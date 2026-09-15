Пентагон объявил о начале эры космических войн

Tекст: Олег Исайченко

США располагают оружием на орбите, предназначенным для «контроля космического пространства». Об этом заявил глава американских ВВС Трой Мейнк на конференции Air, Space, Cyber. «Сегодня мы продолжаем обеспечивать нашу готовность противостоять вызовам меняющихся угроз, где бы они ни существовали. Вот почему США теперь располагают орбитальным оружием контроля космического пространства, способным защитить объединенные силы от враждебных действий противников», – сказал он.

После выступления Мейнк подчеркнул, что намеренно раскрыл информацию о вооружении, однако отказался уточнить, о каком именно оружии идет речь, является ли оно кинетическим или некинетическим, сколько таких систем находится на орбите и проходили ли они испытания.

Как отмечает Defence One, Мейнк стал первым американским военным чиновником, открыто признавшим наличие у Вашингтона космического оружия. Однако директор Secure World Foundation Виктория Сэмсон считает маловероятным, что речь идет о кинетическом оружии: его применение создает большое количество обломков. По ее мнению, вероятнее всего, США располагают средствами радиоэлектронной борьбы космического базирования.

При этом TWZ со ссылкой на представителя Космических сил США уточняет, что под «космическим контролем» подразумевается не только защита собственных спутников, но и возможность нарушать, ослаблять или уничтожать возможности противника с помощью кинетических и некинетических средств.

«Эти средства могут применяться в наступательных и оборонительных целях по указанию боевых командований», – уточнил собеседник издания.

TWZ также приводит февральское заявление генерала Грегори Ганьона, командира Боевого командования космических сил США (CFC): «Защита и оборона спутников не могут сводиться лишь к собственно защите и обороне. Нельзя вечно убегать от хулигана – иногда нужно развернуться и дать сдачи». Теперь эти слова звучат в новом свете, отмечает портал.

«Вашингтон в угоду своим узкокорыстным интересам готов полностью игнорировать катастрофические последствия для человечества, которые будет иметь любой вооруженный конфликт на орбите», – прокомментировала произошедшее официальный представитель МИД Мария Захарова. По ее оценке, действия США ставят под угрозу свободное освоение космоса всеми государствами.

Она также отметила, что заявления Мейнка демонстрируют направленность американских международных инициатив в области космической безопасности на отвлечение внимания мирового сообщества от собственных агрессивных устремлений. Дипломат подчеркнула, что мировая общественность должна принять меры для предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве.

Напомним, Договор о космосе, вступивший в силу в 1967 году, запрещает США и другим подписавшим его странам размещать на орбите ядерное оружие и другие виды оружия массового поражения. В апреле 2022 года администрация Джо Байдена также ввела запрет на испытания противоспутникового оружия.

В 2025 году, уже при Дональде Трампе, США представили систему «Золотой купол». Согласно данным Reuters, проект предусматривает четыре эшелона защиты – один космический и три наземных. В начале августа Bloomberg сообщил о завершении компаниями SpaceX и Northrop Grumman Corp. первых ключевых испытаний системы, в том числе проверки передачи данных на перехватчики.

На фоне заявления Мейнка представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжит выступать против размещения любого оружия в космосе. «Мы считаем, что космос должен быть свободен от любого оружия. И конечно, здесь мы рассчитываем на широкую международную консолидацию для продолжения работы и продвижения позиций в пользу полной демилитаризации космоса», – сказал он.

Москва неоднократно предлагала заключить международное соглашение о запрете оружия в космосе. Ее позицию поддерживала и КНР. В совместном заявлении Владимира Путина и Си Цзиньпина от сентября 2024 года стороны призвали к созданию юридически обязывающего механизма, который гарантировал бы предотвращение гонки вооружений и размещения оружия в космосе.

В августе 2026 года постпред РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов вновь заявил о необходимости такого соглашения. По его словам, оно укрепило бы международную безопасность и стабильность, повысило доверие между странами и создало условия для мирного освоения космоса. Впрочем, эксперты считают, что Вашингтон едва ли согласится на подобные ограничения.

