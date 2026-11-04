Путин пообщался на Красной площади с детьми героев СВО

Путин пообщался с детьми героев СВО в День народного единства

Tекст: Вера Басилая

В День народного единства Путин провел краткую беседу с детьми героев спецоперации, представителями молодежных организаций и юными волонтерами. Общение состоялось после церемонии возложения цветов к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади, передает ТАСС.

Для участия в праздничных мероприятиях в Москву приехали представители различных регионов России, в том числе исторических территорий. Всего на площади собралось около 30 юных участников.

В самой церемонии возложения также принимали участие подопечные государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества», кадеты и представители религиозных конфессий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в Москве.

Владимир Путин запланировал вручить премии за вклад в укрепление единства российской нации.