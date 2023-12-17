Из века в век украинские политики наступали на одни и те же грабли. Бывшие соратники становились злейшими врагами, как только впереди начинала маячить «гетманская булава». Похожая ситуация наступает для Украины сейчас.4 комментария
Украинская теннисистка отказалась сыграть в финале турнира против россиянки
Украинка Марта Костюк отказалась провести финальный матч выставочного турнира во французском Бур-де-Пеаж против россиянки Мирры Андреевой, сообщила пресс-служба соревнований.
В заявлении организаторов турнира говорится, что украинка решила не играть с россиянкой из-за геополитической ситуации, передает ТАСС. Ранее Костюк заменила травмированную хорватку Донну Векич, соперником Андреевой в финале станет француз Янис Газуани Дюран.
Ранее российская теннисистка Анастасия Потапова и украинка Марта Костюк не обменялись рукопожатиями после матча в ходе турнира в британском Бирмингеме.