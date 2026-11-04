По логике противников от России давно должно было ничего не остаться. А она по-прежнему стоит, раз за разом возрождаясь из самых страшных катастроф. И нет другого ответа на вопрос, как России это удается – кроме простого: благодаря единству народа.2 комментария
Путин пообщался на Красной площади с детьми героев СВО
Путин пообщался с детьми героев СВО в День народного единства
Президент Владимир Путин в День народного единства пообщался на Красной площади с детьми героев СВО, представителями молодежных организаций и волонтерами.
В День народного единства Путин провел краткую беседу с детьми героев спецоперации, представителями молодежных организаций и юными волонтерами. Общение состоялось после церемонии возложения цветов к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади, передает ТАСС.
Для участия в праздничных мероприятиях в Москву приехали представители различных регионов России, в том числе исторических территорий. Всего на площади собралось около 30 юных участников.
В самой церемонии возложения также принимали участие подопечные государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества», кадеты и представители религиозных конфессий.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в Москве.
Владимир Путин запланировал вручить премии за вклад в укрепление единства российской нации.