Рынок нефти перестал быть рынком в классическом смысле. Это поле боя, где цена определяется не спросом и предложением, а способностью конкретного покупателя добраться до конкретного продавца. Великий топливный кризис только начинается, и главный вопрос не в том, сколько будет стоить баррель, а в том, кто сможет его физически получить.0 комментариев
Суд отправил жительницу Забайкалья в колонию за убийство младенца
В Забайкальском крае местную 28-летнюю жительницу Раису Ташлыкову признали виновной в систематических истязаниях и расправой над собственным годовалым ребенком.
Забайкальский краевой суд признал женщину виновной и приговорил к 17 годам колонии общего режима, передает ТАСС.
Трагедия развернулась в августе 2025 года в городе Балей.
По данным следствия, мать систематически избивала девочку, нанося удары железным ковшом и кулаками. В результате ребенок получил тяжелые травмы головы и переломы. Позже осужденная облила младенца кипятком и напоила детской смесью с добавлением уксуса.
Девочка скончалась первого сентября прошлого года в больнице от множественных ожогов, отравления кислотой и черепно-мозговой травмы.
На суде виновная отрицала злой умысел, однако прокуратура представила неопровержимые доказательства. Изначально обвинение запрашивало для нее 21 год лишения свободы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Свердловский областной суд назначил жительнице Екатеринбурга 16 лет колонии за расправу над трехлетним сыном.
В июне суд в Башкирии приговорил местную жительницу к 17 годам лишения свободы за удушение младенца.
В марте жительница Таганрога получила 18 лет колонии за убийство шестимесячного ребенка.