороны.

    Кроме того, удары наносились по цехам производства и местам хранения наземных робототехнических комплексов и БПЛА, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153 районах.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 674 самолета, 284 вертолета, 279 618 беспилотников, 672 ЗРК, 31 518 танков и других бронемашин, 1 795 боевых машин РСЗО, 36 864 орудия полевой артиллерии и миномета, 76 348 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, минувшей ночью над Россией уничтожили 709 беспилотников.

    Во вторник Минобороны заявило об уничтожении 1265 беспилотников и четырех ракет «Нептун».

    В понедельник Министерство обороны отчиталось об уничтожении 658 беспилотников.

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    4 ноября 2026, 14:20 • Новости дня
    The Daily Mail: В Белом доме мрачная атмосфера после поражения республиканцев

    Tекст: Вера Басилая

    В Белом доме воцарилась мрачная атмосфера после потери Республиканской партией контроля над обеими палатами Конгресса США по итогам промежуточных выборов, сообщает The Daily Mail.

    «В резиденции царит очень, очень мрачная атмосфера», – заявил источник, добавив, что обстановка является гнетущей. К 23:00, когда стало очевидно поражение республиканцев, президент США Дональд Трамп «был в бешенстве» и «онемел от ярости», передает The Daily Mail.

    «Он смотрит Fox News, почти не произнося ни слова, и словно парализован молчанием», – сообщил источник, близкий к администрации президента.

    Отмечается, что сторонники Трампа начали покидать вечеринку в Восточном зале Белого дома в ночь подсчета голосов. К 22:00, после объявления победы демократов в Палате представителей, зал практически опустел.

    Сотрудники администрации возлагают ответственность за провал на госсекретаря Марко Рубио и главу Пентагона Пита Хегсета. Один из чиновников предположил, что Трамп обвинит Хегсета, связав поражение с войной с Ираном. Другой источник отметил, что «с Рубио покончено», добавив, что это может коснуться всех республиканцев, причастных к внешней политике Трампа.

    Промежуточные выборы в США прошли 3 ноября. По прогнозам Bloomberg, демократы получат большинство в Палате представителей (минимум 225 мест) и в Сенате (54 места).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду поражение республиканцев объяснили отказом Дональда Трампа публиковать документы по делу Джеффри Эпштейна.

    Во вторник Белый дом сообщил об осторожном оптимизме в день выборов.

    Представители Демократической партии США, одерживающей победу на промежуточных выборах в Конгресс, заявили о намерении провести расследования в отношении администрации президента Дональда Трампа.

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