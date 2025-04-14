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Украинская теннисистка Костюк снялась с матча против россиянки в Штутгарте
Украинская теннисистка Марта Костюк не сможет участвовать в турнире Женской теннисной ассоциации в Штутгарте из-за полученной травмы, ее место в первом раунде займет другая спортсменка.
В первом раунде она должна была встретиться с россиянкой Миррой Андреевой. Турнир пройдет с 14 по 21 апреля, передает ТАСС.
На своей странице в Instagram* (принадлежит компании Meta*, признанной в РФ экстремистской) Костюк написала: «К сожалению, травма, которую я получила во время моего последнего матча, не заживет вовремя, и я не смогу выступить на турнире в Штутгарте в этом году. В прошлом году я чудесно провела время, дойдя здесь до финала – спасибо вам за эти воспоминания. Приношу искренние извинения болельщикам и очень благодарна за вашу поддержку. Желаю турниру отличной недели и надеюсь увидеть вас всех в следующем году».
Костюк в возрасте 22 лет является 25-й ракеткой мира и уже имеет одну победу на турнирах под эгидой WTA. Ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии в 2024 году. Новую соперницу по первому кругу для Андреевой определят позднее.
В январе прошлого года Марта Костюк раскритиковала пресс-службу Открытого чемпионата США за публикацию результата матча против россиянки Марии Тимофеевой на Australian Open с флагом России.
Ранее Костюк отказалась провести финальный матч выставочного турнира во французском Бур-де-Пеаж против россиянки Мирры Андреевой. До этого российская теннисистка Анастасия Потапова и Костюк не обменялись рукопожатиями после матча в ходе турнира в британском Бирмингеме.
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