Мировые центробанки установили рекорд по закупкам золота с начала года

WGC: Центробанки стран мира в сентябре закупили рекордные 61 тонну золота

Tекст: Мария Иванова

«В сентябре центральные банки продолжили наращивать запасы золота, сообщив о чистых закупках в объеме 61 т, что стало самым высоким месячным показателем за 2026 год на данный момент», – передает РИА «Новости» сообщение организации.

Крупнейшим покупателем месяца стал Центробанк Польши, увеличивший резервы на 25 т. На втором месте расположился Китай с показателем в 23 т. Пекин наращивает золотые запасы 23-й месяц подряд. Далее следуют регуляторы Узбекистана (семь тонн) и Казахстана (пять тонн). Золото также приобрели Иордания (четыре тонны), Чехия (две тонны) и Боливия (одна тонна).

Наибольший объем продаж в сентябре пришелся на Банк России, реализовавший шесть тонн золота. Всего с начала года российский ЦБ сократил резервы на 62 т.

По итогам девяти месяцев лидерами по закупкам стали Польша (123 т) и Китай (103 т). Центробанки Узбекистана, Казахстана, Чехии, Сингапура и Чили приобрели более 10 т каждый. Крупнейшим продавцом с начала года стала Турция, сократившая золотой запас на 82 т, преимущественно в первом квартале.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила о вхождении России в шестерку мировых лидеров с объемом золотых запасов более 2,2 тыс. т.

В апреле острая потребность в наличных средствах вынудила центробанки ряда стран перейти к реализации золота.