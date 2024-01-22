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    Как Россия ответит ВСУ на теракт в Донецке
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    53 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Как реорганизовать диаспоры

    Нельзя запретить тем же узбекам объединяться в землячества по этническому или культурному принципу; думаю, этого не делают даже этнократии наподобие какой-нибудь Эстонии. Но мы вправе требовать поведенческой ассимиляции, попросту говоря, уважения нашего образа жизни и наших законов.

    0 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Сто лет со дня смерти Ленина

    Ленин просил Сталина, с которым его связывали именно личные отношения и которого он знал как едва ли не единственного в партии человека, чуждого женственной душевности, достать ему тот же яд. Это было именно личное обращение, мужчины к мужчине.

    30 комментариев
    22 января 2024, 09:15 • Новости дня

    Украинка Костюк обвинила пресс-службу US Open в пророссийской пропаганде

    Украинка Костюк обвинила пресс-службу US Open в пророссийской пропаганде из-за флага России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинская теннисистка Марта Костюк раскритиковала пресс-службу Открытого чемпионата США за публикацию результата матча против россиянки Марии Тимофеевой на Australian Open с флагом России.

    В воскресенье Тимофеева уступила украинке Марте Костюк в матче четвертого круга Открытого чемпионата Австралии со счетом 2:6, 1:6. По завершении матча аккаунт US Open в Instagram* (деятельность Meta* (соцсети Facebook* и Instagram) запрещена в России как экстремистская) опубликовал фотографию, где напротив имени и фамилии Тимофеевой присутствовал российский флаг, передает РИА «Новости».

    Костюк обвинила пресс-службу турнира в пророссийской пропаганде.

    По ее словам, с началом конфликта Украина боролась за отстранение российских и белорусских спортсменов, которые сейчас выступают в нейтральном статусе, без своих флагов. Костюк задалась вопросом, каков статус нейтрального спортсмена, потому что его на самом деле не существует, поскольку россияне и белоруссы знают, какие страны они представляют, международные СМИ в своих публикациях пишут, что это российские и белорусские спортсмены, у многих спортсменов есть свой флаг в социальных сетях. По ее словам, после ее победы российский флаг был опубликован на официальном ресурсе US Open.  Костюк призвала СМИ, чиновников и спортивное сообщество «прекратить использовать теннисный корт для продвижения «российского мира».

    Ранее Костюк отказалась провести финальный матч выставочного турнира во французском Бур-де-Пеаж против россиянки Мирры Андреевой.

    До этого российская теннисистка Анастасия Потапова и Костюк не обменялись рукопожатиями после матча в ходе турнира в британском Бирмингеме.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    21 января 2024, 22:39 • Новости дня
    Российские штурмовики заставили бежать украинский спецназ под Артемовском

    Российские военные обратили в бегство украинский спецназ «Лють» под Артемовском

    Tекст: Вера Басилая

    Бригада Нацполиции Украины «Лють» под Артемовском сбежала под натиском российских военных, сообщил военнослужащий добровольческого штурмового корпуса из бригады «Север-V» Южной группировки войск.

    Военный рассказал, что против них «работает» объединенная группировка войск и отряд «какого-то специального назначения «Лють», которые бегут, если их хорошо поджать, передает РИА «Новости».

    Он рассказал, что на Артемовском участке фронта украинский спецназ попытался контратаковать продвигавшийся штурмовой отряд «Север-V», но взвод огневой поддержки разобрался с противником.

    Военнослужащий уточнил, что бригада «Лють» пытается дать отпор российским военным, но предпочитает уходить от прямых боестолкновений.

    Ранее военнослужащие Южной группировки войск ВС России увеличили «серую зону» между своими и позициями ВСУ, улучшив положение на Артемовском направлении.

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    22 января 2024, 05:23 • Новости дня
    В Минобороны России раскрыли детали освобождения села Веселое

    Минобороны: Российские десантники освободили село Веселое в ДНР, взяв штурмом с разных направлений

    Tекст: Вера Басилая

    Подразделения тульских десантников из состава группировки войск «Южная» при поддержке авиации и огня артиллерии освободили населенный пункт Веселое Донецкой народной республики, сообщили в Министерстве обороны России.

    Российские десантники вскрыли систему обороны, основные опорные пункты и огневые средства противника в селе Веселое и на его подступах, операторы БПЛА с воздуха сопровождали штурмовиков и предупреждали их о вновь вскрытых огневых средствах ВСУ, передает РИА «Новости».

    Уточняется, что FPV-дроны и расчеты бронегруп сразу уничтожали вскрытые огневые точки. После точных ударов по пунктам управления и подавления всех средств противника десантники пошли на штурм села с нескольких направлений, рассказали в Минобороны.

