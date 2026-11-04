  • Новость часаПутин: Россия никому никогда не угрожала и не угрожает
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    «Синее цунами» размоет внешнюю политику США
    Путин удивился участию мальчика в строительстве блиндажей в приграничье
    Мерц выдвинул условие приглашения Путина на G20
    В Анкаре задержали 34 россиянки по обвинению в нарушении морали
    Путин назвал главную цель Года единства народов России
    Путин: Россия обязательно достигнет поставленных целей
    Путин и патриарх Кирилл по-разному отреагировали на скульптуру главы РПЦ
    Избитого в тайной тюрьме под Киевом подростка внесли в базу «Миротворца»
    Британия извинилась перед украинскими детьми за предложение учить русский язык
    Мнения
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Народное единство – это не результат, а процесс

    По логике противников от России давно должно было ничего не остаться. А она по-прежнему стоит, раз за разом возрождаясь из самых страшных катастроф. И нет другого ответа на вопрос, как России это удается – кроме простого: благодаря единству народа.

    4 комментария
    Василий Авченко Василий Авченко Восточный сосед, которого мы не знаем

    В России бытуют полярные мнения по поводу отношений с КНР. Оптимисты идеализируют эти отношения, алармисты убеждены, что коварный Китай хочет захватить Дальний Восток и выпить Байкал. В Китае ситуация не лучше.

    13 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Аэростаты снова стали целью для ПВО

    Аэростаты возвращаются на поле боя, причем не в качестве заградителей или устройств для подъема антенн, а в качестве наступательного вооружения.

    5 комментариев
    4 ноября 2026, 17:45 • Новости дня

    Путин отметил вклад бизнесмена Чжоу Лицюня в привлечение бизнеса КНР в Россию

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин на церемонии вручения наград в Кремле подчеркнул успешную работу генерального директора китайской компании «Чэнтун» Чжоу Лицюня по привлечению бизнеса КНР в российскую экономику.

    Глава государства обратил внимание на развитие общественной дипломатии усилиями предпринимателя. «Успешную работу по привлечению китайского бизнеса в российскую экономику ведет господин Чжоу Лицюнь», – сказал Путин, передает ТАСС.

    Президент добавил, что бизнесмен также занимает пост вице-председателя Общества российско-китайской дружбы.

    Кроме того, российский лидер упомянул других лауреатов. Он отметил вклад руководителя казахстанского центра «Институт Евразийской политики» Максима Крамаренко в сохранение историко-культурного наследия и развитие партнерских отношений с Казахстаном.

    Путин также указал на деятельность председателя Координационного совета организаций российских соотечественников в Киргизии Зухры Шидаковой по продвижению культуры народов России.

    Отдельно президент выделил многолетний труд настоятеля Свято-Троицкого кафедрального собора в Торонто Владимира Мальченко, который помогает православным прихожанам сохранять связь с исторической родиной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду российский лидер вручил государственные награды и премию за вклад в укрепление единства нации.

    В тот же день президент Владимир Путин заявил о защите государственности страны российскими бойцами в зоне специальной военной операции и отметил последовательное развитие Приднестровья вопреки внешнему давлению.

    4 ноября 2026, 05:24 • Новости дня
    Мерц выдвинул Трампу условие приглашения Путина на G20

    Мерц потребовал пригласить Зеленского на G20 в случае участия Путина

    Мерц выдвинул Трампу условие приглашения Путина на G20
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Канцлер Германии Фридрих Мерц выдвинул условие президенту США Дональду Трампу, потребовав пригласить на саммит G20 Владимира Зеленского в случае участия российского лидера Владимира Путина.

    Мерц в ходе пресс-конференции в главой киевского режима Владимиром Зеленским заявил, что Европа обязана участвовать в обсуждениях по урегулированию на Украине, если Киев будет находиться за столом переговоров.

