Путин прибыл на международную неделю «Народы России» в Москве

Tекст: Тимур Шайдуллин

Президент Владимир Путин прибыл на площадку проведения международной недели «Народы России» в Москве. В среду состоится центральное мероприятие форума – пленарное заседание, передает РИА «Новости».

Глава государства ранее объявил 2026 год Годом единства народов России. В тематических мероприятиях уже приняли участие свыше 50 млн человек. Вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что по всей стране прошли тысячи встреч, среди которых Международный фестиваль молодежи, Всероссийский свадебный фестиваль «Россия. Соединяя сердца», марафон «Знание. Первые» и акция «Ночь в музее».

Накануне Дня народного единства президент подчеркнул важность продолжения тематических мероприятий после 31 декабря. Он поручил правительству и администрации президента представить предложения по продлению этой работы и определению новых форматов.

Международная неделя «Народы России» проводится ежегодно по указу президента. Координатором выступает аппарат Совета безопасности, а оператором – фонд «Росконгресс».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин пообщался с представителями религиозных конфессий на Красной площади в Москве.

Во вторник глава государства заявил об усилении народов России благодаря культурному многообразию и поздравил участников Совета по межнациональным отношениям с Днем народного единства.