    Уточняется, что украинские военные сбежали, бросив раненых и убитых, некоторые сдались в плен.

    Российские войска освободили населенный пункт Веселое в ДНР 18 января.

    Ранее в воскресенье Минобороны сообщило, что ВС России освободили Крахмальное в Харьковской области.

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    22 января 2024, 01:27 • Новости дня
    Украинские военные пожаловались, что российский спецназ уже «ходит» по Авдеевке

    «РВ»: Украинские военные в Авдеевке рассказали, что российский спецназ зашел в город

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские военные опубликовали панические сообщения о ситуации вокруг Авдеевки, где «уже ходит российский спецназ», и ситуация для ВСУ очень плохая.

    Боевик 3-й нацистской бригады ВСУ «Дацик» жалуется, что российский спецназ спокойно ходит по Авдеевке. По его словам, это «не к добру», пишет «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

    Украинский волонтер Жанна Шидина, которая постоянно находится в городе, назвала очень плохой для ВСУ ситуацию в Авдеевке. По ее словам, «хуже всего в восточной части».

    «Основной удар из Каменки и в направлении «Царская охота».Кто знает, что это за локация, тот понимает всю серьезность и критичность ситуации», – цитируют волонтера военкоры.

    Накануне появились сообщения о значительном прорыве российских войск на юге Авдеевки.

    Ранее в декабре прошлого года главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что Вооруженные силы Украины могут покинуть Авдеевку через два-три месяца.

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    21 января 2024, 22:11 • Новости дня
    Генсек ООН осудил удар ВСУ по рынку Донецка

    Генсек ООН Гутерриш решительно осудил удар ВСУ по рынку Донецка

    Tекст: Вера Басилая

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш решительно осудил удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Донецку, и все атаки на гражданских лиц, следует из сообщения офиса главы всемирной организации.

    Гутерриш заявил, что атаки против гражданских лиц и гражданской инфраструктуры запрещены по международному гуманитарному праву, неприемлемы и должны быть немедленно прекращены, передает ТАСС.

    Между тем, председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов со ссылкой на личный разговор с понтификом сообщил, что папа Римский осудил удар ВСУ по рынку Донецка. По его словам, понтифик считает, что конфликт зашел в тупик и призывает к началу мирных переговоров.

    Ранее в результате удара по донецкому микрорайону Текстильщик погибли 27 гражданских лиц, еще 25 человек получили ранения различной степени тяжести.

    В МИД России заявили, что Москва решительно осуждает обстрел рынка в Донецке украинскими военными и призывает международные структуры и правительства осудить этот теракт.

    Пушилин объявил в понедельник в ДНР день траура по жертвам агрессии против мирного населения со стороны украинских войск.

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    22 января 2024, 05:55 • Новости дня
    Экс-представитель НАТО в Москве призвал к геноциду россиян

    Капитан ВМС США в отставке Табах призвал не стесняться уничтожать население России

    Tекст: Вера Басилая

    Украина не должна стесняться агрессии против России, даже если население будет уничтожено, заявил экс-начальник штаба военной миссии НАТО в Москве, капитан первого ранга ВМС США в отставке Гарри Табах украинскому YouTube-каналу «Вышка».

    Табах полагает, что «агрессию» может «загасить еще большая агрессия». В пример он привел уничтожение половины населения Третьего рейха, а также  сброс атомных бомб на Хиросиму и Нагасаки американцами, передает РИА «Новости».

    Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров назвал агрессию против России частью «крестового похода» Запада и рассказал о роли США в попытках уничтожить «все русское» на Украине.

    Коментарии (15)
    21 января 2024, 17:48 • Новости дня
    ВСУ атаковали дронами несколько населенных пунктов Белгородской области

    Tекст: Ольга Иванова

    Сразу несколько населенных пунктов в Шебекинском городском округе Белгородской области подверглись атаке дронами-камикадзе со стороны ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

    В своем Telegram-канале он сообщил об атаке, а также добавил, что пострадавших нет.

    По словам губернатора, в хуторе Балки в результате взрыва загорелся экскаватор. Гражданский автомобиль подвергся атаке в селе Терезовка.

    Накануне Гладков сообщил об атаке украинского дрона на село Новостроевка-Вторая в Грайворонском городском округе.

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    21 января 2024, 14:41 • Новости дня
    Возле западного побережья Крыма сбиты две украинские ракеты
    Возле западного побережья Крыма сбиты две украинские ракеты
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Дежурные средства ПВО около 14.00 мск пресекли попытку киевского режима осуществить террористическую атаку с применением авиационных управляемых ракет по объектам на территории России.

