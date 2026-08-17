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Исследование: Пользующиеся гаджетами дети вырастают более умными
Ученые Университета Ювяскюля выяснили влияние гаджетов на ум детей
Финские ученые обнаружили неожиданную связь между использованием электронных устройств в детстве и когнитивными способностями в подростковом возрасте. В рамках восьмилетнего наблюдения исследователи выяснили, что дети, которые проводили со смартфоном больше времени, впоследствии демонстрировали более высокие показатели когнитивной обработки информации.
Исследование провели специалисты Университета Ювяскюля в рамках проекта PANIC, посвященного физической активности и питанию детей. Его результаты опубликованы в научном журнале Pediatric Exercise Science. В исследовании приняли участие 260 детей – 124 девочки и 136 мальчиков. Средний возраст подростков на момент оценки составил 15,8 года.
Ученые изучали физическую активность, малоподвижное поведение и использование электронных устройств с детства до подросткового возраста. Затем специалисты оценили внимание, способность к обучению и рабочую память участников с помощью тестов CogState. Выяснилось, что чем больше времени в детстве испытуемые проводили за экранами, тем лучшие когнитивные показатели обработки информации они показали в подростковом возрасте.
При этом авторы работы подчеркивают, что результаты не доказывают прямого влияния гаджетов на развитие когнитивных способностей. Исследователи считают, что важную роль может играть содержание цифровых занятий. Использование приложений и программ, которые требуют решения задач, обучения, творчества и активного мышления, потенциально способно объяснить обнаруженную взаимосвязь.
«Полученные результаты показывают, что экранное время может поддерживать когнитивную обработку у детей и подростков. Предположительно, здесь важно то, чем именно они занимаются, проводя время с гаджетами», – заявил исследователь Университета Ювяскюля Петри Яланко. По его словам, родителям и педагогам стоит поощрять такое использование электронных устройств, которое способствует «активному мышлению, решению проблем, творчеству и обучению».
Связь между физической активностью и интеллектом оказалась сложнее. У девочек легкие физические нагрузки улучшали рабочую память, а у мальчиков аналогичный эффект давали занятия спортом под руководством тренера.
Одновременно ученые получили неожиданный результат при изучении самостоятельной физической активности. Более низкий уровень самостоятельных занятий спортом или другой двигательной активности оказался связан с лучшими показателями когнитивной обработки в подростковом возрасте.
«Мы не должны рассматривать экранное время исключительно как вредное явление, а должны искать баланс между физической активностью и экранным временем, которое способствует активному мышлению», – подчеркнул Яланко.
Авторы работы отдельно отмечают, что исследование выявило статистические взаимосвязи, но не установило причинно-следственную связь. Иными словами, ученые пока не могут утверждать, что длительное использование гаджетов непосредственно улучшает когнитивные способности подростков. Для более точного определения влияния цифровой активности и различных видов физических нагрузок потребуются дополнительные интервенционные исследования. Ученые также намерены подробнее изучить возможные различия между мальчиками и девочками.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее зарубежные нейробиологи зафиксировали снижение когнитивных способностей у поколения зумеров из-за обилия цифровых технологий.