    «Если президент Трамп решит пригласить президента России, то Украина должна стать первой темой обсуждения. А если будет обсуждаться Украина, то за стол переговоров должен сесть президент Украины. В любом случае, с моей точки зрения, совершенно недопустимо, чтобы третьи страны обсуждали судьбу Украины, не привлекая к этому саму Украину», – заявил Мерц в ходе пресс-конференции, видео с которой опубликовано на YouTube-канале DRM News.

    Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что Вашингтон пригласил Путина на саммит G20 в Майами. Трамп отмечал, что был бы рад видеть российского коллегу. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва благодарна за приглашение и намерена его проработать.

    Россия остается полноправным участником G20. При этом Путин лично не участвовал в саммитах объединения с 2019 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США решил пригласить Зеленского на саммит G20 во Флориде. Лавров заявил, что Зеленский должен ехать в Москву, если хочет встречи с Путиным.

    В сентябре Захарова высмеяла противоречивые заявления европейских политиков о возможном участии Путина в саммите «Большой двадцатки».

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    4 ноября 2026, 06:34 • Новости дня
    ВС России пошли в наступление фронтом в 30 км в Запорожской области

    ВС России начали наступление под Запорожьем на фронте в 30 км

    ВС России пошли в наступление фронтом в 30 км в Запорожской области
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Военнослужащие ВС России начали наступление у Юрковки в Запорожской области на широком фронте около 30 км, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Наши бойцы действуют у Юрковки широким плацдармом – порядка 30 км. Следовательно, здесь у украинского командования появляется ряд проблем в том, чтобы сдержать натиск наших войск», – сообщил Марочко ТАСС.

    По его словам, попытки ВСУ провести контратаки в районе населенного пункта Орехов и Юрковки не принесли существенных результатов.

    «Те контратаки противника у Юрковки, которые они осуществляют, не имели существенных результатов. Замысел украинского командования не был достигнут. Более того, наши военнослужащие сейчас расширили зону контроля в районе Новопавловки, которая находится юго-восточнее от Юрковки», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре начштаба Герасимов заявил о продвижении войск в направлении Сум. Ударные дроны поразили технику ВСУ в 60 км от фронта в Запорожской области. Военные уничтожили пункт управления дронами ВСУ под Дружковкой.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    4 ноября 2026, 12:27 • Новости дня
    Глава «Србиягаза» объяснил возвращение летевшего в Москву самолета

    Самолет с главой «Србиягаза» вернули в Белград по пути на переговоры в Россию

    Глава «Србиягаза» объяснил возвращение летевшего в Москву самолета
    @ Михаил Климентьев/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Генеральный директор сербской госкомпании «Србиягаз» Душан Баятович заявил, что летел в Россию на переговоры по газовому контракту, когда самолет авиакомпании Air Serbia пришлось вернуть в Белград для дополнительной проверки безопасности.

    Гендиректор госкомпании «Србиягаз» Душан Баятович сообщил, что летел на переговоры в Москву по продлению газового контракта, когда самолет авиакомпании Air Serbia пришлось вернуть в Белград для проведения дополнительной проверки безопасности, передает РИА «Новости».

    «Вы все знаете, чем я занимаюсь, я – директор «Србиягаза». Мы долго занимались выборами, но идет зима, и нам потребуются дополнительные объемы, и нужно договориться о гибкости поставок и по оплате. Потому что ситуация с Alta banka прервала каналы оплаты между россиянами и нами, мы платим в основном через западные банки-корреспонденты, и это главная причина моей поездки, а зачем ехали господа Вулин и Попович, не знаю», – заявил Баятович.

    Он добавил, что вместе с ним на борту находились бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин и министр без портфеля Ненад Попович. По данным сервиса Flightradar24, после возвращения самолет вновь вылетел из Белграда и утром в среду приземлился в аэропорту Шереметьево.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду самолет Air Serbia вернулся в аэропорт вылета из-за необходимости проверки одного из пассажиров.

    Позже выяснилось, что на борту развернутого на пути в Москву рейса оказались три политика из лагеря экс-президента Сербии Александра Вучича.