    В Telegram-канале ведомства сообщается, что дежурными средствами ПВО две украинские ракеты уничтожены над акваторией Черного моря около западного побережья Крымского полуострова.

    Ранее сообщалось, что российские военные отражают атаку ВСУ на Севастополь, предварительно, силы ПВО уже сбили воздушную цель над акваторией.

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    22 января 2024, 03:26 • Новости дня
    Брошенные в Севастополе украинские корабли решено утилизировать

    РИА «Новости»: Корабли ВМСУ, оставшиеся в Севастополе, не будут передавать в состав ЧФ

    Tекст: Вера Басилая

    Оставшиеся в Севастополе корабли Военно-морских сил Украины передавать в состав Черноморского флота не будут, они утилизируются, сообщил источник в силовых структурах Крыма.

    Источник РИА «Новости» сообщил, что принято решение разрезать корабли ВМСУ, но процесс утилизации приостановили из-за обеспечения безопасности российских судов.

    В 2014 году после воссоединения Крыма с Россией ВМСУ бросили на полуострове порядка 20 кораблей, включая БДК «Константин Ольшанский», корветы «Тернополь», «Луцк», корабль управления «Славутич» и другие. До 2023 года эти корабли находились в Севастополе под охраной.

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    22 января 2024, 05:08 • Новости дня
    Лавров прибыл в Нью-Йорк на Совбез ООН

    Глава МИД России Лавров прибыл в Нью-Йорк на мероприятия Совбеза ООН

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк, где намерен принять участие в заседаниях Совбеза ООН по Ближнему Востоку и Украине.

    Борт министра летел из Москвы в США 12 часов 45 минут по северному пути, в облет недружественных стран, передает ТАСС.

    Визит Лаврова продлится с 22 по 24 января, он планирует принять участие в ежеквартальных открытых дебатах Совета Безопасности по ситуации на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос, а также в инициированном Россией заседании по Украине.

    Ранее представитель МИД Мария Захарова заявила, что удар ВСУ по Донецку станет главной темой заседания СБ ООН.

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    22 января 2024, 07:47 • Новости дня
    Евросоюз придумал план помощи Украине в обход вето Венгрии

    WSJ: В ЕС создадут фонд в 20 млрд евро для помощи Украине в обход вето Венгрии

    Евросоюз придумал план помощи Украине в обход вето Венгрии
    @ Jean Marc Quinet/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз разработал план, по которому европейские страны в ближайшие четыре года могут предоставить Украине военную поддержку более чем на 20 млрд евро, пишет газета Wall Street Journal.

    Согласно проекту документа, который появился в результате тайных обсуждений стран ЕС, предлагается создать специальный военный фонд Украины, который включит около 6,5 млрд евро из активов внебюджетного Европейского фонда мира, он будет выделять до 5 млрд евро в год с 2024 по 2027 год, передает РИА «Новости».

    WSJ пишет, что деньги из фонда будут использоваться для компенсации тем странам ЕС, которые окажут помощь Украине в ближайшие четыре года, остальные средства пойдут на подготовку украинских военных в ЕС. По данным издания, в 2024 году компенсация за военную помощь Киеву может составить приблизительно 7,5 млрд евро.

    Предполагается, что такой проект поможет небольшим европейским странам объединить свои ресурсы в совместных закупках для оказания «большой помощи Украине» и облегчит для европейцев сотрудничество с Киевом в вопросе выделения ресурсов. Кроме того, структура нового фонда позволит избегать траншей, которые регулярно блокируются Венгрией.

    Ранее страны Евросоюза не смогли согласовать годовой бюджет в размере 5 млрд евро для нового фонда оказания военной помощи Киеву.

    Депутат Европарламента Харальд Вилимски, возглавляющий делегацию Австрийской партии свободы, назвал Украину бездонной бочкой.

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    21 января 2024, 23:18 • Новости дня
    Бастрыкин поручил установить причастных к обстрелу рынка в Донецке

    Глава СКР Бастрыкин поручил установить причастных к обстрелу рынка в Донецке

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель Следственного комитета России Александр Быстрыкин поручил установить причастных к обстрелу рынка в Донецке, и тех, кто отдавал преступные приказы о нанесении удара, сообщили в ведомстве.

    Бастрыкин поручил установить всех, кто причастен к преступной атаке на Донецк, а также тех, кто отдавал приказы об обстрелегражданского населения и инфраструктуры, действиям каждого из них будет дана правовая оценка, передает ТАСС.

