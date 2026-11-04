По логике противников от России давно должно было ничего не остаться. А она по-прежнему стоит, раз за разом возрождаясь из самых страшных катастроф. И нет другого ответа на вопрос, как России это удается – кроме простого: благодаря единству народа.2 комментария
Путин прибыл на международную неделю «Народы России» в Москве
Президент России Владимир Путин в День народного единства приехал на площадку проведения международной недели «Народы России» в Москве.
Президент Владимир Путин прибыл на площадку проведения международной недели «Народы России» в Москве. В среду состоится центральное мероприятие форума – пленарное заседание, передает РИА «Новости».
Глава государства ранее объявил 2026 год Годом единства народов России. В тематических мероприятиях уже приняли участие свыше 50 млн человек. Вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что по всей стране прошли тысячи встреч, среди которых Международный фестиваль молодежи, Всероссийский свадебный фестиваль «Россия. Соединяя сердца», марафон «Знание. Первые» и акция «Ночь в музее».
Накануне Дня народного единства президент подчеркнул важность продолжения тематических мероприятий после 31 декабря. Он поручил правительству и администрации президента представить предложения по продлению этой работы и определению новых форматов.
Международная неделя «Народы России» проводится ежегодно по указу президента. Координатором выступает аппарат Совета безопасности, а оператором – фонд «Росконгресс».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин пообщался с представителями религиозных конфессий на Красной площади в Москве.
Во вторник глава государства заявил об усилении народов России благодаря культурному многообразию и поздравил участников Совета по межнациональным отношениям с Днем народного единства.