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    4 ноября 2026, 07:15 • Новости дня
    Космонавт Прокопьев рассказал о самой стрессовой ситуации в космосе

    Космонавт Прокопьев назвал разгерметизацию корабля огромным стрессом

    Космонавт Прокопьев рассказал о самой стрессовой ситуации в космосе
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Герой России, космонавт Роскосмоса Сергей Прокопьев заявил, что испытал самый сильный стресс на орбите во время разгерметизации контура охлаждения космического корабля перед выходом в открытый космос.

    «Самая стрессовая ситуация была, когда мы готовились к выходу в открытый космос, и пришел сигнал о том, что наш корабль разгерметизирован на контур охлаждения», – рассказал Прокопьев ТАСС.

    По его словам, космонавты уже находились в скафандрах в вакууме со сброшенным воздухом. Выглянув в иллюминатор, они увидели разлетающиеся вокруг станции капли охлаждающей жидкости.

    «Дождь в космосе – это не каждый день увидишь, поэтому это было для нас достаточно необычно и очень стрессово», – признался космонавт.

    Прокопьев добавил, что решение нашлось моментально: выход в космос пришлось отменить, а экипажу предстояло вернуться в шлюз и разбираться в причинах происшествия изнутри станции.

    Сергей Прокопьев был зачислен в отряд космонавтов в 2012 году. За два полета он провел на орбите более 567 суток и совершил восемь выходов в открытый космос. В 2019 году ему присвоили звание Героя России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре НАСА сообщило о переносе запуска миссии Crew-13 из-за утечки в двигательной системе корабля Dragon. В июне в Роскосмосе заявили об отсутствии угроз экипажу и бортовым системам после обнаружения утечки на МКС. Специалисты в июне зафиксировали потерю давления в переходной камере российского сегмента станции.

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    4 ноября 2026, 15:28 • Новости дня
    Путин удивился участию мальчика в строительстве блиндажей в приграничье
    Путин удивился участию мальчика в строительстве блиндажей в приграничье
    @ Сергей Савостьянов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В ходе общения с волонтерами на Красной площади президент России Владимир Путин призвал восьмилетнего мальчика соблюдать меры безопасности при возведении блиндажей в Белгородской области.

    В День народного единства глава государства возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому. В церемонии также участвовали подопечные фонда «Защитники Отечества», кадеты, волонтеры и представители молодежных организаций, передает РИА «Новости».

    Восьмилетний активист «Народного фронта» Миша Калашников рассказал Путину, что вместе с родителями помогает строить блиндажи в Белгородской области.

    Президент удивился участию юного добровольца в такой работе.

    «Будь аккуратен. Работа требует особого внимания, соблюдения мер безопасности», – отметил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин пообщался на Красной площади с детьми героев СВО и волонтерами.

    Владимир Путин возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому в Москве.

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    4 ноября 2026, 16:39 • Новости дня
    Путин и патриарх Кирилл по-разному отреагировали на скульптуру главы РПЦ
    Путин и патриарх Кирилл по-разному отреагировали на скульптуру главы РПЦ
    @ Кристина Соловьёва/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл по-разному оценили скульптурное изображение предстоятеля Русской православной церкви, представленное на выставке в Манеже.

    «Красиво», – сказал глава государства, осматривая экспозицию. С оценкой Путина согласился митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов), передает РИА «Новости».

    Сам патриарх отреагировал на свою скульптуру с долей иронии: «Лучше, чем в жизни, конечно, на порядок».

    Выставка «Христианская традиция. Наши дни» открылась в среду и приурочена к наступающему 80-летию предстоятеля РПЦ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин во время посещения выставки «Христианская традиция. Наши дни» рассказал детям о врачебной деятельности святителя Луки.

    Также глава государства обратил внимание на слова мальчика Миши о лучшем дне в жизни и поставил свечку к иконе святых благоверных супругов князя Дмитрия Донского и преподобной Ефросинии Московской.

