CNBC: Центробанки ряда стран перешли к распродаже золота

Tекст: Антон Антонов

Спотовая цена на драгметалл опустилась до 4,8 тыс. долларов за унцию. Смена стратегии регуляторов стала одной из причин перехода котировок в зону коррекции. Государства начали избавляться от активов ради получения ликвидности на фоне конфликта на Ближнем Востоке, передает РБК со ссылкой на CNBC

Финансовые учреждения столкнулись с возросшими тратами на оборону и энергоносители, а также необходимостью поддерживать слабеющие национальные валюты.

«Многие сидели на прибыльной копилке, когда цена была около 5 тыс. долларов за унцию», – заявила глава отдела металлов MKS Pamp Никки Шилс. Она добавила, что теперь эти средства идут на неотложные государственные нужды.

Официальные резервы Турции сократились в марте на 131 тонну ради стабилизации лиры, сообщает Metals Focus. Гана также реализовала часть запасов для пополнения объемов иностранной валюты. Аналогичную возможность рассматривал регулятор Польши, считавшийся крупнейшим покупателем в 2024–2025 годах.

Эксперты World Gold Council подчеркивают, что с 2022 по 2024 год регуляторы ежегодно приобретали более 1 тыс. тонн. Однако высокая волатильность привела к снижению закупок в 2025 году до 863 тонн.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце марта котировки фьючерсов на драгметаллы снизились. В январе сверхвысокая стоимость драгметалла отпугнула мировые центробанки от скупки слитков, но в начале февраля цена золота на бирже Comex перешла к снижению. Золотой запас Центрального банка России сократился до минимального с марта 2022 года показателя.