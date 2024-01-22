Украинка Костюк обвинила пресс-службу US Open в пророссийской пропаганде из-за флага России

Tекст: Дмитрий Зубарев

В воскресенье Тимофеева уступила украинке Марте Костюк в матче четвертого круга Открытого чемпионата Австралии со счетом 2:6, 1:6. По завершении матча аккаунт US Open в Instagram* (деятельность Meta* (соцсети Facebook* и Instagram) запрещена в России как экстремистская) опубликовал фотографию, где напротив имени и фамилии Тимофеевой присутствовал российский флаг, передает РИА «Новости».

Костюк обвинила пресс-службу турнира в пророссийской пропаганде.

По ее словам, с началом конфликта Украина боролась за отстранение российских и белорусских спортсменов, которые сейчас выступают в нейтральном статусе, без своих флагов. Костюк задалась вопросом, каков статус нейтрального спортсмена, потому что его на самом деле не существует, поскольку россияне и белоруссы знают, какие страны они представляют, международные СМИ в своих публикациях пишут, что это российские и белорусские спортсмены, у многих спортсменов есть свой флаг в социальных сетях. По ее словам, после ее победы российский флаг был опубликован на официальном ресурсе US Open. Костюк призвала СМИ, чиновников и спортивное сообщество «прекратить использовать теннисный корт для продвижения «российского мира».

Ранее Костюк отказалась провести финальный матч выставочного турнира во французском Бур-де-Пеаж против россиянки Мирры Андреевой.

До этого российская теннисистка Анастасия Потапова и Костюк не обменялись рукопожатиями после матча в ходе турнира в британском Бирмингеме.