Украинская теннисистка Костюк снялась с матча против россиянки в Штутгарте

Tекст: Дарья Григоренко

В первом раунде она должна была встретиться с россиянкой Миррой Андреевой. Турнир пройдет с 14 по 21 апреля, передает ТАСС.

На своей странице в Instagram* (принадлежит компании Meta*, признанной в РФ экстремистской) Костюк написала: «К сожалению, травма, которую я получила во время моего последнего матча, не заживет вовремя, и я не смогу выступить на турнире в Штутгарте в этом году. В прошлом году я чудесно провела время, дойдя здесь до финала – спасибо вам за эти воспоминания. Приношу искренние извинения болельщикам и очень благодарна за вашу поддержку. Желаю турниру отличной недели и надеюсь увидеть вас всех в следующем году».

Костюк в возрасте 22 лет является 25-й ракеткой мира и уже имеет одну победу на турнирах под эгидой WTA. Ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии в 2024 году. Новую соперницу по первому кругу для Андреевой определят позднее.

В январе прошлого года Марта Костюк раскритиковала пресс-службу Открытого чемпионата США за публикацию результата матча против россиянки Марии Тимофеевой на Australian Open с флагом России.

Ранее Костюк отказалась провести финальный матч выставочного турнира во французском Бур-де-Пеаж против россиянки Мирры Андреевой. До этого российская теннисистка Анастасия Потапова и Костюк не обменялись рукопожатиями после матча в ходе турнира в британском Бирмингеме.