    Ранее в результате удара ВСУ по донецкому микрорайону Текстильщик погибли 27 гражданских лиц, еще 25 человек получили ранения различной степени тяжести.

    В МИД России заявили, что Москва решительно осуждает обстрел рынка в Донецке украинскими военными и призывает международные структуры и правительства осудить этот теракт.

    Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин объявил в понедельник в ДНР день траура по жертвам агрессии против мирного населения со стороны украинских войск.

    Коментарии (15)
    22 января 2024, 04:00 • Новости дня
    CNN: Окопы ВСУ атаковали тысячи крыс и мышей

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские военные пожаловались на тысячи мышей и крыс в землянках на фронте, которые заражают солдат болезнями, разрушают военное и электрооборудование, перегрызая провода.

    Военнослужащая «Кира» рассказала, что ее батальон стоял осенью в Запорожской области, и подвергся нападению грызунов, передает RT.

    По ее словам, от мышей и крыс не спасли ни яд, ни аммиак, ни молитва. Грызуны заползают в одежду, грызут кончики пальцев или кусают за разные части тела.

    CNN рассказал, что крысы и мыши заражают солдат болезнями, разрушают военное и электрооборудование, перегрызая провода, «жуют» радиоприемники, ретрансляторы, провода, и колеса машин.

    Ранее украинские боевики пожаловались на нашествие мышей в окопах, которые грызут проводку терминалов спутникового интернета Starlink.

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    22 января 2024, 06:44 • Новости дня
    В Германии назвали основную причину провала ВСУ

    Немецкий генерал назвал минные заграждения России одной из главных причин провала ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Российские минные заграждения, отсутствие поддержки с воздуха и проблемы с ПВО являются основными причинами провала наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил глава рабочей группы по координации помощи Украине при Минобороны ФРГ генерал-майор Кристиан Фройдинг в интервью газете Welt am Sonntag.

    Фройдинг, отвечая на вопрос о ситуации на фронте и продвижении ВСУ,  заявил, что  у всех были завышенные ожидания от контрнаступления, но оно провалилось, в основном из-за российских минных заграждений, которые выходят за рамки воображения. По его словам, плотность заграждений до 17 мин на квадратный метр и протяженность до 10 на три километра, передает ТАСС.

    Немецкий генерал заявил, что сегодня военной инициативой обладает Россия, и невозможно математически рассчитать конфликт и его развитие.

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, зачем Киеву сказки об «успешном контрнаступлении».

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    21 января 2024, 21:14 • Новости дня
    Количество погибших при ударе ВСУ по Донецку выросло до 27 человек

    Tекст: Ольга Иванова

    Количество погибших при ударе со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) по донецкому микрорайону Текстильщик составило 27 человек, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

    В своем Telegram-канале Пушилин сообщил, что в результате артиллерийского огня со стороны ВФУ по донецкому микрорайону Текстильщик погибли 27 гражданских лиц, еще 25 человек получили ранения различной степени тяжести, среди них два подростка.

    Ранее в МИД России заявили, что Москва решительно осуждает обстрел рынка в Донецке украинскими военными и призывает международные структуры и правительства осудить этот теракт.

    Пушилин объявил в понедельник в ДНР день траура по жертвам агрессии против мирного населения со стороны украинских войск.

    Коментарии (3)
    21 января 2024, 14:45 • Новости дня
    Литва решила передать Киеву дополнительную партию вооружений

    Науседа: Литва дополнительно передаст Украине бронетехнику, боеприпасы и антидроны

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Литва дополнительно передаст Украине бронетехнику, боеприпасы и антидроны, заявил президент балтийской республики Гитанас Науседа на совместной пресс-конференции со своим польским коллегой Анджеем Дудой, находящимся в Вильнюсе.

    По его словам, несмотря на существенное сокращение запасов на складах, Литва дополнительно направит Украине бронетехнику, боеприпасы и оборудование для борьбы с БПЛА, передает ТАСС.

    Ранее в Литве призвали граждан вложить сбережения в производство танков.

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    • Дмитрий Губин Дмитрий Губин
      Либералы – самые верные ленинцы

      В день столетия со дня смерти вождя мирового пролетариата возникает вопрос: кого можно назвать «верным продолжателем дела великого Ленина»? Тех, кто по сей день ходит к нему в Мавзолей с красными флагами? Или их противоположности, вопиющие об «ужасах совка»?

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      Ленин просил Сталина, с которым его связывали именно личные отношения и которого он знал как едва ли не единственного в партии человека, чуждого женственной душевности, достать ему тот же яд. Это было именно личное обращение, мужчины к мужчине.

      30 комментариев
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