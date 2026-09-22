ВС России поразили украинские цеха производства БПЛА

Tекст: Мария Иванова

Кроме того, удары наносились по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах, говорится в канале Max Минобороны.

Средствами ПВО сбиты шесть управляемых авиабомб, снаряд американской РСЗО HIMARS и 629 беспилотников.

Всего с начала спецоперации уничтожены 674 самолета, 284 вертолета, 243 259 беспилотников, 672 ЗРК, 30 994 танка и других бронемашин, 1 780 боевых машин РСЗО, 36 538 орудий полевой артиллерии и минометов, 72 552 единицы спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

Ранее во вторник сообщалось, что ВС России поразили объекты ТЭК и ВПК в Киеве и трех областях Украины.

Также ВС России поразили производства ракет в Киеве и Павлограде.

Накануне ВС России поразили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры ВСУ.