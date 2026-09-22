Суд отправил жительницу Забайкалья в колонию за убийство младенца

Tекст: Алексей Дегтярёв

Забайкальский краевой суд признал женщину виновной и приговорил к 17 годам колонии общего режима, передает ТАСС.

Трагедия развернулась в августе 2025 года в городе Балей.

По данным следствия, мать систематически избивала девочку, нанося удары железным ковшом и кулаками. В результате ребенок получил тяжелые травмы головы и переломы. Позже осужденная облила младенца кипятком и напоила детской смесью с добавлением уксуса.

Девочка скончалась первого сентября прошлого года в больнице от множественных ожогов, отравления кислотой и черепно-мозговой травмы.

На суде виновная отрицала злой умысел, однако прокуратура представила неопровержимые доказательства. Изначально обвинение запрашивало для нее 21 год лишения свободы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Свердловский областной суд назначил жительнице Екатеринбурга 16 лет колонии за расправу над трехлетним сыном.

В июне суд в Башкирии приговорил местную жительницу к 17 годам лишения свободы за удушение младенца.

В марте жительница Таганрога получила 18 лет колонии за убийство шестимесячного ребенка.