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    4 ноября 2026, 16:13 • Новости дня
    Путин выразил уверенность в достижении Россией поставленных целей

    Путин: Россия обязательно достигнет поставленных целей

    Путин выразил уверенность в достижении Россией поставленных целей
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии международной недели «Народы России» выразил уверенность, что страна обязательно достигнет поставленных целей.

    «Мощный, всепобеждающий дух единства народов России передается из поколения в поколение. Мы и сейчас стоим плечом к плечу и уверены, что обязательно достигнем поставленных целей», – цитирует Путина ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин поздравил россиян с Днем народного единства.

    В среду президент Владимир Путин назвал сплоченность народов ключевой в судьбе страны.

    Во вторник Путин указал на укрепляющее народы России культурное многообразие.

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    4 ноября 2026, 14:36 • Новости дня
    Путин пообщался на Красной площади с детьми героев СВО

    Путин пообщался с детьми героев СВО в День народного единства

    Путин пообщался на Красной площади с детьми героев СВО
    @ Юрий Кочетков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин в День народного единства пообщался на Красной площади с детьми героев СВО, представителями молодежных организаций и волонтерами.

    В День народного единства Путин провел краткую беседу с детьми героев спецоперации, представителями молодежных организаций и юными волонтерами. Общение состоялось после церемонии возложения цветов к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади, передает ТАСС.

    Для участия в праздничных мероприятиях в Москву приехали представители различных регионов России, в том числе исторических территорий. Всего на площади собралось около 30 юных участников.

    В самой церемонии возложения также принимали участие подопечные государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества», кадеты и представители религиозных конфессий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в Москве.

    Владимир Путин запланировал вручить премии за вклад в укрепление единства российской нации.

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    4 ноября 2026, 17:48 • Новости дня
    Путин вручил медаль Пушкина потомку Бисмарка

    Путин в День народного единства вручил медаль Пушкина потомку Бисмарка

    Путин вручил медаль Пушкина потомку Бисмарка
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин в День народного единства вручил медали Пушкина иностранцам – друзьям России, включая Александра фон Бисмарка – потомка первого канцлера Германской империи Отто фон Бисмарка.

    Президент России Владимир Путин в День народного единства вручил иностранцам – друзьям России медали Пушкина. В их числе оказался основатель российско-немецкого общественного проекта «Бисмарк-диалог» Александр фон Бисмарк, приходящийся потомком первому канцлеру Германской империи Отто фон Бисмарку, передает ТАСС.

    Медалями Пушкина также отмечены американка Каролина Гаспар Рамирес, руководящая Домом культуры «Мексика – Россия», и генеральный директор южнокорейской компании «Спейс нал» Ким Чжон А. Кроме того, награды удостоились почетный консул России в Гамбии Момоду Ламин Манга и министр научно-технологического развития и высшего образования Республики Сербской Драга Мастилович.

    В список награжденных вошел и председатель Синодальной исторической комиссии Белорусского экзархата Московского патриархата протоиерей Александр Романчук.

    Согласно статуту, медаль Пушкина вручается за значительные заслуги в сфере культуры и искусства, вклад в сохранение исторического наследия, сближение наций, а также за активную популяризацию российской литературы за рубежом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин вручил государственные награды и премию за вклад в укрепление единства российской нации.

    Президент Владимир Путин напомнил о роли сплоченности людей разных национальностей в прекращении смуты и восстановлении государственности.

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    4 ноября 2026, 15:09 • Новости дня
    Путин: Традиционные ценности объединяют всех россиян
    Путин: Традиционные ценности объединяют всех россиян
    @ Юрий Кочетков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин в ходе общения с религиозными деятелями на Красной площади заявил, что традиционные ценности объединяют всех граждан страны.

    Встреча состоялась у подножия монумента Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому. Архиепископ Армянской апостольской церкви Езрас обратился к Путину со словами благодарности за сохранение в стране христианских ценностей, передает ТАСС.

    «Вам спасибо за такую последовательную линию по поддержанию как раз этих самых ценностей, которые нас объединяют», – ответил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин пообщался с представителями религиозных конфессий на Красной площади в Москве.

