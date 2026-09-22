Рынок нефти перестал быть рынком в классическом смысле. Это поле боя, где цена определяется не спросом и предложением, а способностью конкретного покупателя добраться до конкретного продавца. Великий топливный кризис только начинается, и главный вопрос не в том, сколько будет стоить баррель, а в том, кто сможет его физически получить.0 комментариев
ВС России поразили украинские цеха производства БПЛА
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение логистическим центрам, а также цехам производства беспилотников и комплектующих к ним.
Кроме того, удары наносились по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах, говорится в канале Max Минобороны.
Средствами ПВО сбиты шесть управляемых авиабомб, снаряд американской РСЗО HIMARS и 629 беспилотников.
Всего с начала спецоперации уничтожены 674 самолета, 284 вертолета, 243 259 беспилотников, 672 ЗРК, 30 994 танка и других бронемашин, 1 780 боевых машин РСЗО, 36 538 орудий полевой артиллерии и минометов, 72 552 единицы спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.
Ранее во вторник сообщалось, что ВС России поразили объекты ТЭК и ВПК в Киеве и трех областях Украины.
Также ВС России поразили производства ракет в Киеве и Павлограде.
Накануне ВС России поразили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры ВСУ.