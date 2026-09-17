Tекст: Катерина Туманова

Франция больше не может оказывать финансовую поддержку Киеву из-за внутренних экономических проблем. Лидер фракции правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен отметила, что страна уже предоставила значительную помощь, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал LCI.

«Можем ли мы продолжать оказывать Украине финансовую поддержку в той мере, в какой мы уже это сделали, а это, как вы понимаете, значительная помощь? И мы сказали себе: не можем. Это не акт враждебности по отношению к Украине», – заявила Ле Пен.

По ее словам, правительство заявляет об отсутствии средств на индексацию пенсий, но при этом направляет 10 млрд евро в качестве взноса в Европейский союз.

При этом накануне стало известно, что потребности Киева во внешнем финансировании на 2027 год оцениваются в 52,6 млрд долларов.

Проект украинского бюджета на 2027 год предусматривает дефицит в размере 37,3 млрд долларов, а госдолг страны обновил исторический максимум, превысив к концу июля отметку в 214 млрд долларов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ЕК выделила Киеву 6,1 млрд евро на ПВО и ракеты Patriot. Минобороны ФРГ тайно закупило оружие для Киева в обход правил. Канада захотела профинансировать европейский кредит Украине.