    Российские религиозные лидеры поздравили граждан страны с Днем народного единства.

    Во вторник Владимир Путин назвал базовыми ценностями заботу о семье и Родине.

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    4 ноября 2026, 05:48 • Новости дня
    Суд заочно арестовал генерала ВСУ Баргилевича за преступления в Донбассе

    Суд арестовал генерала ВСУ Баргилевича за преступления в Донбассе

    Tекст: Катерина Туманова

    Суд в Москве вынес решение о заочном аресте генерал-лейтенанта Вооруженных сил Украины Анатолия Баргилевича по обвинению в применении запрещенных методов ведения войны.

    Генерал-лейтенант ВСУ Анатолий Баргилевич заочно арестован за применение запрещенных средств и методов ведения войны, пишет ТАСС.

    Мера пресечения избрана по части 1 статьи 356 УК РФ. Апелляционная инстанция признала арест законным и не стала отменять решение.

    По информации Следственного комитета России, фигурант дела участвовал в боевых операциях в Донбассе с апреля 2014 года, а в период с февраля 2024 года по март 2025-го планировал их проведение в должности начальника Генштаба ВСУ.

    Баргилевич отдавал приказы о применении оружия с высокими поражающими свойствами, что привело к массовой гибели и ранениям гражданского населения, в том числе детей. Ему предъявлено обвинение, подозреваемый объявлен в международный розыск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Следственный комитет установил причастность Баргилевича к организации преступлений против мирного населения. В 2025 году Владимир Зеленский снял генерала с должности главы Генштаба ВСУ.

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    4 ноября 2026, 05:15 • Новости дня
    Онищенко: Российские вакцины могут защитить от нового штамма свиного гриппа

    Онищенко подтвердил эффективность вакцин против свиного гриппа

    Tекст: Катерина Туманова

    Применяемые в России вакцины способны защитить граждан от нового штамма свиного гриппа, заявил эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

    Отечественные препараты эффективны против варианта вируса, который не присутствовал в стране в предыдущие годы, передает РИА «Новости».

    «Все идет пока в пределах прогнозируемых параметров, но прививаться надо. Тем более что этот штамм свиного гриппа входит в четырехвалентные вакцины, которыми мы прививаем», – сказал Онищенко.

    Эпидемиолог добавил, что рост заболеваемости гриппом в России соответствует прогнозам. По его словам, свиной грипп давно циркулирует в человеческой популяции, поэтому не произойдет ничего выходящего за рамки ожидаемого. Он призвал граждан не волноваться и ответственно относиться к здоровью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила об отсутствии у россиян защиты от циркулирующего штамма свиного гриппа. В  Роспотребнадзоре назвали оптимальным временем для прививки период с сентября по ноябрь. В октябре ведомство сообщило о росте заболеваемости гриппом в России.

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    4 ноября 2026, 06:57 • Новости дня
    Россияне назвали Лазарева и Гагарину лучшими певцами года

    ВЦИОМ: Лазарев и Гагарина стали лучшими исполнителями 2026 года

    Россияне назвали Лазарева и Гагарину лучшими певцами года
    @ Alexey Belkin/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    По результатам опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), лучшими отечественными исполнителями 2026 года стали певцы Сергей Лазарев и Полина Гагарина.

    В номинации «Певец 2026 года» первое место занял Сергей Лазарев, за которого проголосовали 20% опрошенных россиян, передает ВЦИОМ. Второе место досталось Басте с результатом 17%, а замкнул тройку лидеров Григорий Лепс (16%).

    Четвертую строчку разделили Ваня Дмитриенко и Денис Майданов, набравшие по 12% голосов. В десятку лучших певцов также вошли Дима Билан (11%), Стас Пьеха (9%), Akmal’ (9%), XOLIDAYBOY (7%) и Хабиб (5%).

    В этом году методика оценки артистов была обновлена: результаты формировались с учетом коммерческой активности исполнителей и откликов аудитории.

