Реформа военного образования – это инвестиция не только в обороноспособность, но и в кадровый потенциал страны в целом. Россия должна выигрывать войны, как делала это всегда – и всегда офицеры были элитой не только Вооруженных сил, но и всего российского общества.0 комментариев
ВС России поразили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры ВСУ
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение логистическим центрам, а также используемым ВСУ объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины.
Кроме того, удары наносились по военным аэродромам, складам боеприпасов, горючего и военного имущества, цехам производства БПЛА и местам их хранения, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153 районах, говорится в канале Max Минобороны.
Средствами ПВО сбиты четыре управляемые авиабомбы, четыре снаряда американской РСЗО HIMARS и 634 беспилотника.
Всего с начала спецоперации уничтожены 674 самолета, 284 вертолета, 242 630 беспилотников, 672 ЗРК, 30 982 танка и другие бронемашины, 1780 боевых машин РСЗО, 36 529 орудий полевой артиллерии и минометов, 72 465 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.
В минувшие выходные ВС России также поразили склады и транспортную инфраструктуру ВСУ.
ВС России за неделю нанесли два массированных и пять групповых ударов.