Кушнер назвал целью переговоров создание архитектуры безопасности

Кушнер: США работают над устойчивым мирным соглашением по Украине

Tекст: Катерина Туманова

Кушнер заявил, что, по указанию президента США, переговорщики прилагают все усилия, работая со всеми сторонами, чтобы найти путь к прочной мирной сделке.

«Наш фокус направлен не только на завершение этой ужасной войны, но и на более широкую архитектуру безопасности, необходимую для того, чтобы, когда боевые действия прекратятся, они никогда не возобновились», – написал он в соцсети X.

Кушнер отметил конструктивное участие главы киевского режима Владимира Зеленского и его команды в поиске решения.

К посту Кушнер сделал репост сообщения Зеленского о полуторачасовом разговоре с ним и Стивеном Уиткоффом в преддверии трехстороннего формата переговоров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Зеленский отказался от телефонных переговоров с Россией по урегулированию конфликта на Украине. В субботу президент США сообщил о приближении украинского конфликта к урегулированию.

Песков подтвердил проведение переговоров российской, американской и украинской делегаций 10 и 11 ноября.