    В женском рейтинге лидерство удержала Полина Гагарина, которую назвали певицей года 23% респондентов. На второй позиции расположилась Татьяна Куртукова (20%), значительно опередившая многих известных артисток.

    Третье место заняла Татьяна Буланова с результатом 14%. За ней следуют Zivert (13%), BEARWOLF (10%), ANNA ASTI (9%), Люся Чеботина (9%), Клава Кока (8%), Ирина Дубцова (8%) и Мари Краймбрери (7%).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, журнал People назвал самого сексуального мужчину 2026 года. Возможный заработок певца Дмитриенко в Лужниках оценили в 174 млн рублей. В 2025 году певец Ярослав Дронов сохранил лидерство среди отечественных эстрадных исполнителей.

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    4 ноября 2026, 05:36 • Новости дня
    Сенатор Шейкин раскрыл схему кражи чужих бонусов перед «черной пятницей»

    Мошенники начали продавать украденные QR-коды для скидок

    Tекст: Катерина Туманова

    Заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин предупредил россиян о мошенниках, которые перед распродажами предлагают приобрести украденные у других покупателей QR-коды для получения скидок.

    Перед «черной пятницей» злоумышленники предлагают за небольшую плату получить штрихкод или QR-код для значительной экономии на кассе за счет бонусных баллов, передает ТАСС.

    «За таким предложением могут стоять накопления, похищенные из чужого личного кабинета», – сообщил Шейкин.

    По его словам, в этой схеме один клиент лишается своих бонусов, а второй отдает деньги посреднику за обычную скидку. При этом код может сработать, однако его успешное применение не означает законность использования баллов. Сенатор призвал не оплачивать услуги незнакомцев при невозможности проверить происхождение накоплений.

    Он также посоветовал заранее позаботиться о безопасности аккаунтов в программах лояльности. Шейкин рекомендовал установить уникальные пароли, подключить дополнительное подтверждение входа и никому не передавать СМС-коды и фотографии бонусных карт.

    В случае внезапного списания баллов следует изучить историю операций, сменить пароль и незамедлительно обратиться в поддержку магазина, добавил эксперт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Шейкин призвал обращать внимание на содержание телефонных разговоров для защиты от нейросетей. Антон Немкин сообщил о создании мошенниками поддельных интернет-магазинов с большими скидками в преддверии распродаж.

    В МВД сообщили, как созданные нейросетью звезды прорекламировали фальшивые интернет-магазины.

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    4 ноября 2026, 06:23 • Новости дня
    Доля минтая приблизилась к половине всего вылова рыбы в России за год

    Российские рыбаки добыли свыше 2 млн тонн минтая

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские рыбаки выловили более 2 млн тонн минтая с начала года, его доля составила почти 50% от всего национального вылова, сообщила Ассоциация добытчиков минтая (АДМ).

    «Доля минтая в национальном вылове достигла 50%: по данным на 3 ноября, российские рыбаки добыли свыше 2 млн тонн самого массового вида рыбы в России», – заявил президент АДМ Алексей Буглак РИА «Новости».

    Вылов превысил рекорд 2025 года на 3,1%. Наибольший рост добычи зафиксирован в Западно-Сахалинской подзоне – там он увеличился вдвое до 42 тыс. тонн.

    Глава ассоциации отметил, что по итогам года вылов минтая ожидается на уровне 2,2 млн тонн. При этом в ближайшие годы возможно некоторое снижение добычи из-за уменьшения нерестовой биомассы в основных районах промысла.

    Сегодня доля минтая в рационе россиян превышает 20%, по популярности он уступает только сельди.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре вице-премьер Патрушев заявил о сохранении добычи водных биоресурсов в России в 2026 году на уровне 4,7 млн тонн.

    В августе глава Росрыболовства Шестаков сообщил о планах отрасли сосредоточиться на обеспечении граждан лососевыми видами из-за глобального снижения вылова.

    В мае Ассоциация добытчиков минтая спрогнозировала вылов более 1,5 млн тонн минтая к концу лета.

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