Сила военного зрения впервые за всю историю человечества стала соответствовать силе удара войск. А может быть, даже его превосходить. Именно поэтому 5 ноября, в День военного разведчика, хочется отметить: эта профессия стала ключевой для современной войны.0 комментариев
Песков: Обращения на прямую линию Путина обрабатываются «Народным фронтом»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Общероссийский «Народный фронт» обрабатывает несколько миллионов обращений, поступивших на прямую линию главы государства.
Общероссийский «Народный фронт» (ОНФ) совместно с руководством регионов, министерствами и муниципальными ведомствами занимается обработкой нескольких миллионов обращений на прямую линию президента, передает РИА «Новости».
«Эта работа систематизирована, она очень сложная, кропотливая, тем не менее ОНФ всегда относится к этому как к одному из главных приоритетов в своей работе», – заявил Песков.
Пресс-секретарь главы государства добавил, что подготовка к прямой линии уже ведется. Мероприятие должно состояться до конца года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин запланировал совещание с правительством о подготовке к программе «Итоги года».
В среду глава государства решил обсудить с кабинетом министров промежуточные итоги работы с обращениями граждан на прошлогоднюю прямую линию.
В прошлом месяце пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о совмещении прямой линии и большой пресс-конференции в текущем году.