Как отметил Александр Ермаков, научный сотрудник ИМЭМО РАН и эксперт Российского совета по международным делам, США в последние годы открыто допускают возможность космических столкновений и не скрывают, что ведут подготовку к потенциальным боевым действиям в космосе. А для этого, очевидно, им требуется соответствующее вооружение.

По его мнению, заявление Мейнка на этом фоне является лишь продолжением политики Вашингтона. Собеседник напомнил, что американские власти и прежде не отрицали наличия на орбите каких-либо видов оружия в широком смысле. Более того, они сообщали о проведении учений и маневров на орбите, в том числе с реальным перемещением спутников как своих, так и союзных стран, добавил аналитик.

Хотя Мейнк и не раскрыл подробностей о типе оружия, Ермаков выдвинул несколько предположений. «США негативно относятся к кинетическому оружию в космосе. Вашингтон подчеркивает риски образования обломков на орбите. При этом нельзя исключать, что американская сторона обладает и этим вооружением», – рассуждает собеседник.

В Вашингтоне никогда не высказывались против лазера, средств постановки помех или электромагнитных систем, продолжил эксперт, допустив, что именно их имел в виду Мейнк. «Кроме того, речь может идти о системах РЭБ: их тоже относят к средствам контроля космического пространства», – допускает Ермаков.

По его оценкам, гонка вооружений в космосе уже идет и будет продолжаться. «Полагаю, Россия в ответ на политику Штатов последних лет разрабатывает соответствующие системы», – указал аналитик. Он напомнил, что ранее Москва предлагала заключить юридически обязывающее соглашение о запрете размещения оружия в космосе. Однако, как полагает спикер, перспективы договора туманны. «В позициях Москвы и Вашингтона по данному вопросу есть принципиальное различие.

Американцы настаивали на запрете только ядерного оружия в космосе и сохранении свободы маневра для неядерных космических систем. В свою очередь Россия и Китай предлагали запретить размещение любого оружия на орбите, но не ограничивать противоспутниковое оружие, запускаемое с поверхности Земли»,

– детализировал эксперт. Впрочем, оговорился Ермаков, спор о разных подходах имел ценность годы назад. «Сейчас, на мой взгляд, стороны уже не рассчитывают на заключение соглашения», – считает он.

Схожей точки зрения придерживается Василий Кашин, директор Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ. «Известно, что США длительное время работали над ударными средствами космического базирования, а также проводили большое количество экспериментов. Параллельно Вашингтон активно препятствовал инициативам России и Китая, направленным на ограничение милитаризации космоса», – напомнил он.

Спикер допустил, что сейчас Штаты, по всей видимости, провели боевое развертывание оружия, став первой страной, которая пошла дальше исследовательских работ. По мнению собеседника, речь, вероятно, идет об оружии орбитального базирования для борьбы со спутниками. «Возможно, это лазер или другая система, которая дезориентирует космические аппараты в пространстве или выводит из строя их компоненты и сенсоры», – предположил аналитик.

Как бы то ни было, действия американской стороны запустят нарастающую тенденцию: другие страны, которые ранее ограничивались экспериментами, исследованиями и испытаниями, перейдут к практическому применению технологий – и этот процесс будет крайне трудно остановить.

«Политическую ответственность за такие последствия понесет Вашингтон»,

– подчеркнул Кашин. На этом фоне он отметил, что гонка вооружений в космосе переходит в новую стадию. «Ранее она шла в контексте накопления потенциалов. Но когда накопленные технологии будут ставиться на боевую службу, мы знаем, кто в этом виноват и кто это начал», – вновь акцентировал спикер. Эксперт допустил, что Москва вновь предложит заключить юридически обязывающее соглашение о запрете размещения оружия в космосе – но, как считает собеседник, это не принесет результатов.

«Мы будем, что называется, держать дверь открытой. Однако очевидно, американцы на это не пойдут. Поэтому технически Россия вправе активнейшим образом и без оглядки на политические вопросы приступить к реализации своих разработок», – заключил Кашин.